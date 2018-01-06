ບໍລິສັດ ທວິດເຕີ ກ່າວວ່າ ບັນຊີ ພວກຜູ້ນຳ ຂອງໂລກ ແມ່ນຢູ່ໃນ ຖານະພິເສດ

ບໍລິສັດສື່ສັງຄົມຍັກໃຫຍ່ທວິດເຕີ (Twitter) ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງທ່າທີຂອງຕົນອີກຄັ້ງນຶ່ງ
ວ່າ ບັນຊີຕ່າງໆທີ່ເປັນຂອງບັນດາຜູ້ນຳໂລກນັ້ນມີຖານະພິເສດ ຊຶ່ງເປັນຕອບໂຕ້ຄືນ
ຕໍ່ພວກຜູ້ໃຊ້ຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງບໍລິສັດຫ້າມປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃຊ້.
ໃນການຂຽນຂ່າວລົງອິນເຕີແນັດໃນວັນສຸກວານນີ້ ບໍລິສັດທວິດເຕີ Twitter ກ່າວວ່າ
ຕົນຈະບໍ່ຂັດຂວາງ ຕໍ່ບັນຊີຂອງບັນດາຜູ້ນຳໂລກ ເຖິງແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງພວກທ່ານເປັນ
ເລື່ອງທີ່ “ໂຕ້ຖຽງ” ເພາະວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີການສົນທະນາຫາລື
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສາທາລະນະ.
ບໍລິສັດທວິດເຕີ (Twitter) ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການຂັດຂວາງຕໍ່ຜູ້ນຳໂລກ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ ທວິດເຕີ (Twitter) ຫລືລືບຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ຖຽງໃນທວິດເຕີ (Twitter) ຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າອອກນັ້ນຈະເປັນການຊຸກເຊື່ອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຜູ້ຄົນຄວນສາມາດໄດ້ອ່ານ ແລະ
ອະພິປາຍກັນ.”
ບໍລິສັດທວິດເຕີ (Twitter) ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳຂອງ
ໂລກມິດງຽບ ແຕ່ “ແນ່ນອນ ຈະຂັດຂວາງຕໍ່ການສົນທະນາທີ່ຈຳເປັນ ອ້ອມແອ້ມຄຳ
ເວົ້າແລະບົດບາດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ຂໍ້ຄວາມທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ບໍລິສັດທວິດເຕີ (Twitter) ຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອໃຫ້
ບໍລິການແລະຊ່ວຍສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາຂອງປະຊາຊົນ
ໃນໂລກ. ບັນດາຜູ້ນຳທີ່ຖືກເລືອກຂອງໂລກ ໄດ້ເອົາບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນການສົນ
ທະນາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເພາະວ່າມີຜົນຢ່າງໃຫຍ່ ຈາກພາຍນອກຕໍ່ສັງຄົມພວກເຮົາ.”
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມມີຄຸນ
ຄ່າ ແລະມີຜົນຕໍ່ສາທາລະນະບໍກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະລຶບຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງທາງທວິດ
ເຕີ (Twitter) ນັ້ນຫລືບໍ່..
ບໍລິສັດທວິດເຕີ (Twitter) ບໍ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງເຈາະຈົງເຖິງທ່ານທຣໍາ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ
ຂອງຕົນໃນວັນສຸກວານນີ້. ການອະພິປາຍ ກ່ຽວກັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ ທວິດເຕີ
(Twitter) ຂອງທ່ານທຣໍາໄດ້ເພີ້ມແຮງຂຶ້ນໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ເວລາ ທ່ານໄດ້ສົ່ງຂໍ້
ຄວາມທາງທວິດເຕີ (Twitter) ວ່າ ທ່ານມີປຸ່ມນິວເຄລຍທີ່ “ໃຫຍ່ກວ່າ” ກ່ອນ ຂອງຜູ້
ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຸນ.
ບັນດາຜູ້ຕ້ອງຕິກ່າວວ່າ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ (Twitter) ດັ່ງກ່າວ ລະເມີດຕໍ່
ຂໍ້ຫ້າມ ຂອງທວິດເຕີ (Twitter) ໃນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ບໍລິສັດທວິດເຕີ (Twitter) ໄດ້ເລີ້ມນຳໃຊ້ກົດລະບຽບໃໝ່ທີ່ຈະລຶບ
ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີ “ຄວາມກຽດຊັງ” ຢູ່ໃນລະບົບ ຮວມທັງ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ທີ່ຊຸກຍູ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງ.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ທາງບໍລິສັດໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຕົນໄດ້ທົບທວນເບິ່ງ
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ (Twitter) ທັງໝົດຮວມທັງພວກຜູ້ນຳໂລກ. ພວກເຮົາ
ທົບທວນເບິ່ງ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ (Twitter) ພາຍໃນວົງການໆເມືອງທີ່ກຳ
ນົດຂຶ້ນ ແລະບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບຂອງພວກເຮົາຕາມທີ່ເໝາະສົມ.”
ໂຄສົກຍິງທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ຄາດວ່າ ທຳນຽບຂາວຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນ
ໃດໆ ກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການຂອງທວິດເຕີ (Twitter.)
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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