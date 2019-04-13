ໃນການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອເອົາຊະນະຈີນ ກ່ຽວກັບລະບົບເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ບໍ່ໃຊ້ສາຍຮຸ້ນທີ 5 ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນລະບົບ 5G ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລທຣຳ ໄດ້ປະກາດ ໃຫ້ການປະມູນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ກ່ຽວກັບຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນວິທະຍຸ ແລະຕັ້ງກອງທຶນ 20 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອສ້າງສາຍເຄໂບໄຟເບີ້ອອບຕິກ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກ.
“ພວກເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ປະເທດໃດກໍຕາມ ເອົາຊະນະສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳ ທີ່ມີອິດທິພົນສູງດັ່ງກ່າວ ໃນອະນາຄົດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳທີ່ກ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງມີພວກນັກປີນເສົາສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະພວກຊາວໄຮ່ຊາວສວນ ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ການແຂ່ງຂັນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ລະບົບ 5G ເປັນການແຂ່ງຂັນ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາຊະນະ.”
ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 10 ທັນວາເປັນຕົ້ນໄປ ກຳມາທິການສື່ສານຄົມມະນາຄົມ ຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ FCC ຈະເລີ້ມທຳການປະມູນ ຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນທີ່ເປັນມິນລີແມັດຂະໜາດໃຫຍ່ 3 ຈຸ ຄືສູງກວ່າ 37 39 ແລະ 47 ກິກາເຮີດ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດໂທລະສັບມືຖືນຳໃຊ້.
ພັນທະມິດຂອງທ່ານທຣຳບາງຄົນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຊັກຊວນ ໃຫ້ທ່ານ ປະກາດໃຫ້ເທັກໂນໂລຈີນີ້ ເປັນຂອງລັດຖະບານ ຍ້ອນຖືເປັນເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳຮັບຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ແລະຫຼັງຈາກ ນັ້ນກໍໄດ້ຢຸດເຊົາແຜນການດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຄັດຄ້ານຈາກກຳມາທິການ FCC ແລະບຸກຄົນອື່ນໆ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຢາກເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ມັນອາດຈະບໍ່ດີພຽງພໍ ບໍ່ໄວພຽງພໍ.”
ທ່ານ Gabriel Brown ນັກວິເຄາະຄົນສຳຄັນຂອງບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າດ້ານສື່ສານຄົມມະນາຄົມ Heavy Reading ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ແນວຄິດກ່ຽວກັບລະບົບ 5G ທີ່ອອກແບບແລະບໍລິຫານງານໂດຍລັດຖະບານ ຢູ່ໃນສະຫະລັດນັ້ນ ແມ່ນ ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ຕະຫຼາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ຄວບຄຸມແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ແມ່ນລັກສະນະຮູບຮ່າງຂອງລະບົບໃນສະຫະລັດ. ນີ້ແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດມາແລ້ວ ໃນລະບົບ 4G ແລະຈະພາໃຫ້ ມີການຊຸກຍູ້ໃນການລົງທຶນແລະນະວັດຕະກຳໃໝ່ ໃນລະບົບ 5G.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ນອກນັ້ນແລ້ວ ມັນຍັງບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເລີຍ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການແຂ່ງຂັນກັບຈີນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ຢູ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ