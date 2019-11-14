ບໍ່ມີສິ່ງຊີ້ບອກໃດໆ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການບັນລຸຄວາມກ້າວໜ້າໄດ້ພາຍຫລັງການພົບປະກັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳຂອງເທີກີ ແລະສະຫະລັດ ໃນໄລຍະທີ່ສາຍພົວພັນຂອງພວກເພິ່ນຢູ່ຫລຸດລົງໄປຢູ່ໃນຈຸດທີ່ຕ່ຳຢູ່ນີ້.
ປະທານາທິບໍດີທັງສອງທ່ານ, ກໍຄືທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານໄດ້ພັນລະນາວ່າການພົບປະຂອງພວກເພິ່ນຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນພຸດວານນີ້ມີປະສິດທິຜົນດີ ແລະມີຄວາມຈິງໃຈ.
"ການຊື້ອາວຸດລົບທີ່ມີຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນຂອງຣັດເຊຍ ເຊັ່ນ S-400, ຂອງເທີກີ ໄດ້ສ້າງບັນຫາທ້າທາຍທີ່ຮ້າຍແຮງສົມຄວນສຳລັບພວກເຮົາ," ນັ້ນຄືການຍອມຮັບຂອງທ່ານທຣຳຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັນ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານເອີດູອານ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດກ່າວຕໍ່ໄປວ່” "ຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດແກ້ໄຂສະພາບການນັ້ນໄດ້.”
ເທີກີໄດ້ຊື້ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ S-400 ຈາກມົສກູ ຊຶ່ງໄດ້ລະເມີດຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານກັບຄູ່ປໍລະປັກຂອງອາເມຣິກາ ໂດຍຜ່ານກົດໝາຍການລົງໂທດ ຫລື CAATSA, ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ຍຸດໂທປະກອນທາງທະຫານທີ່ມີມູນຄ່າສູງຈາກຣັດເຊຍ.
ສະພາບນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດເອົາປະເທດພັນທະມິດໃນກຸ່ມເນໂຕນຳກັນແຫ່ງນັ້ນອອກຈາກໂຄງການເຮືອບິນລົບບຸກຕີຮ່ວມກັນ F-35 ຫລື F-35 Joint Strike Fighter program.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງບັນຫາລະບົບ S-400 ແລະ F-35 ແລ້ວທ່ານເອີດູອານ ເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະຜ່ານຜ່າອຸປະສັກທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນຢູ່ ດ້ວຍການໂອ້ລົມສົນທະນາກັນເທົ່ານັ້ນ."
ຜູ້ນຳເທີກີຍັງໄດ້ສະເໜີອີກວ່າ ກອງທັບຂອງເພິ່ນສາມາດຊື້ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ American Patriot ໄດ້ຖ້າຫາກລາຄາມັນພໍຟັງໄດ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກທັງສອງປະເທດເວົ້າວ່າ ໄດ້ມີແຜນທີ່ຈັດໃຫ້ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາກັນໃນລະດັບສູງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດນີ້ແລ້ວ.
ທ່ານ ເອີດູອານເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະນາທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ເພື່ອຊື້ເຮືອບິນອາຍພົ່ນລົບ Su-57 ແລະ Su-35 ຈາກມົສກູ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສາມາດຊື້ເອົາເຮືອບິນຂອງສະຫະລັດໄດ້, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວສານ.
ການເຄື່ອນໄຫວເຊັ່ນນັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ການເປັນສະມາຊິກຂອງພັນທະມິດຂອງເທີກີ ຢູ່ໃນດ້ານປ້ອງກັນຊາດຂອງກຸ່ມເນໂຕ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດນັ້ນ ສຳລັບເທີກີ.