ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວຫາ ຣັດເຊຍ ອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ການຖິ້ມລະເບີດໃສ່ໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄລຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຢູໂຣບ, ເຊິ່ງແມ່ນໂຮງງການໄຟຟ້າ ນິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ, ແລະ ກ່າວຫາວ່າ ມົສກູ ໄດ້ພົວພັນໃນ “ການກໍ່ການຮ້າຍດ້ານນິວເຄລຍ.”
ບໍລິສັດພະລັງງານນິວເຄລຍຂອງລັດຖະບານ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບເຊັນເຊີກຳມັນຕະລັງສີສາມອັນຢູ່ໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ໃນການໂຈມຕີເມື່ອຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຄົນນຶ່ງບາດເຈັບດ້ວຍສະເກັດລະເບີດ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ “ການກໍ່ການຮ້າຍດ້ານນິວເຄລຍຂອງ ຣັດເຊຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ທີ່ຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າຈາກມາດຕະການລົງໂທດຂອງປະຊາຄົມສາກົນຕໍ່ອຸດສາຫະກຳນິວເຄລຍ ຣັດເຊຍ ແລະ ພະລັງງານນິວເຄລຍ.”
ໂຮງງານດັ່ງກ່າວ, ໃນເຂດແດນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຣັດເຊຍ, ກໍຖືກໂຈມຕີໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ. ມົສກູ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ສຳລັບການໂຈມຕີຕ່າງໆ.
ໂຮງງານ ຊາໂປຣິສເຊຍ ຖືກເຂົ້າຍຶດໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາໃນໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການບຸກລຸກຂອງ ຢູເຄຣນ, ແຕ່ໂຮງງານດັ່ງກ່າວຍັງດຳເນີນໂດຍນັກເຕັກຊິກຊາວ ຢູເຄຣນ.
ບໍລິສັດ ນິວເຄລຍ ຢູເຄຣນ ເອເນີໂກອາຕອມ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດຂອງ ຣັດເຊຍ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຕົກຖືກສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາ, ບ່ອນທີ່ເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍທີ່ຖືກໃຊ້ແລ້ວ 174 ຕູ້ໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນສະຖານທີ່ເປີດ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ “ດັ່ງນັ້ນ, ການກວດພົບ ແລະ ຕອບສະໜອງທັນເວລາໃນເຫດການຂອງການເສື່ອມສະພາບ ໃນສະຖານະການດ້ານກຳມັນຕະລັງສີ ຫຼື ການຮົ່ວໄຫຼຂອງສານກຳມັນຕະລັງສີຈາກຕູ້ເກັບເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍທີ່ຖືກໃຊ້ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເທື່ອ.”
ຫ້ອງການໃນເມືອງ ເອເນີໂຮດາ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຣັດເຊຍ, ບ່ອນທີ່ພະນັກງານຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວອາໄສຢູ່ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ໂຈມຕີດ້ວຍການໃຊ້ລະບົບຍິງຈະຫຼວດຫຼາຍລູກຊື່ວ່າ Uragan 220-ມມ.
ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕຶກຂອງຫ້ອງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຂດແດນທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມຂອງສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.”
ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຄັ້ງທຳອິດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ຫົວໜ້າຂອງອົງການພະລັງງານປະລະປະນູສາກົນໄດ້ກ່າວວ່າ ການລະດົມຍິງນັ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງຂອງໄພພິບັດດ້ານນິວເຄລຍ. ການລະດົມຍິງທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ຖືກສາຍໄຟຟ້າພະລັງງານສູງ, ກໍ່ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວຕ້ອງຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຕົາປະຕິກອນ ເຖິງແມ່ນວ່າການຮົ່ວໄຫຼຂອງສານກຳມັນຕະລັງສີແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກກວດພົບກໍ່ຕາມ.