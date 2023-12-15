ຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອີຢູ,​ ແຕ່ບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ຈາກຢູໂຣບ

ສະຫະພາບຢູໂຣບ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ 54 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຢູເຄຣນຕ້ອງການຢ່າງຍິ່ງ ໃນການຢູ່ລອດ, ເຖິງແມ່ນວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເປີດການເຈລະຈາ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກັບປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກສົງຄາມກໍຕາມ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ. ການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ໄດ້ຖືກຄັດຄ້ານໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັງກາຣີ ທ່ານ ວິກເຕີ ອໍບານ (Viktor Orban). ມັນເປັນການໂຈມຕີທີ່ໜັກໜ່ວງອີກຄັ້ງນຶ່ງຕໍ່ປະທາ ນາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ຫຼັງຈາກທ່ານບໍ່ປະສົບຜົນ ສຳເລັດໃນອາທິດນີ້ ໃນການຊັກຊວນສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ໃຫ້ອະນຸມັດເງິນຕື່ມອີກ 61 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນການຊື້ອາວຸດຈາກສະຫະລັດ. ຢູເຄຣນເພິ່ງພາເງິນກອງທຶນຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບຢ່າງໜັກ ເພື່ອ ຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດທີ່ເສຍຫາຍຂອງຕົນ ໃຫ້ຢູ່ລອດໄດ້ ໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງ. ຢ່າງ ໃດກໍຕາມ, ປະທານສະພາຢູໂຣບ ໄດ້ເອີ້ນການຕັດສິນໃຈ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອເປີດການເຈລະຈາ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກວ່າ ເປັນ "ສັນຍານແຫ່ງຄວາມຫວັງທີ່ຈະແຈ້ງ ສໍາລັບປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະທະວີບຂອງພວກເຮົາ."