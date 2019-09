ໃນ​ຖະ​ໜົນ​ທີ່​ແຄບ​ ແລະ ເປ່​ເພ ສອງ​ສາມ​ຊ່ວງ​ຕຶກ​ຫ່າງ​ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​, ທ້າວ

ຢູຊຸຟ ບິນ ມາບຣຸກ ໄດ້ເດ່ຫົວຂອງລາວອອກຈາກຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂະໜາດນ້ອຍ ບ່ອນ

ທີ່ລາວຂາຍເຂົ້າໜົມ ແລະ ຢາສູບ.

ລາວ​ໄດ້​ປະ​ກາດ ກ່ຽວ​ກັບ ​ອະ​ດີດ​ຜູ້​ນຳ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ຂອງປະ​ເທດ​, ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​

ຈາກຕຳແໜ່ງໃນປີ 2011 ວ່າ “ທ່ານ ເບັນ ອາລີ ເປັນປະທານາທິບໍດີແຫ່ງ ຕູນີເຊຍ.

ທ່ານແມ່ນຄົນທີ່ດີ, ດີກວ່າທັງໝົດນັ້ນທຸກຄົນ.”

ທ້າວ ເບັນ ມາບ​ຣຸກ ໄດ້​ເວົ້າຈິງ​ຈັງຫຼາຍພໍ​ສົມ​ຄວນ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຕູ​ນີ​ເຊຍ ໄດ້​

ປ່ອນບັດຄະແນນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ

ທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕຄັ້ງທີສອງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງຄວາມບໍ່ພໍໃຈແມ່ນກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ

ສູງ. ເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ເໜັງຕີງ ແລະ ການຫວ່າງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນຄະຕິເຕືອນໃຈພຽງ

ສອງຢ່າງ ທີ່ການປະຕິວັດ ແຈສມິນ ຂອງເຂົາເຈົ້າເມື່ອແປດປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍ

ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການລຸກຮື້ຂຶ້ນຂອງຊາວ ອາຣັບ ໃນລະດູບານໃໝ່ ຫຼື Arab Spring

ຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ, ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕອບສະ​ໜອງຕາມທີ່ມັນໄດ້ສັນຍາໄວ້.

ທ່ານ ອາ​ເລຍ ຊີ​ຕູ ອາ​ຍຸ 57 ປີ​ໄດ້​ກ່າວ​ ກ່ຽວ​ກັບ ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ເລືອ​ກ​

ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ຜູ້ໃດ, ເຂົາເຈົ້າໝົດທຸກຄົນ

ແມ່ນຄືກັນ. ເຂົາເຈົ້າທຸກຄົນເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກສ້າງວຽກ ແລະ ເຮັດສິ່ງທີ່ດີສຳລັບປະ

ຊາຊົນຜູ້ໜຸ່ມ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນມີຫຍັງ. ຮ້ານອາຫານທັງຫຼາຍແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້

ຊາຍໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດ.”

ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີບໍ່​ໜ້ອຍກວ່າ 26 ຄົນ, ລວມ​ທັງ​ແມ່​ຍິງ​ສອງ

ຄົນ, ແມ່ນມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນບັດຄະແນນສຽງໃນການລົງຄະແນນສຽງຮອບທຳອິດນີ້. ແຕ່

ໃນຂະນະທີ່ຕົວເລກທີ່ມີຫຼາຍ ແລະ ທາງເລືອກດ້ານການເມືອງໄດ້ສະເໜີນຶ່ງບ່ອນ

ໝາຍທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ, ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວຍັງຈະເນັ້ນໃຫ້ເຫັນສິ້ງ

ທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ຊາວ ຕູນີເຊຍ ຈະປະເຊີນໃນຂ້າງໜ້າ.

ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ແນ່​ໃຈ​ນັ້ນ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ໄດ້​ແຫ່ວ​ແຫ້ງ​ໄປຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​

ຕີຕໍ່ການຮ້າຍໃນປະເທດເມື່ອປີ 2015 ນັ້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກັບຄືນມາ. ແຕ່ປະເທດ ຕູນີ

ເຊຍ ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ໃນວິກິດການທາງເສດຖະກິດ, ແລະ ການຫວ່າງງານຂອງຊາວໜຸ່ມ

ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 30 ເປີເຊັນໃນບາງຂົງເຂດ.

ທ່ານ ຮາ​ມາ​ດີ ເຣ​ດິ​ສ​ຊີ, ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ການ​ເມືອງ ແລະ ປະ​ທານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສັງ​ເກດ​

ການ ເພື່ອການຫັນປ່ຽນສູ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງ ຕູນີເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການລົງຄະແນນ

ສຽງຮອບນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບອະນາຄົດ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອະນາຄົດຂອງການ

ແຂ່ງຂັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນອະນາຄົດຂອງ ຕູນີເຊຍ ດ້ວຍ.”

Down a narrow, broken street a few blocks from this city's tourist center, Youssouf bin Mabrouk poked his head out of the small kiosk where he sells snacks and cigarettes.



"Ben Ali for president of Tunisia," he declared of the country's former dictator, ousted in 2011. "He's a good man — better than all the rest of them."



Bin Mabrouk was more than half-serious. As Tunisians cast their ballot Sunday in their second-only democratic presidential election, disaffection is running high. The stagnating economy and soaring joblessness are just two reminders that their Jasmin Revolution eight years ago -- which helped trigger the wider Arab Spring revolt -- has failed to deliver on its promise.



"I don't know who to vote for, they're all the same," 57-year-old Alia Sitou said of the raft of candidates to choose from. "All of them say they want to create employment and do good things for young people, but we see nothing. The cafes are full with young men with no jobs."