ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ສະ​ພາ ແລະ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ຢູ່ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່ທ່ານ​ດຳ​ລົງຕຳ​ແໜ່ງເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ່ ໃນແລງວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເວ​ລາບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງກ່ອນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງຕໍ່​ທ່ານຈະປິດລົງ ເມື່ອ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນກຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍນັ້ນ ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ຕັດ​ສິນ ໃຫ້​ທ່ານພົ້ນ​ໂທດ​ ໃນ​ຂໍ້​ຫາທີ່​ວ່າ ​ທ່ານ​ໃຊ້​ສິດອຳ​ນາດຂອງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທ່ານໄປ​ໃນ​ທາງ​ຜິດ ແລະ​ຂັດ​ຂວາງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ໃນ​ການດຳ​ເນີນ​ການສືບ​ສວນ​ຕໍ່ທ່ານ. ຢູ່​ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ປະ​ຈຳ​ປີ ທີ່​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຊາບ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ນັ້ນ, ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່ຜົນ​ງານ ​ທີ່​ຍາດ​ມາ​ໄດ້​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດເພື່ອແນ​ ໃສ່ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ໜ້າ​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ຕໍ່ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​. Katherine Gypson, ນັກ​ຂ່າວວີ​ໂອ​ເອ ປະຈຳ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໄດ້ເລີ້ມ​ການກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ສະ​ພາ ແລະ​ປະ​ເທດ​ຊາດຂອງ​ທ່ານ ​ຢູ່ໃນ​ປີ 2020 ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງນັ້ນ ໂດຍ​ການ​ເຕືອນ​ໃຫ້ຄົນຫວນ​ຄືນ ໄປ​ຫາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້​ໃນ​ປີ 2016 ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ:

"ສາມ​ປີ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ດີ​ເລີດ​ຄືນ​ມາ​ອີກ. ຢູ່​ໃນ​ຄ່ຳຄືນນີ້, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມາ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ບັນ​ດາທ່ານເພື່ອນຳ​ເອົາ​ຜົນ​ງານ​ທີ່ໜ້າ​ເຫລືອ​ເຊື່ອມາ​ເລົ່າສູ່​ທ່ານ​ຟັງ."



ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ ​ທີ່​ທ່ານ​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໂດຍພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳໃນ​ເວ​ລາ​ເດືອນ​ກວ່າ​ຜ່ານ​ມານັ້ນ ທ່ານ ທ​ຣຳ ​ບໍ່​ໄດ້​ເອີ່ຍ​ເຖິງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ແຕ່​ວ່າ​ ກໍໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ບໍ່​ຈັບ​ມືກັບ ທ່ານ​ນາງເພ​ໂລ​ຊີ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ແລະ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ທ່ານໃສ່​ການ​ສ້າງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

"ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ຫລົ້ມ​ແຫລວ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊຸດ​ກ່ອນນັ້ນແລ້ວ ໂລກ ຕອນນີ້ ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ພະ​ຍານ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາເລີຍ."

ໃນ​ການ​ມຸ້ງໄປ​ສູ່​ປີ​ແຫ່ງ​ການເລືອກ​ຕັ້ງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີປີ 2020 ນີ້ ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຮັບການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຂອງ​ປ​ະ​ເທດໂດຍ​ໄດ້ມີ​ຄະ​ແນນ​ເຫັນ​ດີ​ນຳ 49 ເປີ. ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ໂຄງ​ການ​ລິ​ເລີ້​ມ​ຂອງນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພາຍ​ໃນປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງພື້ນ​ຖານ​ໂຄ​ງ​ລ່າງ ແລະ​ດ້ານ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າສະ​ຫະ​ລັດ​ກຳ​ລັງ​ແກ້​ໄຂ​ວິ​ກິດ​ການ​ຂອງເຊື້ື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ຢູ່.

ທ່ານທ​ຣຳ​ກ່າວຕໍ່​ໄປ​ວ່າ:

"ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດກ່ຽວ​ກັບການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ເຊື້ື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາຢູ່​ໃນ​ຈີນ. ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ​ຈະ​ເອົາ​ທຸກ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ເພື່ອປົກ​ປ້ອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໃຫ້ໄດ້ຮັບໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ອັນ​ນີ້.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ​ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຫລາຍ​ອັນ ​ຢູ່ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງ​ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ເອົາ​ແຂກ​ພິ​ເສດ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ທ່ານ ຮ​ວນ ກວາຍ​ໂດ ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

"ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອ​າ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທຸກ​ຄົນ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ມັກ​ຄີ ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ຢູ່​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ອິດ​ສາ​ລະ​ພາບອັນ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ! ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ປະ​ເທດ​ຊາດ. ແຕ່​ວ່າ ຂໍ​ຈົ່ງ​ຈຳ​ໄວ້​ສະ​ເໝີ​ວ່າ ອິດ​ສະ​ຫ​ລະ​ພາບ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ມີ​ຈິດໃຈເປັນອັນນຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ."

ການ​ສັງ​ຫານ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ນາຍ​ພົນກາ​ສເຊມ ຊູ​ເລ​ມາ​ນີ (Qassem Suleimani) ຂອງ ອີ​ຣ່ານ​ໂດຍເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນເໝາະສົມທີ່​ຈະຖືກ​ກ່າວເຖິງໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ວາງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນກັນ​ທາງ​ການ​ທູດອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ:

"ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ລະ​ການ​ດຳ​ນີນ​ການ​ດ້ານ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ, ຍຸ​ຕິ​ການ​ແຜ່​ຜາຍ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ, ການ​ຂ້າ​ຄົນ​ໃຫ້ຕາຍ ແລະ​ການ​ທຳ​ລາຍລ້າງ​ຜານ ແລະ​ໃຫ້​ເລີ້ມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຢູ່​ດີ​ມີ​ສຸກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ຕົນ.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ​ເວົ້າ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ພົບ​ວິ​ທີ​ການ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ແລ້ວ.

ທ່ານກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

"ໂດຍ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຕ່າງ​ໆໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ຫລົ້ມ​ແຫລວ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈຢ່າງ​ແນ້ວ​ແນ່ ແລະ​ແບບ​ມີ​ຫົວ​ຄິດ​ປະ​ດິດສ້າງ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂົງ​ເຂດນັ້ນ​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ແລະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ມາໃຫ້ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າຮູ້ໄດ້​ວ່າມີ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ດີຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ.”

….​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີການສະ​ເໜີ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງໃຫ້​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ອອກ​ຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.



ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ກໍ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ພັກພຽງສອງ ສາມ​ຢ່າງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.



ທ່ານ ບີ​ລ ສະ​ວີ​ນີ (Bill Sweeney) ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ:

"ບໍ່​ແມ່ນ​ເປັນຍ້ອນບໍ່ໄດ້​ເອີ່ຍ​ເຖິງ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ຈະ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ທຸກ​ແງ່​ທຸກ​ດ້ານໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາ​ມຮູ້​ສຶກບໍ່​ພໍ​ໃຈ, ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຫງຸດ​ງິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ອອກ​ມາ​ດອກ, ແລະ​ມັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ຫລາຍ ເມື່ອ​ເບິ່ງ​ຫ້ອງນັ້ນ​ແລ້ວ ​ເຫັນ​ວ່າຕ່າງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກຄື​ກັນ. ທ່ານບໍ່​ໄດ້ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ ຕົບ​ມື​ໃຫ້​ໃນ​ບາງ​ຈຸດ​ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີຂອງ​ຊ​າດ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນທ່ານ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າມີຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ ວ່າໃຫ້​ມີ​ການເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ ຊຶ່ງ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ສາ​ພາແລະ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ."



​ທ່ານນາງ ເກ​ຣດ​ເຈນ ວິດ​ເມີ (Gretchen Whitmer), ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ມິ​ຊິ​ແກນ (Michigan), ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລັດ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ 2020 ນັ້ນ​ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ຕອບ ​ແທນ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດວ່າ:

"ການ​ວິ​ວາດ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ສະ​ພານ​ໄດ້ ມັນ​ເປັນ​ການ​ເຜົາຜານສະ​ພານນັ້ນ​ໃຫ້​ໝົດ​ໄປ."

ແຕ່​ວ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ທ່ານທ​ຣຳໄດ້​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈົບ​ລົງ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ທ່ານນ​າງ ເພ​ໂລ​ຊີ ກໍ​ໄດ້​ສີກ​ເຈ້ຍ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານໃຫ້ຂາດ​ເຄິ່ງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ສູ້​ຢັນ​ກັນ​ແບບ​ເລິກ​ເຊິ່​ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ ຢູ່​ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ທີ່​ຍັງ​ໄກ​ຫລາຍ​ທີ່​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໄດ້​ນັ້ນ.

