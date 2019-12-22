ເກົ້າຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ເມື່ອວັນເສົາວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງການປະທະກັນ ລະຫວ່າງ ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງອິນເດຍ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຂອງການເສຍຊີວິດທົ່ວປະເທດສູງຂຶ້ນ ເປັນ 23 ຄົນແລ້ວ ໃນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ ວ່າດ້ວຍຊັນຊາດ ອີງຕາມການກ່າວຂອງຕຳຫຼວດ.
ໂຄສົກຂອງຕຳຫຼວດລັດອຸດຕາຣ ປຣາເດັສ ທ່ານປຣາວິນ ຄູມາຣ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສູນເສຍຊີວິດຂອງເກົ້າຄົນ ໄດ້ເພີ້ມຈຳນວນຂຶ້ນເປັນ 15 ຄົນ ຢູ່ໃນລັດນີ້ ໃນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ ຊຶ່ງພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ກ່າວວ່າ ເປັນການຈຳແນກຕໍ່ຊາວມຸສລິມ.
“ການເສຍຊີວິດໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນພວກຊາວໜຸ່ມ” ທ່ານຊິງ ໄດ້ກ່າວໄປ ແລະກ່າວອີກວ່າ “ບາງຄົນໃນນັ້ນ ຕາຍຍ້ອນບາດແຜຂອງການຖືກຍິງດ້ວຍລູກປືນ ແຕ່ບາດແຜເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ແມ່ນເປັນຍ້ອນການຍິງຂອງຕຳຫຼວດ. ຕຳຫຼວດໄດ້ໃຊ້ພຽງແກັສນ້ຳຕາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກຊຸມນຸມທີ່ປັ່ນປ່ວນນັ້ນ ຢ້ານແລ້ວກະແຈກກະຈາຍໄປ.”
ມີລົດຈຳນວນປະມານສິບກວ່າຄັນ ໄດ້ຖືກຈູດເຜົາໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງ ໄດ້ພາກັນອາລະວາດ ຢູ່ໃນເມືອງຣຳປູຣ ເມືອງຊາມບາລ ເມືອງມູຊາຟຟາຣນາກາຣ ເມືອງບິຈນອຣ ແລະ ເມືອງການປູຣ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງອິນເດຍ ບ່ອນທີ່ກົມຕຳຫຼວດ ກໍຍັງໄດ້ຖືກຈູດເຜົາເຊັ່ນກັນ ຕາມທີ່ທ່ານຊິງໄດ້ກ່າວໄປ.
ປະຕິກິລິຍາໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນຂີດໝາຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຂງຂັນທີ່ສຸດ ຂອງການບໍ່ເຫັນພ້ອມຕໍ່ລັດຖະບານຮິນດູແຫ່ງຊາດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາເຣນດຣາ ໂມດີ ນັບຕັ້ງທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນນາຍົກ ໃນປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຮິນດູ ຊາວຄຣິສຕຽນ ແລະພວກສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນອິນເດຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ໄດ້ຮັບສັນຊາດ ຖ້າຫາກພວກເຂົາສາມາດສະແດງໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາ ຖືກປະຫັດປະຫານຍ້ອນສາສະໜາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນປະເທດບັງກລາແດັສ ປາກິສຖານ ແລະ ອັຟການິສຖານ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມນັ້ນ. ກົດໝາຍນີ້ ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກັບຊາວມຸສລິມ.
ສ່ວນພວກທີ່ຕ້ອງຕິ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ວ່າ ເປັນການລະເມີດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນທີ່ກ່ຽວກັບທາງໂລກຂອງອິນເດຍ ແລະໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໂດຍລັດຖະບານໂມດີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຊາວມຸສລິມ ຈຳນວນ 200 ລ້ານຄົນ ຂອງປະເທດນີ້ ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນ. ທ່ານໂມດີ ໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ວ່າ ເປັນການສະແດງອອກເຈດຕະນາໃນດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ລັດອຸດຕາຣ ປຣາແດັສ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກບາຣາຕີຢາ ຈານາຕາຂອງທ່ານໂມດີ ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ.
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