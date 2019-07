ເທີກີ ທ້າທາຍ ສະຫະລັດ ຂະນະທີ່ ຣັດເຊຍ ຈັດສົ່ງ ລູກສອນໄຟ ຕື່ມອີກ

ຣັດເຊຍ ສືບຕໍ່​ຈັດ​ສົ່ງ​ລະ​ບົບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ S-400 ​ໄປ​ໃຫ້​ເທີ​ກີ ເປັນມື້ທີສອງລຽນຕິດ ​ຊຶ່ງ​

ເປັນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່ອາດ​ຈະ​ສ້າງຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ໃຫ້​ແກ່​ສາຍ​ສຳ​ພັນ ລະ​ຫວ່າງ​ເທີ​ກີ

ກັບສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ນຳ​ເອົາເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີທີ່ທັນສະໄໝ ​ທາງທະ​ຫານ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ເຂົ້າ​

ມາ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ປະເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ ທີ່​ສຳ​ຄັນ ຂອງ​ກຸ່ມ​ພັນ​ທະ​ມິດ NATO.

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເທີກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນຂົນສົ່ງຂອງຣັດເຊຍ ລຳທີສີ່ ໄດ້

ນຳສົ່ງ ອຸປະກອນ ລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ​ຕື່ມອີກ ໄປຍັງຖານທັບອາກາດເມີຣເທດ

ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆ ກັບນະຄອນຫລວງອັງກາຣາ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍບໍ່ເອົາຫົວຊານຳ ການຂົ່ມ ຂູ່ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ປະເທດໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງແຫ່ງນີ້.



ເມື່ອວັນສຸກນີ້ ເຮືອບິນອາຍພົ່ນຂົນສົ່ງຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຈັດສົ່ງຊິ້ນສ່ວນຊຸດທຳອິດ ຂອງ

ລະບົບລູກສອນໄຟ ທີ່ມີມູນຄ່າ 2 ພັນ 2 ແສນລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງ

ຈາກບຣັສເຊີລສ໌ ຈົນເຖິງວໍຊິງຕັນ.

ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ກ່າວ​ວ່າ ລະ​ບົບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ S-400 ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເຣ​ດາ ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ອາດ​ນຳ​

ໃຊ້​ເພື່ອ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ ບັນ​ດາ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ຂອງ​ອົງ​ການ NATO ​ຊຶ່ງຂົ່ມ​ຂູ່​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ

​ໃຫ້ລະ​ບົບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ອົງ​ການ NATO ຢູ່​ໃນ​ເທີ​ກີ ຕົກຢູ່​ໃນ​ອັນ

​ຕະ​ລາຍ. ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ຢຸດ​ເຊົາ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ອາຍພົ່ນ​ຮຸ້ນ​ຫຼ້າ​ສຸດF-35 ໄປ​ໃຫ້​

ເທີ​ກີ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລະ​ບົບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເທິ​ກີ ອາດ

ສູນເສຍ​ສັນ​ຍາ​ຕ່າງ​ໆ​ທີ່ຈະ​ສ້າງ​ເຄື່ອງ​ອາ​ໄຫຼ່ ສຳ​ຄັນໆ​ທີ່​ມີ​ລາ​ຄາ​ແພງສຳ​ລັບ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ

F-35.

​ຮັກ​ສາ​ການລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ມາຣ໌ກ ແອັ​ສ​ເປີ​ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​

ນັກ​ຂ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້ແລ້ວ​ທີ່​ເທີ​ກີ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ສົ່ງ ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ

S-400 ໄປ​ໃຫ້. ທ່າ​ທີ​ພວກ​ເຮົາ ​ກ່ຽວ​ກັບເຮືອ​ບິນ​ລົບ F-35 ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ປ່ຽນ​ແປງ.” ທ່ານ​

ໄດ້​ໂອ້​ລົມ ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ເປັນ​ເວ​ລາ 30 ນາ​ທີ​ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງຝ່າຍເທີ​ກີ​ ຄືທ່ານ​ຮູ​ລີ​ຊີ

ອ​າ​ກາ​ ແຕ່​ວ່າ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ.

Russia is continuing to deliver its S-400 missile system to Turkey for a second straight day, a move that could hurt Turkish-U.S. relations and puts advanced Russian military technology in possession of a key NATO alliance member.



Turkey's defense ministry said a fourth Russian cargo plane delivered more S-400 components to Murted Air Base near the capital of Ankara Saturday, ignoring threats of U.S. sanctions against Middle Eastern country.



A Russian transport jet Friday delivered the first parts of the $2.2 billion missile system, causing concern from Brussels to Washington.



Washington says the S-400, with its advanced radar that could potentially be used to target NATO jets, threatens to compromise NATO military systems in Turkey. The U.S. has stopped delivery of its latest F-35 jet if the Russia missiles are deployed, and Turkish firms may lose contracts to build significant parts of the expensive and complex F-35.



"We are aware of Turkey taking delivery of the S-400. Our position regarding the F-35 has not changed," Acting U.S. Secretary of Defense Mark Esper told reporters Friday. He held a 30-minute phone conversation with his Turkish counterpart, Hulusi Akar, but the Pentagon did not provide any details from the call.