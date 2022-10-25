ອົງການຈັດຕັ້ງວີເກີ ແລະກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ກຳລັງນຳເອົາລັດຖະບານອັງກິດຂຶ້ນສານ ເພື່ອທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມລົ້ມແຫລວຂອງອັງກິດ ໃນການກີດກັ້ນການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຝ້າຍ ທີ່ພົວພັນກັບການບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ ແລະການລະເມີດຕ່າງໆ ຢູ່ຂົງເຂດຊິນຈຽງ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຸດຂອງປະເທດຈີນ.
ການລາຍງານໃນວັນອັງຄານຢູ່ສານສູງສຸດ ໃນນະຄອນຫລວງລອນດອນ ເປັນທີ່ເຊື່ອວ່າ ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ສານຕ່າງປະເທດ ຮັບຟັງການໂຕ້ຖຽງດ້ານກົດໝາຍ ຈາກຊາວວີເກີ ກ່ຽວກັບເລື້ອງການບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານຢູ່ໃນຊິນຈຽງ. ຂົງເຂດດັງກ່າວເປັນແຫລ່ງສະໜອງຝ້າຍທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກ ແຕ່ບັນດາອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໄດ້ກ່າວຫາມາເປັນເວລາຍາວນານວ່າ ຝ້າຍແມ່ນໄດ້ຖືກເກັບກ່ຽວ ແລະນຳໄປດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໂດຍຊາວວີເກີຂອງຈີນ ແລະຊາວເທິກມຸສລິມອື່ນໆ ທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ໃນລະບົບການ ລົງໂທດທີ່ບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ ຊຶ່ງດຳເນີນການໂດຍທາງການ.
ຄະດີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງໂດຍ ສະພາວີເກີຂອງໂລກ ຫຼື World Uyghur Congress ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນມິວນິກ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ ການປະຕິບັດງານດ້ານກົດໝາຍໂລກ ຫຼື Global Legal Action Network ທີ່ເປັນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແມ່ນນຶ່ງໃນການທ້າທາຍດ້ານກົດໝາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຊຶ່ງແນໃສ່ເພື່ອກົດດັນຕໍ່ອັງກິດ ແລະບັນດາລັດຖະບານຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ກົດໝາຍມີຜົນງບັງຄັບໃຊ້ປີນີ້ ໃນການຫ້າມຜະລິຕະພັນຝ້າຍທັງໝົດ ທີ່ສົງໄສວ່າເຮັດຢູ່ໃນນຊິນຈຽງ.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າກ່າວວ່າ ຊິນຈຽງຜະລິດຝ້າຍ 85 ເປີເຊັນ ທີ່ປູກຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ທີ່ຄິດເປັນນຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງຝ້າຍໃນໂລກ. ບັນດາກຸ່ມສິດທິມະນຸດໂຕ້ຖຽງວ່າ ລະດັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງຈີນໃນຊິນຈຽງ ຊຶ່ງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ອາດເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ “ອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ” ໝາຍຄວາມວ່າ ຍີ່ຫໍ້ແຟຊັນສາກົນຫລາຍໆແຫ່ງ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງສູງ ຂອງການໃຊ້ຝ້າຍທີ່ມີຮອຍດ່າງຈາກການບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ ແລະການລະເມີດສິທິຕ່າງໆ.
A Uyghur organization and a human rights group are taking the U.K. government to court to challenge Britain’s failure to block the import of cotton products associated with forced labor and other abuses in China’s far western Xinjiang region.
Tuesday’s hearing at the High Court in London is believed the first time a foreign court hears legal arguments from the Uyghurs over the issue of forced labor in Xinjiang. The region is a major global supplier of cotton, but rights groups have long alleged that the cotton is picked and processed by China’s Uyghurs and other Turkic Muslim minorities in a widespread, state-sanctioned system of forced labor.
The case, brought by the Munich-based World Uyghur Congress and the Global Legal Action Network, a nonprofit, is one of several similar legal challenges aimed at putting pressure on the U.K. and European Union governments to follow the lead of the United States, where a law took effect this year to ban all cotton products suspected of being made in Xinjiang.
Researchers say Xinjiang produces 85% of cotton grown in China, constituting one-fifth of the world’s cotton. Rights groups argue that the scale of China’s rights violations in Xinjiang – which the U.N. says may amount to “crimes against humanity” – means that numerous international fashion brands are at high risk of using cotton tainted with forced labor and other rights abuses.