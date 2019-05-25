ສະຫະລັດກຳລັງສົ່ງທະຫານໄປຍັງພາກຕາເວັນອອກກາງຕື່ມອີກ ເພື່ອປ້ອງກັນກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນ ບໍ່ໃຫ້ຖືກຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດມີຂຶ້ນຈາກອີຣ່ານ ອີງຕາມການປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳໃນວັນສຸກວານນີ້.
ໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອນັ້ນ ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ "ເຂົາເຈົ້າແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນຕົວເອງໄດ້ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.”
ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແພັດ ແຊນາແຮນ ເວົ້າວ່າ ທຳນຽບຫ້າແຈພວມສົ່ງ "ກອງພັນລູກສອນໄຟ ແພັດທຣິອັອດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຂົ່ມຂູ່ ໃນການໂຈມຕີ ດ້ວຍລູກສອນໄຟ ການສືບລັບ ການ ກວດກາສອດແນມແລະເຮືອບິນລາດຕາເວນຕື່ມ ໜ່ວຍງານວິສະວະກອນ ເພື່ອ ໃຫ້ມີການປັບປຸງການປ້ອງກັນກຳລັງທະຫານ ໃຫ້ດີຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວຂົງເຂດ ແລະເຮືອບິນລົບຝູງນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເພີ້ມສະມັດຖະພາບໃນການຮັບມືໄດ້” ໄປໃຫ້ກອງບັນຊາການກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ທ່ານ ແຊານາແຮນ ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ການສົ່ງທະຫານໄປຕື່ມໃຫ້ແກ່ກອງບັນຊາການກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ ເປັນມາດຕະການປ້ອງກັນແບບຮອບຄອບ ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດສົງຄາມ.”
ໃນການກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈນັ້ນ ນາຍພົນຕີທະຫານເຮືອ ໄມໂຄລ ກີລເດ ເວົ້າວ່າ ການສົ່ງທະຫານໄປທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນຈະແມ່ນປະມານ 900 ຄົນໄປຕື່ມ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ທະຫານ 600 ຄົນທີ່ລວມຢູ່ໃນ ຄຳຖະແຫລງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດນັ້ນ ແມ່ນທະຫານຊາຍ ແລະຍິງ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຢູ່ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຍືດເວລາໃຫ້ປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນຕໍ່ໄປອີກ ເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນເພີ້ມເຕີມ. ທ່ານກີລເດເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຖືກບັນຈຸ ໃຫ້ປະຈຳຢູ່ນຳກອງກຳລັງອາວຸດລູກສອນໄຟແພັດທຣິອັອດຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ເພີ້ມການປ້ອງກັນຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫຼື CENTCOM, ນາຍພົນນາວິກະໂຍທິນ ເຄນເນດ “ແຟຣັງ” ແມັກແຄນຊີ. ທ່ານແຊນາແຮນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາວ່າ ການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການ “ຂໍກັນໄປ ກັນມາແບບປົກກະຕິ ຂອງກະຊວງກັບກອງບັນຊາການໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ເວົ້າເພີ້ມວ່າ ມັນເປັນ “ລະດັບທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເມື່ອຄຳນຶງເບິ່ງສະຖານະການທຸກຢ່າງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ."
ທ່ານ ກີລເດ ກ່າວເພີ້ມວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນກໍຍ້ອນຂໍ້ມູນສືບລັບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "ມີການປຸກລະດົມທີ່ອີຣ່ານອອກແບບມາ" ຕໍ່ຕ້ານກຳລັງສະຫະລັດ ແລະຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ນັບແຕ່ຢູ່ຊ່ອງແຄບ ແບບ-ແອລ-ແມນເດບ ຢູ່ໃກ້ກັບເຢເມນ ໄປຈົນເຖິງອີຣັກ.
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