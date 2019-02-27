ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສອງກັບຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນ, ປະທານາ
ທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ໝູ່” ຂອງທ່ານ, ທ່ານ ກິມ ຈົງ
ອຶນ, ລົບລ້າງຄັງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງທ່ານ ເພື່ອຮັບປະກັນປະເທດທີ່ “ດີເລີດ” ຂອງ
ທ່ານໃນອະນາຄົດ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮາໂນ່ຍ ນັ້ນ,
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ກິມ ຄວນເອົາແບບຢ່າງຄວາມສຳເລັດຂອງ
ຫວຽດນາມ, ທີ່ເປັນປະເທດຄອມມູນິສຄືກັນກັບເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ເຊິ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ “ໄດ້ຈະ
ເລີນຮຸ່ງເຮືອງຄືກັບສອງສາມແຫ່ງຢູ່ໃນໂລກນີ້.”
ທ່ານໄດ້ຂຽນວ່າ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼາຍ, ເປັນໂອກາດທີ່ດີຫຼາຍ, ແບບເກືອບ
ວ່າບໍ່ຄືກັບຄັ້ງໃດໃນປະຫວັດສາດ, ສຳລັບເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ.”
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີຕໍ່ມາ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ແລະ
ທ່ານ ກິມ “ຈະພະຍາຍາມໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອແກ້ໄຂບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ການປົດອາວຸດນິວ
ເຄລຍ” ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບອບການປົກຄອງກົດຂູ່ຂີຮີດນັ້ນເປັນ “ມະຫາອຳນາດທາງ
ເສດຖະກິດ.” ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ຈີນ, ຣັດເຊຍ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີ
ໃຕ້ ສີ່ປະເທດທີ່ຮ່ວມກັບ ສະຫະລັດ ໃນການເຈລະຈາທີ່ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຄັ້ງ
ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຈະຊັກຊວນໃຫ້ ພຽງຢາງ ຍົກເລີກອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. “ມັນ
ຈະປະໂຫຍດຫຼາຍ.”
ຜູ້ນຳທັງສອງມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັນເປັນເວລາສັ້ນໆໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກ່ອນຮັບປະເທດ
ອາຫານຄ່ຳ ຮ່ວມກັບຜູ້ຊ່ວຍທີ່ສຳຄັນສອງຄົນ ແລະ ນາຍພາສາຈາກ ແຕ່ລະຝ່າຍ, ກັບ
ທ່ານ ທຣຳ ພ້ອມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ແລະ ວ່າ
ການຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທຳນຽວຂາວ ທ່ານ ມິກ ມັລເວນີ. ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ທ່ານ ກິມ ຈະ
ຈັດການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການຕື່ມອີກໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນ.
Hours before his second meeting with North Korea's leader, U.S. President Donald Trump is urging his "friend" Kim Jong Un to abandon his nuclear weapons arsenal to ensure his country an "awesome" future.
In a tweet early Wednesday morning from Hanoi, President Trump said Kim should emulate the success enjoyed by Vietnam, its fellow communist nation, which he says is "thriving like few places on earth."
"The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un."
[[ https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1100584141274398720 ]]
In a later tweet, the U.S. president said he and Kim "will try very hard to work something out on Denuclearization" and making the repressive regime "an Economic Powerhouse." Trump wrote that he believed China, Russia, Japan and South Korea -- the four nations involved with the United States in previous failed talks to convince Pyongyang to give up its nuclear weapons -- "will be very helpful!" [[ https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1100693519491100672 ]]
The two leaders are set to meet briefly Wednesday before having a social dinner along with two key aides and an interpreter from each side, with Trump accompanied by Secretary of State Mike Pompeo and acting White House chief of staff Mick Mulvaney. Trump and Kim are holding more formal talks Thursday.
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