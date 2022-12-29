ສານຂອງເທີກີ ໄດ້ຕັດສິນຂັງຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ຕໍ່ຜູ້ນໍາທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ

ສານອຸທອນຂອງເທີກີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຕາມຄຳພິພາກສາຄວາມຜິດທາງກົດໝາຍ ຕໍ່ນັກວິຈານ ປະທານາທິບໍດີ ຣີເຊັບ ຕາຍຢິບ ເອີດວານ ຄົນສໍາຄັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງການຕັດສິນຂັງຄຸກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນຄວາມສໍາພັນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍໃຈ ກັບບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນຊາວປາຣີແຕ່ກໍາເນີດ ແລະຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈບຸນບໍລິຈາກທຶນ ທ່ານອອສມານ ຄາວາລາ (Osman Kavala), ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຂັງຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍບໍ່ສາມາດລໍຖ້າລົງອາຍາ ໃນເດືອນເມສາ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງການເງິນແກ່ການປະທ້ວງຢູ່ໃນຖະໜົນເມື່ອປີ 2013.
ສ່ວນ 7 ຄົນ ທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນຖືກຕັດສິນຂັງຄຸກຄົນລະ 18 ປີ ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການທໍາລາຍລັດຖະບານຂອງ ທ່ານ ເອີດວານ ເຊິ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນເວລານັ້ນ ໃນລະຫວ່າງການໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ໃນອິສຕັນບູລ ໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ເກຊີ ພາກ (Gezi Park).
ອົງການຂ່າວລັດຖະບານ ອານາໂດລູ (Anadolu) ກ່າວກ່ຽວກັບການຕັດສິນຂອງສານອຸທອນວ່າ ຄໍາພິພາກສາໃນເດືອນເມສາ “ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ.”
ເຊິ່ງຈໍາເລີຍສາມາດຮ້ອງຂໍອຸທອນໄດ້ໃນສານສູງຂອງເທີກີ.
ການພິຈາລະນາຄະດີທີ່ຍາວນານຫຼາຍປີຂອງ ທ່ານຄາວາລາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດໃນການເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ຂອງເທີກີຖືກທໍາລາຍ, ແຕ່ຄວາມສໍາພັນກັບບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພັດສັບສົນວຸ້ນວາຍແບບຮຸນແຮງ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານຖືກຈັບໂຕແບບບໍ່ຄາດຄິດໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2017.
ໃນເວລານັ້ນ ທ່ານຄາວາລາ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີໃນຖານະເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ເວົ້າຈາມ່ວນ ໂດຍໃຊ້ຊັບສົມບັດສ່ວນນຶ່ງຂອງທ່ານເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ ແລະບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມຸ່ງໝັ້ນຟື້ນຟູຄວາມສໍາພັນກັບເທີກີ ແລະຄູ່ຕໍ່ສູ້ ອາເມເນຍ ຜູ້ສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ທ່ານເອີດວານ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ທ່ານຄາວາລາ ວ່າເປັນໂຕແທນຝ່າຍຊ້າຍຂອງ ທ່ານຈອຈ ໂຊໂຣສ (George Soros), ມະຫາເສດຖີພັນລ້ານຊາວອາເມຣິກາເຊື້ອສາຍຮັງກາຣີ ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການພະຍາຍາມໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ. ທ່ານຄາວາລາ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາຄັ້ງທໍາອິດຈາກການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນການປະທ້ວງໃນປີ 2013, ເຊິ່ງນັກວິເຄາະບາງຄົນມອງວ່າ ເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງທ່າທີຜະເດັດການທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງ ທ່ານເອີດວານ ໃນຊ່ວງໄລຍະເຄິ່ງສຸດທ້າຍຂອງການປົກຄອງເປັນເວລາສອງທົດສະຫວັດຂອງທ່ານ.
ສານໄດ້ຕັດສິນວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດ ແລະປ່ອຍໂຕທ່ານຄາວາລາໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2020, ເຊິ່ງພຽງແຕ່ໃຫ້ຕໍາຫຼວດຈັບໂຕທ່ານ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະມີໂອກາດກັບຄືນເມືອເຮືອນໄປຫາພັນລະຍາຂອງທ່ານ.