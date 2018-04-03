ປ. ດໍໂນລ ທຣໍາ ຈະພົບປະ ກັບບັນດາ ຜູ້ນຳ ທະເລບາລຕິກ ທ່າມກາງຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງກັບ ຮັດເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະບັນດາຜູ້ນຳປະເທດໃນເຂດ ທະເລ
ບາລຕິກ ມີກຳນົດ ທີ່ຈະສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບວ່າ ຈະເສີມຂະຫຍາຍ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ທຸລະກິດ ການຄ້າ ພະລັງງານ ແລະການເປັນພາຄີທາງດ້ານ
ວັດທະນາທຳລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະສາມປະເທດພັນທະມິດອົງການ NATO ແບບ
ໃດເວລາເຂົາເຈົ້າພົບປະກັນໃນໃນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແລະບັນດາຜູ້ນຳແອັສໂທເນຍ ລັດເວຍ ແລະ
ລີທົວເນຍ ຍັງຈະກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳເລັດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ຂອງປະເທດທັງສາມ ໃນ
ການປະຊຸມກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ອົງການ NATO.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຕິຕຽນບັນດາສະມາຊິກອົງການ NATO ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກທີ່ບໍ່ອອກເງິນສ່ວນແບ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າແກ່ພັນທະມິດ ແລະບໍ່ຈ່າຍສອງເປີເຊັນຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຊຶ່ງເປັນຂອບເຂດການໃຊ້ຈ່າຍ ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ. ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຕໍ່ບັນດາສະ
ມາຊິກອົງການ NATO ປີກາຍນີ້ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງສະຫະ
ລັດຕໍ່ມາດຕາ 5 ຂອງອົງການ NATO ທີ່ປະກາດໃຫ້ປ້ອງກັນຮ່ວມ ທີ່ສັ່ນສະເທືອນຕໍ່
ບັນດາພັນທະມິດ NATO.
ນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດຮວມເອົາເຂດຄຣາຍເມຍໃນປີ 2014 ແອັສໂທເນຍ ລັດເວຍ
ແລະລີທົວເນຍ ໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການເພີ້ມກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ
ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດປະເຊີນກັບຊະຕາກຳ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ
ຄຣາຍເມຍ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາບັນດາປະເທດທັງສາມໄດ້ປະກາດທີ່ຈະເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານ ປ້ອງກັນ
ປະເທດ ໂດຍກາງຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO ໃນການຊ່ວຍກຳລັງທະຫານ ຖ້າຫາກຣັດເຊຍເອົາບາດກ້າວໃດໆ.
ປະທານາທິບໍດີລັດເວຍ ທ່ານແຣມອນສ໌ ເວີໂຈນິສ ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບລັດເວຍ ອາທິດ
ແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານຄາດວ່າ ວໍຊິງຕັນຈະຕັດສິນໃຈ ຢ່າງເປີດເຜີຍ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຂົງ
ເຂດ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ມີແຜນທີ່ຈະຮັບເອົາການປະກາດ ຈາກອັນທີ່ພວກເຮົາຄາດໝາຍ
ການສົ່ງສານການເມືອງຢ່າງແຮງຈາກ ສະຫະລັດ ສະແດງການສະໜັບສະໜູນເພື່ອ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມດ້ານໝັ້ນຄົງໃນເຂດທະເລບາລຕິກ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໂດຍສະໜັບ
ສະໜູນຄວາມເປັນເອກກະລາດຂອງບັນດາປະເທດເຂດທະເລບາລຕິກ.”
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະຫະລັດ-ບາລຕິກ ໄຂຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມເຕັ່ງຕຶງສຸດລະຫວ່າງ
ຣັດເຊຍ ແລະປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ອາທິດແລ້ວນີ້ສະຫະລັດ ແລະອີກຫຼາຍກວ່າສິບປະເທດ ຮວມທັງສາມປະເທດເຂດທະ
ເລບາລຕິກ ໄດ້ຂັບໄລ່ພວກນັກການທູດຣັດເຊຍຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນ ໃນການສະແດງ
ເຖິງຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວ ກ່ຽວກັບການວາງຢາເບືອໃສ່ອະດີດນັກສືບຣັດເຊຍໃນ
ອັງກິດ. ຣັດເຊຍໄດ້ຕອບໂຕ້ໂດຍປະກາດຂັບໄລ່ ນັກການທູດຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ
150 ຄົນ ຮວມທັງນັກການທູດສະຫະລັດ 60 ຄົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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