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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ເປີດເຜີຍ ຍຸດທະສາດໃໝ່ ທີ່ເຂັ້ມງວດ ຫລາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ ອີຣ່ານ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວທີ່ສວນກຸຫລາບ ຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2017.

ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ຫລັງຈາກ​ໄດ້ມີການ​ຂໍຮ້ອງຢ່າງ ໜ້າ​ເຫັນ
​ອົກ​ເຫັນ​ໃຈ ຈາກ​ບັນດາ​ປະເທດພັນທະ​ມິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ຂອງ​ອາ​ເມຣິກາ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ
​ແລະ​ພວກ​ສະມາຊິກໃນຄະນະ​ລັດຖະບາ​ນຂອງ​ທ່ານ​ ຈຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້
ທ່ານອາດຈະຮຽກຮ້ອງ ແຕ່ບໍ່ເຖິງກັບຂັ້ນ ໃຫ້ຍົກເລີກ ຂໍ້ຕົກລົງ​ນິວ​ເຄລຍ ທີ່ມີມາໄດ້ 2
ປີແລ້ວ ກັບ​ອີຣ່ານ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທຳການເປີດ​ເຜີຍ ແຜນຍຸດທະສາດໃໝ່​ ທີ່ມີການ​ປະ​
ເຊີ​ນໜ້າ​ຫຼາຍຂຶ້ນ ກັບເຕຫະຣ່ານ.

ທຳນຽບຂາວ​ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ິ​ ​ປະກາດ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້​ປືກສາ​ຫາລື
​ກັບ​ຄະນະຄວາມ​ໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ “​ໄດ້​ເຫັນພ້ອມ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່ ສຳລັບອີຣ່ານ.”

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານທຣໍາ ຈະ​ບໍ່ໃຫ້ການ​ຢັ້ງຢືນຕື່ມອີກ
ຕໍ່​ອັນ​ທີ່​ຮູ້​ວ່າ ແຜນປະຕິບັດງານໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າ​ງຂວາງ​ ຫລື JCPOA ທ່ານ​ຈະ​
ບໍ່ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດຖະສະພາ ​ທຳການ​ລົງ​ໂທດຕໍ່​ອີຣ່ານຄືນອີກ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ທ່ານ Chris Coons ສະມາຊິກ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ໃນຄະນະ​ກຳມະການ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ກັບຕ່າງ​ປະ​ເທດ ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທລະພາບ MSNBC ວ່າ “ທ່ານ​ກຳ
ລັງໃຫ້ສັນຍານ​ເຖິງຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ບໍ່​ມັກ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ບາດກ້າວ​
ທີ່​ໜັກ​ແໜ້ນ​ເພື່ອບ່ອນ​ທຳລາຍ ຫລື​ຖອນໂຕອອກ.”

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ນັບ​ແຕ່​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ ໄດ້​ຮັບການອະນຸມັດໃນ​ປີ 2015 ກັບ​ອີຣ່ານ
​ໂດຍ​ບັນດາສະມາຊິກ​ຖາ​ວອນ 5 ປະເທດຂອງສະພາຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ສະ ຫະປະຊາ​ຊາດ
​ແລະ​ສະຫະພາບ​ຢູໂຣບນັ້ນ ​ແມ່ນໄດ້ຄັດຄ້ານ​ຢ່າງ​ແຂງຂັນ.

ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າມະຫາອຳນາດໂລກ ພົບປະກັນກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍອີຣ່ານ ວັນທີ 30, ມີນາ 2015 ທີ່ນະຄອນ Lausanne ປະເທດ Switzerland.
ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າມະຫາອຳນາດໂລກ ພົບປະກັນກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍອີຣ່ານ ວັນທີ 30, ມີນາ 2015 ທີ່ນະຄອນ Lausanne ປະເທດ Switzerland.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກ່າວ​ຫາ​ອີຣ່ານວ່າ ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງທາງເພື່ອສວຍໃຊ້ ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ
​ແລະ​ປະຕິ​ເສດ​ທີ່ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ​ນິວ​ເຄລຍຂອງສະຫະ​ປະ ຊາ​ຊາດ​ເຂົ້າ
​ໄປ​ກວດ​ເບິ່ງສະຖານ​ທີ່​ນິວ​ເຄລຍຂອງກອງທັບ ຊຶ່ງເປັນການ​ປະພຶດ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ​
ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່​ສາມາດ​ອົດທົນ​ໄດ້” ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ທຣໍາ ບັດ​ນີ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ ປະຕິບັດຂໍ້
ຕົກລົງນີ້ “ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ທີ່​ສຸດ.”

ທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ John Kelly ລາຍງານຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ John Kelly ລາຍງານຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ນະ​ໂຍບາຍ​ອີຣ່ານຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ແມ່ນໄດ້ເພັ່ງເລັງ ໃສ່ “ການຕໍ່ຕ້ານອິດທິ ພົນໃນການ
ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງລັດຖະບານ​ອີຣ່ານ​ໃຫ້​ຫລຸດນ້ອຍລົງ ​ແລະ​ຄວບຄຸມການຮຸກ
ຮານຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະ ໜູນ​ແກ່​ພວກ​ກໍ່ການ​ຮ້າຍ
​ແລະ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນແຮງ.”

ຄະນະກຳມະການ ຄວາມສໍາພັນຕ່າງປະເທດ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ New York ທ່ານ Eliot Engel (ຂວາ) ລະຫວ່າງການຮັບຟັງກ່ຽວກັບອີຣ່ານ.
ຄະນະກຳມະການ ຄວາມສໍາພັນຕ່າງປະເທດ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ New York ທ່ານ Eliot Engel (ຂວາ) ລະຫວ່າງການຮັບຟັງກ່ຽວກັບອີຣ່ານ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ກໍ​ແມ່ນ “ປະຕິ​ເສດບໍ່ໃຫ້ອຳນາດການ
ປົກຄອງອີຣ່ານ ​ທຸກ​ຊ່ອງ​ທາງ​ໄປສູ່ການມີອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ.”

ຄົນງານຜູ້ນຶ່ງຂີ່ລົດຖີບຜ່ານ ໂຮງງານນິວເຄລຍ Bushehr ວັນທີ. 26 ຕຸລາ 2010.
ຄົນງານຜູ້ນຶ່ງຂີ່ລົດຖີບຜ່ານ ໂຮງງານນິວເຄລຍ Bushehr ວັນທີ. 26 ຕຸລາ 2010.

​ຖ້າ​ຫາກ​ປະທານາທິບໍດີ ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້ຄາດເອົາ​ໄວ້ ປະກາດ​ວ່າທ່ານ​ຈະບໍ່ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນ
ກ່ຽວກັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍຂອງ​ອີຣ່ານຕື່ມ​ອີກ ລັດຖະສະ ພາ​ມີ​ເວລາ
ຢູ່ 60 ມື້ ​ທີ່​ຈະ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ວ່າ ຈະ​ທຳການລົງໂທດຂອງ​ສະຫະລັດ ຕໍ່ເຕຫະຣ່ານຄືນອີກ
ຫລືບໍ່.

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