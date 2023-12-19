ຢູເຄຣນ ໃກ້ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ

ຢູເຄຣນ ໃກ້ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື EU ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳເຫັນດີຈະເລີ້ມການເຈລະຈາກກັບບັນດາສະມາຊິກ. ແຕ່ເງິນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນແບບຍືນຍົງໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ພົບກັບທາງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ຍ້ອນພັນທະມິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ. ນັກຂ່າວ VOA ອາຣາສ ອະຣາບາຊາດີ (Arash Arabasadi) ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາ ສະເໜີທ່ານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພພາກັນຕໍ່ສູ້ກັບໄຟໄໝ້ຢູ່ໃນພາກພື້ນໂອເດຊາຂອງຢູເຄຣນ ລຸນຫລັງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ຖືກຍິງຕົກ ໄດ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ໃນຄຸ້ມທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນ. ກອງທັບອາ ກາດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ຣັດເຊຍ 20 ລຳໃນຕອນກາງຄືນຜ່ານມາ. ແລະຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນກ່າວວ່າ ມັນເປັນການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງທີສາມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນຊ່ວງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນຂະນະທີ່ ຢູເຄຣນ ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບກັບ ຣັດເຊຍ ໃນລະດູໜາວອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ບັນດາຜູ້ນຳຢູໂຣບໄດ້ພົບປະກັນໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດເບລຈ້ຽມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ປະທານສະພາຢູໂຣບ ທ່ານຊາຣ໌ລ ມີແຊລ (Charles Michel) ກ່າວຕໍ່ອົງ ການຂ່າວ AP ວ່າ:
“ປະເທດສະມາຊິກທັງ 26 ປະເທດ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ຂໍ້ສະ
ເໜີກ່ຽວກັບການທົບທວນຄືນຂອງຂອບປະຈໍາປີຫຼາຍໆອັນລວມກັນ. 26 ປະ ເທດ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍເພື່ອດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈຜູກມັດທາງກົດໝາຍ.”
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ປະກອບມີ 27 ປະເທດສະມາຊິກ. ທັງໝົດ 27 ປະເທດຕ້ອງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດອື່ນເຂົ້າມາຮ່ວມໄດ້.
ຜູ້ດຽວທີ່ຍັງຄົງຖ່ວງດຶງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຢູເຄຣນ ຍັງຄົງເປັນນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດຮັງກາຣີ ທ່ານວິກເຕີ້ ອໍບານ (Viktor Orban), ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນພັນທະມິດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ຢູ່ໃນ EU.
ລຸນຫຼັງສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າ ເປັນການຖ່ວງດຶງກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສເຊີລສ໌, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານໂອລາຟ ໂຊລສ໌ (Olaf Scholz) ກ່າວວ່າ ທ່ານ "ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານອໍບານ" ອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມໄປ ໃນຂະນະທີ່ອີກ 26 ປະເທດ ໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸດໃໝ່ຈໍານວນ 50 ຕື້ຢູໂຣໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ. ເປັນບາງສິ່ງທີ່ ທ່ານອໍບານ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນຸນໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ທ່ານ ອໍບານ ສະແດງຄໍາເຫັນຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນທັນທີ ເພື່ອເອີ້ນການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວວ່າ "ບໍ່ມີສະຕິ, ບໍ່ມີເຫດຜົນ, ແລະຜິດພາດ" ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ "ຮັງກາຣີ ບໍ່ປ່ຽນແປງສະຖານະພາບຂອງຕົນ."
ເຖິງວ່າຈະບໍ່ບັນລຸເງື່ອນໄຂດ້ານການເງິນ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບຣັສເຊີລສ໌, ບັນດາຜູ້ນຳຂອງຢູໂຣບ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງຕໍ່ອະນາຄົດກ່ຽວກັບສົງຄາມທໍາລາຍລ້າງ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
ປະທານຄະນະກໍາມະການຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດີ ເລເຢັນ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ:
“ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນ ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງບັນດາ 27 ປະເທດສະມາຊິກ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອແກ້ໄຂການດໍາເນີນງານ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຕົກລົງເຫັນດີໂດຍ 27 ປະເທດ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ."
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌ ມີຂຶ້ນໃນອາທິດດຽວກັບທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ປະຈໍາທ້າຍປີ ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ. ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ຜູ້ທີ່ປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ທ່ານຈະພະຍາຍາມຢູ່ໃນວັງເຄຣັມລິນ ຕື່ມອີກສະໄໝນຶ່ງກ່າວວ່າ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ດ້ານການເງິນແກ່ ຢູເຄຣນ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນອີກບໍ່ດົນນີ້, ຄາດການວ່າ ຈະເກີດການແຕກຫັກ ໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະສະພາສູງຂອງຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານປູຕິນ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເຕັມໃຈ ທີ່ຈະ “ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ” ກັບສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການສົ່ງພວກນັກໂທດປະເທດຕາເວັນຕົກຄືນ ໂດຍປາສະຈາກການເປີດ ເຜີຍລາຍລະອຽດໃດໆ.
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນໍາໂລກອະພິປາຍກ່ຽວກັບຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະອະນາ ຄົດ ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ EU ຂອງ ຢູເຄຣນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ, ເບິ່ງຄືວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃນເດືອນມັງກອນ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ເຄີຊອນ ຂອງຢູເຄຣນ ເປັນຄໍາເຕືອນວ່າ ສົງຄາມລະດູໜາວກໍາລັງຈະມີຂຶ້ນອີກຄັ້ງ ເຖິງ
ຈະມີອຸປະກອນສະໜັບສະໜຸນ ຫຼື ບໍ່ມີກໍຕາມ.
Ukraine moves closer to joining the European Union as leaders agree to start membership talks. But money to sustain its war effort against invading Russia hit a familiar roadblock with an ally of the Russia president in the EU. VOA’s Arash Arabasadi the story.
Rescue workers fight flames in Ukraine’s Odesa region after a downed drone starts a fire in a residential area killing at least one civilian. Ukraine’s air force said it destroyed 20 Russian drones overnight. And the regional governor said it was the third Russian airstrike in the past week.
As Ukraine readies for another winter at war with Russia, European leaders met late last week in the Belgian capital to discuss Ukraine’s bid to join the EU.
European Council President Charles Michel as provided by the European Union and carried by AP
“Twenty-six member states decided to support the proposal of review of the multi-annual framework. Twenty-six is not enough to make a legally binding decision.”
The European Union consists of 27 member states. All 27 must unanimously approve other nations joining the fold.
The lone holdout to Ukraine’s accession remains Hungarian Prime Minister Viktor Orban, considered Russian President Vladimir Putin’s strongest ally in the EU.
After what’s been described as a stalemate in Brussels, German Chancellor Olaf Scholz says he “suggested (that Orban)” leave the room while the other 26 nations discussed a 50-billion-euro aid package to Ukraine. Something Orban so far refuses to support.
Orban promptly took to social media to call the decision “senseless, irrational, and wrong” adding that “Hungary is not changing its position.”
Despite failing to reach financial terms of support at the meeting in Brussels, European leadership expressed hope for the future of war-torn Ukraine.
European Commission President Ursula von der Leyen as provided by the European Union and carried by AP
“We are working very hard, of course, to have a result of where there is an agreement of 27 member states. But I think it is now also necessary to work on potential alternatives to have an operational solution in case that an agreement by 27, so unanimity is not possible.”
The Brussels summit came in the same week that Putin held his annual year-end marathon news conference in Moscow. The Russian president, who recently announced he’d seek another term in the Kremlin, said Ukraine’s free ride of financial aid would soon come to an end, predicting fractures in the EU and a hyper-partisan U.S. Congress.
Putin also expressed a willingness to “reach an agreement” with the U.S. on returning Western detainees without revealing many details.
As world leaders debate aid packages and the future of Ukraine’s EU membership at meetings — likely in January — a drone strike in Ukraine’s Kherson region serves as a reminder that another winter at war is coming, with or without material support.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ