ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຫົວ​ນຶ່ງ​ ມີ​ການ​ທຳ​ນາຍ​ວ່າ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ນ້ຳ​ຝົນ​ສູງເຖິງສອງ​ຟິດ

ແລະ​ລົມທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍໄປສູ່​ເຂດນະ​ຄອນຫຼວງ​ໂຕ​ກຽວໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ນີ້

ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ໄດ້​ເຕືອນ​ຜູ້​ຄົນ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້​ໃຫ້ສະ​ສົມ​ເຄື່ອງ​ຂອງຕ່າງໆ

ແລະ​ຍົກ​ຍ້າຍອອກ​ໜີ ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ເກີນ​ໄປ.

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກິ​ລາ​ຣັກ​ບີຊິງ​ຂັນໂລກ ແລະ​ພິ​ທີ​ຕ່າງໆໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກໃນວັນ​ເສົາ​ມື້

​ອື່ນ​ນີ້ ແລະການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງສາຍ​ການ​ບິນ ແລະ​ລົດ​ໄຟໄດ້​ຖືກໂຈະ​ໄວ້ ອີງ​ຕາມ

ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.



ຫົວ​ໜ້າອົງ​ການ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ອາ​ກາດ ທ່ານ​ຢາ​ຊູ​ຊິ ກາ​ຈີ​ຮາ​ຣາ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​

ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ເພື່ອເປັນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນຊີ​ວິດຂອງ​ທ່ານ​ເອງ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ທ່າ​ນ​ຮັກ​ຫອມ

​ນັ້ນ ກະ​ລຸ​ນາ​ເລີ້ມ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ແຕ່​ຫົວ​ທີ ກ່ອນ​ມັນ​ມືດ ແລະພາ​ຍຸຮ້າຍ​ແຮງ

ຂຶ້ນ.”

ທ່ານກາ​ຈີ​ຮາ​ຣາ ກ່າວ​ວ່າ ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ຮາ​ຈີ​ບິ​ສ (Hagibis) ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​

ໄຕ້​ຝຸ່ນ ທີ່​ໄດ້ພັດຖະ​ຫລົ່ມເຂດ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງໂຕ​ກຽວ​ໃນປີ 1958 ດ້ວຍ​ລົມ​ແຮງ

ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮືອນ​ຊານຫຼາຍກວ່າຫ້າ​ແສນ​ຫຼັງ ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ. ຫຼາຍກວ່າ 1,200

ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນພາ​ຍຸ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານ​ຊິນ​ໂຊະ ອາ​ເບະ ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​

ຊຸມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄຸ້ມ​ຄອງໄພ​ພິ​ບັດ ທ່ານ​ຣີ​ໂຢ​ຕາ ຕາ​ເກ​ດ​ະ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັ​ນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ

ແລະ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນ​ພາ​ກັນ​ກະ​ກຽມ​ແຕ່​ຫົວ​ທີ ແລະ​ຊອກ​ຫາອາ​ຫານ ແລະ

​ນ້ຳ​ໄວ້.

​ສ່ວນລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ທ່ານ​ອິສ​ຊູ ຊູ​ກາ​ວາ​ຣະ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ໂຮງ​

ໝໍ ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ພາ​ກັນ​ກວດ​ເບິ່ງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສຳ​ລອງ​ຂອງ​

ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ຮາ​ຈີ​ບິ​ສ ​ທີ່​ພວມ​ພັດ​ຢູ່​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊິ​ຟິກ ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ທາງ​ເໜືອ ທາງ

​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ ​ໄປ​ສູ່​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ຂອງຍີ່​ປຸ່ນ ໂດຍ​ມີ​ລົມ​ແຮງ​ເຖິງ 180

ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ ແລະ​ແຮງ​ສຸດ​ເຖິງ 250 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​

ນີ້ ອີງ​ຕາມອົງ​ການ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ອາ​ກາດ​ໄດ້​ກ່າວ. ​ເປັນ​ທີ່ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ຫົວ

ນີ​ຈະ​ອ່ອນ​ກຳ​ລັງ​ລົງ ​ກ່ອນ​ພັດ​ຂຶ້ນ​ຝັ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້.

ມີ​ການ​ທຳ​ນາຍ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ​ຫຼາຍເຖິງ 800 ມິນ​ລີ​ແມັດ​ ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້

ແລະ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ຂອ​ງ​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ກຽວ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຂົງ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ​

ຫຼວງ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຝົນ​ຕົກ​ເຖິງ 600 ມິນ​ລີ​ແມັດ​ ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າວັນ​ເສົາ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້. ມີ​

ການທຳ​ນາຍ​ວ່າ​ ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ຫົວ​ໜີຈະພັດ​ອອກ​ໄປ​ສູ່​ທະ​ເລ​ໃນ​ຕອນ​ທ່ຽງ​ວັນ​ອາ​ທິດ

​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.

A powerful typhoon was forecast to bring 2 feet of rain and damaging winds to the Tokyo area this weekend, and Japan's government warned people Friday to stockpile supplies and evacuate before it's too dangerous.



The Rugby World Cup and other events were canceled for Saturday, and flights and train services halted.



"In order to protect your own life and your loved ones, please try to start evacuating early before it gets dark and the storm becomes powerful,'' Meteorological Agency forecast department chief Yasushi Kajihara told a news conference.



Kajihara said Typhoon Hagibis resembled a typhoon that hit the Tokyo region in 1958 with heavy rains and left a half-million houses flooded. More than 1,200 people died in that storm.



Prime Minister Shinzo Abe's Cabinet is to hold a disaster management meeting later Friday.



"The government is doing the utmost to prepare for the approaching typhoon,'' disaster management minister Ryota Takeda told reporters, and urged people to prepare early and obtain food and water.



Economy Minister Isshu Sugawara urged hospitals and other public facilities to check their backup power.



Typhoon Hagibis was in the Pacific advancing north-northwestward toward Japan's main island. Its winds were blowing 180 kilometers per hour with gusts to 250 kph at Friday, the weather agency said. It's expected to weaken before landfall Saturday.



Up to 800 millimeters of rain was forecast south and west of Tokyo, while the capital region may see 600 mm of rain from Saturday morning to Sunday morning. It's forecast to pass out to sea by Sunday afternoon.