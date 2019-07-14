ເທີກີ ທ້າທາຍ ສະຫະລັດ ຂະນະທີ່ ຣັດເຊຍ ຈັດສົ່ງ ລູກສອນໄຟ ຕື່ມອີກ

ຣັດເຊຍ ສືບຕໍ່ຈັດສົ່ງລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ໄປໃຫ້ເທີກີ ເປັນມື້ທີສອງລຽນຕິດ ຊຶ່ງ
ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ສາຍສຳພັນ ລະຫວ່າງເທີກີ
ກັບສະຫະລັດ ແລະນຳເອົາເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝ ທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າ
ມາໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດສະມາຊິກ ທີ່ສຳຄັນ ຂອງກຸ່ມພັນທະມິດ NATO.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເທີກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນຂົນສົ່ງຂອງຣັດເຊຍ ລຳທີສີ່ ໄດ້
ນຳສົ່ງ ອຸປະກອນ ລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ຕື່ມອີກ ໄປຍັງຖານທັບອາກາດເມີຣເທດ
ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆ ກັບນະຄອນຫລວງອັງກາຣາ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍບໍ່ເອົາຫົວຊານຳ ການຂົ່ມ ຂູ່ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ປະເທດໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງແຫ່ງນີ້.
ເມື່ອວັນສຸກນີ້ ເຮືອບິນອາຍພົ່ນຂົນສົ່ງຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຈັດສົ່ງຊິ້ນສ່ວນຊຸດທຳອິດ ຂອງ
ລະບົບລູກສອນໄຟ ທີ່ມີມູນຄ່າ 2 ພັນ 2 ແສນລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງ
ຈາກບຣັສເຊີລສ໌ ຈົນເຖິງວໍຊິງຕັນ.
ວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ ລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ພ້ອມດ້ວຍເຣດາ ທີ່ທັນສະໄໝອາດນຳ
ໃຊ້ເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ບັນດາເຮືອບິນລົບຂອງອົງການ NATO ຊຶ່ງຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະເຮັດ
ໃຫ້ລະບົບການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງອົງການ NATO ຢູ່ໃນເທີກີ ຕົກຢູ່ໃນອັນ
ຕະລາຍ. ສະຫະລັດໄດ້ຢຸດເຊົາທີ່ຈະສົ່ງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຮຸ້ນຫຼ້າສຸດF-35 ໄປໃຫ້
ເທີກີ ຖ້າຫາກມີການຕິດຕັ້ງລະບົບລູກສອນໄຟຣັດເຊຍ ແລະບັນດາບໍລິສັດເທິກີ ອາດ
ສູນເສຍສັນຍາຕ່າງໆທີ່ຈະສ້າງເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ສຳຄັນໆທີ່ມີລາຄາແພງສຳລັບເຮືອບິນລົບ
F-35.
ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມາຣ໌ກ ແອັສເປີ ກ່າວຕໍ່ບັນດາ
ນັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວທີ່ເທີກີຮັບເອົາການສົ່ງ ລູກສອນໄຟ
S-400 ໄປໃຫ້. ທ່າທີພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບເຮືອບິນລົບ F-35 ບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ.” ທ່ານ
ໄດ້ໂອ້ລົມ ທາງໂທລະສັບເປັນເວລາ 30 ນາທີກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍເທີກີ ຄືທ່ານຮູລີຊີ
ອາກາ ແຕ່ວ່າທຳນຽບຫ້າແຈບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງການໂທລະສັບ.
Russia is continuing to deliver its S-400 missile system to Turkey for a second straight day, a move that could hurt Turkish-U.S. relations and puts advanced Russian military technology in possession of a key NATO alliance member.
Turkey's defense ministry said a fourth Russian cargo plane delivered more S-400 components to Murted Air Base near the capital of Ankara Saturday, ignoring threats of U.S. sanctions against Middle Eastern country.
A Russian transport jet Friday delivered the first parts of the $2.2 billion missile system, causing concern from Brussels to Washington.
Washington says the S-400, with its advanced radar that could potentially be used to target NATO jets, threatens to compromise NATO military systems in Turkey. The U.S. has stopped delivery of its latest F-35 jet if the Russia missiles are deployed, and Turkish firms may lose contracts to build significant parts of the expensive and complex F-35.
"We are aware of Turkey taking delivery of the S-400. Our position regarding the F-35 has not changed," Acting U.S. Secretary of Defense Mark Esper told reporters Friday. He held a 30-minute phone conversation with his Turkish counterpart, Hulusi Akar, but the Pentagon did not provide any details from the call.
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