ປະຊາຊົນ ຕູນີເຊຍ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອເລືອກປະທານາທິບໍ
ດີຄົນຕໍ່ໄປຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນປະມານຊາວກວ່າຄົນ ດ້ວຍຜົນຄະ
ແນນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ໄດ້ສະເໜີຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນນອກວົງການການເມືອງສອງຄົນມີ
ຄະແນນນຳໜ້າໝູ່.
ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 7 ລ້ານຄົນມີສິດທີ່ຈະປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສິ່ງທີ່
ເປັນພຽງ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຢ່າງເສລີຄັ້ງທີສອງ ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ ອາຟຣິ
ກາເໜືອນັ້ນ, ເຊິ່ງແມ່ນແປດປີຫຼັງຈາກອັນທີ່ເອີ້ນວ່າການປະຕິວັດ ແຈັສມິນ.
ປະຊົນຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນປະຖົມ, ລຽນແຖວກັນຢູ່ກ້ອງຮູບທີ່ແນະນຳ
ວິທີ ກ່ຽວກັບ ການລົງຄະແນນສຽງ. ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຍຸ 19 ປີ ນາງ
ຢົມນາ ແອລ ເບັນນາ ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເປັນຄັ້ງທຳອິດ.
ນາງ ແອລ ເບັນນາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານ ມູຣູ, ສຳລັບ
ຫຼາຍເຫດຜົນ, ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕັດສິນໃຈ, ຂ້າພະເຈົ້າລົບຄົນຜູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໝັ້ນ
ໃຈອອກ.. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດນຳໜ້າປະເທດ ຕູນີເຊຍ.”
ນັ້ນແມ່ນ ທ່ານ ອັບແດລຟັດທາ ມູຣູ ຈາກພັກອິສລາມ ເອັນນາດາ ທີ່ມີຫົວປານກາງ,
ເຊິ່ງລົງແຂ່ງຂັນເພື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງແທນທ່ານ ເບຈີ ຄາອິດ ເອັສເຊັບຊີ ອາຍຸ 92 ປີ,
ຜູ້ທີ່ໄດ້ມໍລະນະກຳເມື່ອເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ມູຣູ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນຖັນ
ແຖວນທີ່ສັບສົນ ຂອງຜູ້ທີ່ຫວັງຢາກເປັນປະທານາທິບໍດີ, ເຊິ່ງລວມມີແມ່ຍິງສອງຄົນ.
ໃນນັ້ນມີລັດຖະມົນຕີຂອງລັດຖະບານ, ນັກການເມືອງຫົວຊ້າຍຈັດ ແລະ ນັກທຸລະ
ກິດສື່ມວນຊົນທີ່ຖືກຂັງຄຸກ ທ່ານ ນາບິລ ຄາຣຸຍ. ການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດແມ່ນຄາດ
ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ, ລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງສະພານິຕິບັນຍັດໃນເດືອນໜ້າ.
ນາງ ໂຊຣາ ກູມມິດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານ ຢູເຊັຟ ຈາເຮັດ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເພິ່ນມີປະສົບການ, ເພິ່ນຍັງໜຸ່ມຢູ່. ພວກເຮົາຊາວ ຕູນີເຊຍ ຮູ້ຈັກເພິ່ນດີ.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄົນອື່ນໆ ເປັນພຽງຜູ້ທີ່ກ້າວກະໂດດຂຶ້ນມາໃໝ່ຊື່ໆ.”
ແຕ່ດ້ວຍເສດຖະກິດທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍຂອງ ຕູນີເຊຍ ແລະ ອັດຕາການຫວ່າງງານສູງ
ນັ້ນ, ຄົນອື່ນໆແມ່ນກຳລັງຊອກຫາຜູ້ນຳໜ້າໃໝ່, ຜູ້ທີ່ຢູ່ນອກອົງການການເມືອງ.
ອາຈານສອນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ອອກບຳນານແລ້ວ ທ່ານ ໂມຮຳເມັດ ຊາມີ ເນັຟຟາ
ຕີ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ໝູ່ຄົນນຶ່ງຂອລາວ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ ອາຍຸ
61 ປີທ່ານ ເຄສ ຊາອິດ, ຜູ້ທີ່ເລືອກທີ່ຈະໂຄສະນາຫາສຽງດ້ວຍການໄປເຄາະແຕ່ລະ
ປະຕູເຮືອນ ແທນທີ່ຈະເປັນການຊຸມນຸມຂະໜາດໃຫຍ່. ທ່ານບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ມີຄາລົມດີ.
ທ່ານ ເນັຟຟາຕີ ກ່າວວ່າ, ລາວມີໂອກາດ ເພາະວ່າລາວເປັນຄົນທີ່ຊື່ສັດ.
ແຕ່ຊາວຕູນີເຊຍ ຄົນອື່ນໆໄດ້ຢູ່ໃນບ້ານ, ຜິດຫວັງກັບສະຖານະພາບຂອງປະເທດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທຸກຄົນວ່າ ຈະສາມາດຫັນ
ປ່ຽນສິ່ງຕ່າງໆກັບຄືນມາໄດ້ຫຼືບໍ່.