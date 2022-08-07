ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ທ່ານນາງ ເວັນດີ ເຊີແມນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວວ່າຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການສຶກສາແກ່ລາວເພີ້ມຂຶ້ນ. ແລ້ວທຶນນີ້ມີໄວ້ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກລາວຄືແນວໃດ ແລະຕໍ່ໄປຈະມີທຶນໃດແດ່ເພີ້ມຂຶ້ນ. ມື້ນີ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳລາວ, ທ່ານ ປ.ອ. ປີເຕີ ເຮມອນ ຈະໃຫ້ກຽດມາຖະແຫລງສູ່ບັນດາທ່ານຟັງ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳ ເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະມານ 30 ປີມາແລ້ວທີ່ລັດຖະບານອາເມຣິກາໄດ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີນັກສຶກສາ 154 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຟູລໄບຣ (Fulbright) ໄປຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ 2 ປີ ແລະ 29 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຮຳຟຣີ (Humphrey) ໄປສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະແລກປ່ຽນປະສົບການກັບນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມາຈາກທົ່ວໂລກໃນສະຫະລັດ ເປັນເວລາ 1 ປີ, ອີງຕາມເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳລາວ.
ພ້ອມກັນນັ້ນນັບແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ຍັງມີໂຄງການລິເລີ້ມຜູ້ນຳທີ່ໜຸ່ມໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫລື YSEALI ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ເພື່ອໃຫ້ທຶນແກ່ຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 18 ຫາ 35 ປີໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໄປແລກປ່ຽນປະສົບການຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລໃນສະຫະລັດເປັນໄລຍະສັ້ນ ຊຶ່ງຕົກເປັນປີລະປະມານ 60-70 ຄົນ.
ຂະນະດຽວກັນກໍມີທຶນຮຽນໄລຍະສັ້ນອີກ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Global UGRAD ເພື່ອໃຫ້ ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີໄປຮຽນຕໍ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລສະຫະລັດເປັນໄລຍະ 1 ພາກຮຽນ. ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການສຶກສາທີ່ວ່ານັ້ນ ແມ່ນຜ່ານໂຄງການ Billion Futures ຫລື ພັນລ້ານອະນາຄົດຊຶ່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລາວເພີ້ມຂຶ້ນດັ່ງທີ່ທ່ານ ປ.ອ. ປີເຕີ ເຮມອນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳລາວ ອະທິບາຍໃຫ້ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ທ່ານບອກອີກວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວສະຫະລັດໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອພາຍໃຕ້ໂຄງການທັງໝົດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນປີລະປະມານ 100 ຄົນ.
ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະອາຊຽນໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ປະກາດວ່າຈະໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ອາຊຽນລວມທັງລາວເພີ້ມຂຶ້ນ 2 ເທົ່າພາຍໃນ 3 ປີຂ້າງໜ້າ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ປ.ອ. ເຮມອນ ກ່າວວ່າ:
ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນການນັ້ນ ທ່ານນາງເວັນດີ ເຊີແມນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມລາວເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ກໍກ່າວຢ້ຳຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ສະຫະລັດຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການສຶກສາແກ່ລາວເພີ້ມຂຶ້ນ. ດັ່ງວີໂອເອໄດ້ສະເໜີໄປໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນນັ້ນ ກໍມີໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອໃໝ່ຊຶ່ງເປັນໂຄງການທົດລອງ 5 ປີ ເພື່ອເອົາທຶນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະບານໄປສຶກສາຕໍ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຟູລໄບຣ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນໂຮຈີມິນ ຂອງຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນສ່ວນນຶ່ງ ຈາກລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃນເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າຕ້ອງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລເອກະລາດ, ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະມີຄຸນນະພາບທຽບເທົ່າກັນກັບມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາເມຣິກາ.
ແຕ່ ເຖິງຈະມີທຶນເພີ້ມຂຶ້ນແບບນີ້ກໍຕາມ ໃນມຸມມອງຂອງນັກສຶກສາແລ້ວ ການໃຫ້ທຶນສຶກສາໄລຍະຍາວເຊັ່ນທຶນຟູລໄບຣ ແລະຮຳຟຣີ ທີ່ມອບໃຫ້ປີລະປະມານ 3 ຫາ 7 ທຶນນັ້ນ ບາງຄົນເຊັ່ນທ່ານ ຈັນທະເນດ ພະໄກສອນ ອະດີດນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຟູລໄບຣ (Fulbright) ໄປຮຽນໃນລັດແມັສຊາຈູແຊັສບອກວ່າມັນໜ້ອຍເກີນໄປເມື່ອທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງລາວ.
ຕໍ່ບັນຫານີ້ ທ່ານເຮມອນໃນນາມເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳລາວ ແມ່ນໄດ້ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ສຸດຂີດເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບທຶນເລົ່ານີ້ເພີ້ມຂຶ້ນ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍທ່ານ ກໍດີໃຈທີ່ຜ່ານມາລາວໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາເພີ້ມຂຶ້ນໃນຫລາຍໂຄງການຊຶ່ງທ່ານບອກວ່າ:
ສະຫລຸບແລ້ວ ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ລາວ ກໍຄືປະເທດອາຊຽນອື່ນໆ ເພີ້ມຂຶ້ນໃນຫລາຍຊຸມປີຜ່ານມານີ້. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຍັງມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ທີ່ຈະສືບປະກອບສ່ວນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ລາວ ໂດຍຈະມີທຶນການສຶກສາໃນບາງໂຄງການເພີ້ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ພາຍໃນ 3 ປີຂ້າງໜ້ານີ້.