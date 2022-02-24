ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນວັນພຸດວານນີ້ຕໍ່ປະຊາຄົມນາໆຊາດໃຫ້ເອົາ “ມາດຕະການຢ່າງວ່ອງໄວ ໜັກແໜ້ນ ແລະເດັດດ່ຽວ” ເພື່ອຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາ ປະເທດຂອງທ່ານ ຈາກການຮຸກຮານທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານດະມີໂຕຣ ກູເລບາ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ “ຣັດເຊຍຈະບໍ່ຢຸດເຊົາທີ່ປະເທດຢູເຄຣນ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສົງຄາມເຕັມອັດຕາຕໍ່ປະເທດຢູເຄຣນ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນການສິ້ນລົງກົດລະບຽບຂອງໂລກດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ກັນ.
ທ່ານເຕືອນວ່າ “ຣັດເຊຍໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ້ມທະວີການຮຸກຮານຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະພວກເຮົາມີເວລາທີ່ຈຳກັດເພື່ອຈະຢຸດເຊົາ ສະກັດກັ້ນ ແລະຄວບຄຸມມັນ. ທຸກໆຊົ່ວໂມງທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນເວລານີ້ ແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນບໍ່ແມ່ນແຕ່ທະຫານ ພົນລະເຮືອນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຮວມທັງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ. ນີ້ແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຮ່ວມກັນຂອງໂລກແລະອິດສະຫຼະພາບຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ທີ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຕົ້າໂຮມກຳລັງທະຫານ 150,000 ຄົນຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ລົງນາມໃນຄຳປະກາດຮັບຮູ້ເຂດໂດແນັດແລະລູຮານ ທີ່ແຍກໂຕອອກໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ເປັນປະເທດເອກກະລາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຈຸດປະສົງກໍແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ.
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະນາມຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນການລະເມີດອະທິປະໄຕຂອງຢູເຄຣນ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະຄວາມເປັນເອກກະລາດທາງດ້ານການເມືອງ ຕະຫລອດທັງເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍຂອງລະຫວ່າງປະເທດ ກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຂໍ້ຕົກລົງແຮລຊິງກິ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈບູດາເປັດ ແລະຂໍ້ຕົກລົງມິງຄ໌.
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ວາງແຜນລ່ວງໜ້າໄວ້ແລ້ວເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນແຫຼມໄຄຣເມຍຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຢູເຄຣນ ຊຶ່ງຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດໂຮມເຂົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງປະເທດຕົນໃນປີ 2014. ຍັງບໍ່ມີປະເທດໃດ ຮັບຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແລະກອງປະຊຸມແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ “ສະຖານະການ ຢູ່ໃນເຂດຢຶດຄອງຊົ່ວຄາວຂອງດິນແດນຢູເຄຣນ” ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ປະຊຸມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີສີ່ ທີ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຫາລືກັນ ໃນໄລຍະ 8ປີທີ່ຜ່ານມານີ້.
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