ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕໍ່ສູ້ທາງການເມືອງຄັ້ງໃໝ່ຂຶ້ນກັບຄົນ
ອາເມຣິກັນ ທີ່ເປັນຊາວ ຢິວ ດ້ວຍການສະເໜີວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ຄວາມ
ບໍ່ຈົງຮັກພັກດີຢ່າງແຮງ” ດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ພັກຝ່າຍຄ້ານ ເດໂມແຄຣັດ.
ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດມາແລ້ວຊາວ ຢິວ ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ຜູ້
ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ແທນທີ່
ຈະແມ່ນຜູ້ທ້າຊິງທັງຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ, ລວມທັງທ່ານ ທຣຳ, ເຖິງ
ແມ່ນທ່ານຈະໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016 ກໍຕາມ.
ແຕ່ທ່ານທຣຳໄດ້ໂຈມຕີຊາວຢິວ ຜູ້ທີ່ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດ ໂດຍກ່າວວ່າ
ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ເຖິງການຂາດຄວາມຮູ້ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຫຼືຄວາມບໍ່ຈົງຮັກພັກດີຢ່າງ
ແຮງ.”
ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝາຍຂອງທ່ານດ້ວຍ
ການເວົ້າ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ປ່ອນບັດໃຫ້ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສັງກັດ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນ “ບໍ່ໄດ້ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວ ຢິວ ແລະ ຕໍ່ປະເທດ
ອິສຣາແອລ.”
ການໂຈມຕີຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດສະມາຊິກສະພາ
ຊາວມຸສລິມ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທຳອິດອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ
ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ ອິລຮານ ໂອມາ ແລະ ທ່ານນາງ ຣາຊີດາ ຕລາອິບ,
ເຊິ່ງທັງສອງທ່ານແມ່ນຜູ້ທີ່ມັກກ່າວຕຳໜິວິຈານ ອິສຣາແອລ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌. ທັງສອງທ່ານໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າປະ
ເທດ ອິສຣາແອລ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກົດດັນລັດຖະບານຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກີດກັນເຂົາເຈົ້າອອກໄປ. ຕໍ່ມາທ່ານນາງ ຕລາອິບ ກໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້
ໄປຢ້ຽມຢາມຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວຈະບໍ່ໄປ, ໂດຍ
ອ້າງເຖິງສິ່ງທີ່ລາວເອີ້ນວ່າ ເງື່ອນໄຂການ “ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ” ຂອງ ອິສຣາແອລ ຕໍ່ການ
ຢ້ຽມຢາມຂອງລາວ.
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ຫາຍໄປໃສແລ້ວ? ເຂົາເຈົ້າໄປ
ໃສແລ້ວ ຄືບໍ່ເຫັນເຂົາເຈົ້າປົກປ້ອງສອງຄົນນີ້ ກ່ຽວກັບ ປະເທດ ອິສຣາແອລ?”
ບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ ຈາກພັກຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອລົງແຂ່ງຂັນກັບທ່ານ ທຣຳ
ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳຊາວ ຢິວ ກໍໄດ້ອອກມາກ່າວປະນາມ ຄຳ
ເຫັນຂອງທ່ານຢ່າງວ່ອງໄວ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າບັນດາຜູ້
ລົງແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ຄວາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຖິງທ່ານ
ທຣຳ ແມ່ນ: ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນຄົນ ຢິວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບ
ການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດ.”
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າສູງສຸດ ສຳລັບການຖືກສະເໜີຊື່ນັ້ນ, ອະດີດຮອງ
ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໂຈ ບາຍເດັນ ໄດ້ເອີ້ນຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ວ່າ “ດູຖູ ແລະ
ແກ້ຕົວບໍ່ຂຶ້ນ.” ອະດີດສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກລັດ ເທັກຊັສ ທ່ານ ເບໂຕ ໂອຣວກ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄົນ ຢິວ ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະພິສູດຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ເຈົ້າ, ທ່ານ “ດໍໂນລ
ທຣຳ ຫຼື ຕໍ່ຄົນອື່ນໆ.”