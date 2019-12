ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ​ມີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ໃນ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ (NATO) ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ທ່ານມີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ອັນ​ອົບ​ອຸ່ນກວ່າ​ ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ, ຊຶ່ງ ລວມ​ມີ ທ່ານ ກິມ​ຈົງ ອຶນ​ ຂອງເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີດູ​ອານ ຂອງ​ເທີ​ກີ ແລະ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ​ ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ. ແຕ່​ວ່າ ເຖິງ​ຈະ​ມີ​ວິ​ທີ​ການນັ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ກໍຕາມ, ການ​ສຳ​ຫລວດ​ເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້ ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່ແມ່ນສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແບບດັ້ງ​ເດີມ ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ການ​ມີ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທາງ​ທະ​ຫານ, ການ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ເສ​ລີ, ແລະສົ່ງ​ເສີມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແລະສົ່ງ​ເສີມ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ. Cindy Saine, ນັກ​ຂ່າວດ້ານ​ການ​ທູດ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ​ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ຈາກ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າ​ງະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ວິ​ທີ​ການ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທີ່​ແປກ​ຕ່າງ​ຈາກວິ​ທີ​ເດີມຂອງເພິ່ນ​ເອງ. ທ່ານ​ມັກ​ຈະ​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ແບບ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່ອົງ​ການເນ​ໂຕ (NATO) ແລະ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດທີ່​ມີ​ມາ​ແຕ່ດັ້ງ​ເດີມ​ອື່​ນ ໆ …..ຊຶ່ງ​ຫລັກຖານ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ໃຫ້ເຫັນ ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ກ່າວໂຈມ​ຕີ ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ​ ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ໄດ້​ໃນ​ວີ​ດິ​ໂອ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອົງ​ການ​ກຸ່ມເນ​ໂຕ (NATO) ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງລອນດອນ ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າທ່ານໄດ້​ເວົ້າ​ຕະ​ຫລົກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ​ທ​ຣຳນັ້ນ.

​ປະ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​ເວົ້າ​ວ່າ:

"ເອີ, ລາ​ວ​ເປັນ​ຄົນ​ສອງ​ໜ້າ."



ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ​ກໍ​ມັກ​ຈະ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ສໍ​ລະ​ເສີນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຜະ​ເດັດ​ການເຊັ່ນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ​ຂອງ​ຈີນ --ຜູ້​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ ຢູ່ໃນ​ທວີດ​ເຕີ​ວ່າ "ເປັນຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ດີ​ໃນ​ການ​ເຮັດພາ​ລະ​ກິດທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກທີ່​ສຸດ".



ທ່ານ​ຂຽນ​ລົງໃນ​ບັນ​ຊີ​ທາງ​ທວີດ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານທີ່​ຊື່ @realDonaldTrump ວ່າ​:

"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ສີ​ຂອງ​ຈີນເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບ​ຖື​ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ​ຢ່າງສູງ. ທ່ານ​ຍັງ​ເປັນຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ດີຢູ່​ໃນ​ "ພາ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກທີ່​ສຸດ." ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ຫຍັງເລີຍ ຖ້າ​ຫາກທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ສີ ຢາກ​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ແລະ​ແບບ​ມີ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ທ່ານກໍ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​. ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ແບບ​ສ່ວນ​ຕົວ​ບໍ?"



ພ້ອມ​ກັນນັ້ນ ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້ຢ່າງ​ເດັ່ນຊັດ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ທີ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ທ່ານກໍຄື “ຈົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຂຽນ​ຢ່າງ​ສວຍ​ງາມ” ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແລະ​ການ​ໄປ​ພົບ​ກັບທ່ານ ກິມ​ຈົງ ອຶນ​ ຂອງເກົາ​ຫລີ​ເໜືອ.



ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ​ເວົ້າ​ວ່າ:

"ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ຍິ່ງ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ, ກໍ​ຄື​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່."



ທ່ານ​ທ​ຣຳ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ ມີຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ມັກ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່ແຂງ​ແກ່ນ​ຜະ​ເດັດ​ການ ຫລາຍ​ອີ​ຫລີ່, ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານນາງ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ບ​ຣາວ (Frances Brown), ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນສະ​ພາ​ຄ​ວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່​ຊາດ​ທັງຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ແລະ ລັດ​ຖະ​ບານທ່ານທ​ຣຳ.

ທ່ານນາງ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ ບ​ຣາວ ຈາກ​ອົງ​ການຄາ​ເນ​ຈີ ເອນ​ດາວ​ເມັນ​ທ໌ (Carnegie Endowment) ສຳ​ລັບ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ໃນ​ສາ​ກົນເວົ້າ​ວ່າ:

"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ມີ​ຫລາຍ​ຄັ້ງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊາຍ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ມັກ​ຍົກ​ຍໍ ປະ​ຈົບ​ປະ​ແຈງ ແບບ​ເປັນ​ການສ່ວນ​ຕົວ​ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ແລະ​ທ່ານ​ກໍ​ມັກ​ການ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ ຫລາຍ. ບັນ​ຫາ​ຂອງ​ມັນ​ກໍ​ຄື​ວ່າ ຄົນ​ອື່ນໆ ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຜັກ​ດັນ​ຄືນ ​ຕໍ່​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຕ້ານ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕນັ້ນ​."



ແລະ​ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່ມີ​ມຸມມອງດ້ານ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແບບ​ເດີມຫລາຍກວ່າ.

ການ​ສຳ​ຫລວດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຊີ​ຄາ​ໂກ ປີ 2019 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ 78 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນຄິດ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຄວນ​ຮັກ​ສາ ຫລື​ເພີ້ມ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນຂອງ​ຕົນຕໍ່​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ (NATO) - ແລະ​ເກືອບ​ຮອດ 60 ເປີ​ເຊັນ​ເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແລະ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດແມ່ນເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ຫະ​ລັດ​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ.

ສະ​ນັ້ນ ຈະ​ເບິ່ງແລ້ວ​ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ປະ​ຕິ​ເສດຢ່າງສົມ​ບູນ​ແບບ​ເລີຍ ​ຕໍ່​ການ​ຖອຍ​ຫລັງ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ໂລກ, ອີງ​ຕາມ​ອະ​ດີດ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດປະ​ຈຳ​ອົງ​ການເນ​ໂຕ, ທ່ານ ອີ​ໂວ ດາ​ລ​ເດີ (Ivo Daalder).

ທ່ານ ອີ​ໂວ ດາ​ລ​ເດີ (Ivo Daalder) ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້.

"ມີ​ແຕ່ 20 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນຄິດ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄິດ ຊຶ່ງເປັນ​ຄວາມ​ຄິດທີ່​ວ່າ ການ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດນັ້ນ ແມ່ນ​ມີ​ແຕ່ສ້າງຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ສຳ​ລັບ​ດ້ານການ​ຄ້າ​ກໍ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັນ."



​ເມື່ອ​ຖືກ​ຖາມ​ວ່າ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຈະມີ​ບັນ​ຫາຫຍັງ ຕໍ່​ພວກ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ປີ 2020 ນີ້​ບໍ່, ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ ບາງຄົນ​ກໍ​ອາດ​ຈະ​ຮູ້​ສຶກວ່າ ມັນເວົ້າ​ເຖິງ​ບຸກ​ຄະ​ລິກ​ຂອງຄົນ.



ທ່ານ​ນາງ ດີ​ນາ ສ​ແມ​ລ​ທ໌​ສ໌ (Dina Smeltz), ສະ​ພາ​ດ້ານ​ວຽກ​ງານ​ໂລກ​ຂອງຊີ​ຄາ​ໂກ ຫລື Chicago Council on Global Affairs ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ:

"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ບາງ​ທີ ຢູ່​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຮອບນີ້, ຫລາຍ ກວ່າ​ຮອບ​ອື່ນໃດ​ໝົດ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທັງ​ຫລາຍ​, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ, ຈະຫລຽວ​ເບິ່ງ ບຸກ​ຄະ​ລິກ ແລະ​ວິ​ທີທີ່​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ແດງ​ການ​ປະ​ພຶດຂອງຕົນ​ອອກ​ມາ​ຕໍ່ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ຕໍ່​ໂລກ."



ວິ​ທີ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໃນ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ປັດ​ໄຈຕັດ​ສິນຊີ້​ຂາດ​ຢູ່ໃນ​ຫີບປ່ອນ​ບັດ​ປີ​ໜ້ານີ້ ເມື່ອ​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນບອກວ່າ ບັນ​ຫາ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ສຸ​ຂະ​ພາບ, ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງເປັນ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

While President Donald Trump has a tense relationship with NATO allies, he seems to have warmer ties with a number of non-democratic leaders, including North Korea's Kim Jong Un, Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Russian President Vladimir Putin. But despite Trump's approach, a recent survey indicates a large majority of Americans support a traditional U.S. foreign policy based on strong military alliances, free trade and promoting democracy and human rights abroad. VOA's Diplomatic Correspondent Cindy Saine reports from the State Department.



President Donald Trump has established his own, unorthodox approach to U.S. foreign policy. He often has harsh words for NATO and other traditional U.S allies.....



....evident when he blasted Canada's leader who was caught on video at the recent NATO London summit apparently making fun of Trump.



President Donald Trump:

"Well, he's two faced."



Yet he often praises authoritarian leaders, such as Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping -- whom he called a "good man in a tough business" in a tweet.



Tweet from @realDonaldTrump:

"I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a "tough business." I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?")) ]]



Also notably different from his predecessors are Trump's "beautiful letters" and visits with North Korea's Kim Jong Un.



President Donald Trump:

"And I think that you will have a tremendous future with your country, a great leader."



Trump seems to have a real affinity for authoritarian strongmen, says Frances Brown, who worked at the National Security Council under both the Obama and Trump administrations.



Frances Brown, The Carnegie Endowment for International Peace:

"I think often times these strongmen flatter President Trump personally, and he likes that. The problem is that the rest of the U.S. government is trying to push back against strongmen with anti-democratic tendencies."



And polls indicate most Americans have more traditional foreign policy views.



The 2019 Chicago Council Survey shows 78 percent think the U.S. should maintain or increase its support for NATO - and almost 60 percent believe promoting democracy and human rights abroad makes the U.S. safer.



So it would appear Americans soundly reject a retreat from global alliances, says former US Ambassador to NATO Ivo Daalder.



Ivo Daalder, Former US Ambassador to NATO:

"Only 20 percent of Americans think what the president thinks, which is that they [alliances] are beneficial only for the allies. The same is true for trade."



Asked if Trump's foreign policy will matter to American voters in 2020, one expert said some might feel it comes down to character.



Dina Smeltz, The Chicago Council on Global Affairs:

" I think that perhaps this presidential election round, more than others, people will I think be judging just the character and the way the president [sic] comports himself to our allies and the world."



Trump's approach to foreign policy may not be decisive at the ballot box next year, given that Americans cite health care, the economy and immigration as their top issues.