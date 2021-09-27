ຊາວຕູນີເຊຍ ປະະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ການຂຶ້ນກໍາອໍານາດ ຂອງທ່ານຊາຍອີດ

ພວກປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ໂຮມຊຸມນຸມກັນໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຕູນີເຊຍ ເພື່ອປະທ້ວງການຍຶດອຳນາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຄາຍສ໌ ຊາຍອີດ (Kais Saied), ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລົງຈາກຕຳແໜ່ງໃນການສະແດງຄວາມ ໂກດເຄືອງຢ່າງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການຂຶ້ນກໍາອໍານາດຂອງທ່ານ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ທ່ານຊາຍອີດ (Saied) ໃນອາທິດນີ້ໄດ້ຝ່າຝືນລັດຖະທຳມະນູນປີ 2014 ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີອຳນາດໃນການປົກຄອງປະເທດໂດຍໃຊ້ດຳລັດໃນສອງເດືອນພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ປົດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ, ໂຈະລັດຖະສະພາໄວ້ ແລະເຂົ້າກໍາອຳນາດໃນການບໍລິຫານ.
"ປະຊາຊົນຢາກໃຫ້ການກໍ່ລັດຖະປະຫານພັງທະລາຍ", ນັ້ນຄືສຽງຮ້ອງໂຮດັງສະໜັ່ນຂອງຝູງຊົນຢູ່ຖະໜົນຮາບີບ ເບີກູຍບາ (Habib Bourguiba) ຂອງຕູນີເຊຍ, ຊຶ່ງເປັນຈຸດສໍາຄັນຂອງການປະທ້ວງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການປົກຄອງຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຊີນ ອາຍ ອາບີດີນ ເບນ ອາລີ (Zine El Abidine Ben Ali) ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2011 ພັງລົງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮ້ອງອອກມາອີກວ່າ “ລົງຈາກອໍານາດດຽວນີ້.”
ຕຳຫຼວດໄດ້ໄປປະຈໍາຢູ່ອ້ອມແອ້ມບ່ອນປະທ້ວງຢ່າງໜາແໜ້ນ ແລະໄດ້ຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງໃສ່ຫົນທາງໄວ້.
ວິກິດການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານປະຊາທິປະໄຕທີ່ຊາວຕູນີເຊຍຍາດມາໄດ້ຈາກການປະຕິວັດປີ 2011 ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງອາຣັບ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ອັນຮີບດ່ວນຕໍ່ດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານຊັກຊ້າລົງນັ້ນ ຫາຍໄປ.
ທ່ານຊາຍອີດ (Saied) ໄດ້ກ່າວວ່າການກະທຳຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານເອີ້ນວ່າການກໍ່ລັດຖະປະຫານນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການຈາກການເປັນອຳມະພາດທາງດ້ານການເມືອງ, ສະພາບເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ບໍ່ດີ. ທ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະສະໜັບສະໜູນສິດທິຂອງຄົນ ແລະຈະບໍ່ກາຍເປັນຜູ້ຜະເດັດການ.
ນາງນາເດຍ ເບນ ຊາເລມ (Nadia Ben Salem) ກ່າວວ່ານາງໄດ້ເດີນທາງ 500 ກິໂລແມັດ ມາຈາກພາກໃຕ້ຂອງປະເທດເພື່ອມາສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງນາງ.
"ພວກເຮົາຈະປົກປ້ອງປະຊາທິປະໄຕ ... ລັດຖະທຳມະນູນແມ່ນເສັ້ນແດງ," ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງນາງທີ່ກ່າວໃນຂະນະທີ່ຖືສຳເນົາຂອງລັດຖະທຳມະນູນຢູ່.
ທ່ານຊາຍອີດ (Saied) ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຫລາຍຄົນໃນບັນດາຊາວຕູນີເຊຍທີ່ເບື່ອຕໍ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະການບໍລິການສາທາລະນະທີ່ບໍ່ດີແລະເວົ້າວ່າ ມືຂອງທ່ານສະອາດ. ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ໄປປາກົດໂຕຢູ່ໃນການປະທ້ວງ. ຕຳຫຼວດໄດ້ແຍກສອງຄ້າຍທີ່ວ່ານີ້ອອກຈາກກັນ.
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