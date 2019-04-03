ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ພົບປະກັບເລຂາທິການໃຫຍ່
ຂອງອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈັນສ໌ ສໂຕລເຕິນເບີຣ໌ກ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມດີຄວາມຊອບທີ່ວ່າ ຕົນໄດ້ເພີ້ມພາລະທີ່
ແບກຫາບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕື່ມ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນຂຶ້ນ. ຕາມທີ່
ນັກຂ່າວປະຈຳທຳນຽບຂາວ ແພັສຊີ ວີດາຄຸຊວາຣາ ລາຍງານມານັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ
ອົງການເນໂຕ ພວມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 70 ປີ ໃນການສ້າງຕັ້ງອົງການດັ່ງກ່າວ
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນ ແບບນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນຄວາມເປັນຫ່ວງ
ບໍ່ໃຫ້ມີການໂຈມຕີທາງວາຈາອີກຕື່ມ ຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວ
ຕຳໜິຕິຕຽນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຕໍ່ພັນທະມິດທາງທະຫານໃນເຂດຂ້າມມະຫາສະໝຸດ
ແອັດແລນຕິກ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງການເນໂຕ ແມ່ນເປັນພັນທະມິດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງອາເມຣິກາ ທັງເປັນເສົາຄໍ້າ
ຂອງຍຸດທະສາດໃນການປ້ອງກັນຂອງສະຫະລັດນຳ, ຫາກແຕ່ວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທາ
ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຂົ້າກຳຕໍາແໜ່ງເປັນຕົ້ນມາ ອົງການເນໂຕ
ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ອຍປະໄປ.
ອົງການເນໂຕ ພວມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 70 ປີ ໃນການສ້າງຕັ້ງ ຢູ່ທີ່ນະຄອນ
ຫຼວງວໍຊີງຕັນ ແບບງຽບໆ. ເບິ່ງຄືວ່າ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈັນສ໌
ສໂຕລເທັນເບີຣ໌ກ ທີ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນອັງ ຄານວານນີ້ໄດ້ຫຼີກລ້ຽງການຕຳໜິຕິຕຽນ
ຂອງທ່ານທຣຳ ໂດຍໄດ້ຍົກຍ້ອງຊົມເຊີຍທ່ານ ທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ບັນດາປະເທດທັງຫຼາຍ
ໃຫ້ເພີ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າ ໃນການປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີຣ໌ກ ກ່າວວ່າ
“ອົງການເນໂຕ ແມ່ນພັນທະມິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເພີ້ມຄວາມຕຽມພ້ອມ
ທາງກອງກຳລັງ, ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາບາດກ້າວເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການຮ່ວມກັນຕໍ່ສູ້ ຕ້ານ
ພວກກໍ່ການຮ້າຍ. ແລະພວກເຮົາຕ້ອງລົງທຶນເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບເອົາການຊົມເຊີຍທີ່ວ່າເນໂຕ້ຈະຮັບເອົາພາລະຮ່ວມ ທີ່ໜັກໜ່ວງ
ກວ່າເກົ່າ ທີ່ວ່າດຽວນີ້ ມີຫຼາຍກວ່າ 28 ປະເທດສະມາຊິກ ໄດ້ພາກັນຈ່າຍເງິນເພີ້ມ
ເຂົ້າໃສ່ໃນການປ້ອງກັນ ຕາມທີ່ບັງຄັບໄວ້.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນເລັງໃສ່ 2
ເປີເຊັນ ຂອງລະດັບຜົນຜະລິດລວມ ຫຼື GDP ແລະເມື່ອເຖິງຈຸດໃດຈຸດນຶ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າ
ຄິດວ່າມັນກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເພີ້ມຂຶ້ນ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 7 ຂອງ
ຈຳນວນ 28.”
ໃນການສອດຄ່ອງກັບຄຳຂັວນຂອງນະໂຍບາຍຂອງທ່ານທີ່ວ່າ ອາເມຣິກັນມາກ່ອນ
ຫຼື "America First" ນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖາມເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງອົງການເນໂຕ.
ທ່ານນິໂກລັສ ເບີຣ໌ນສ, ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການເນໂຕ
ກ່າວວ່າ “ວິກິດການທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ທີ່ກອງກຳລັງຂອງອົງການເນໂຕກໍຄື ການບໍ່ມີໜ້າ,
ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍການທີ່ມີຫຼັກການທີ່
ເຂັ້ມແຂງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທີ່ເຊື່ອ ຕໍ່ອົງການເນໂຕ. ທ່ານດໍໂນ ທຣຳ
ແມ່ນເປັນຜູ້ທີ່ຕຳໜິຕິຕຽນອົງກ່ານດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.”
ບັນດາຜູ້ນຳອາເມຣິກັນແລະຢູໂຣບ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຫັນດີນຳ ກ່ຽວກັບໂຄງການອາວຸດ
ນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ແລະການສະໜັບສະໜຸນອາວຸດຍຸດໂທປະກອນກັບຣັດເຊຍ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງທັງສອງນັ້ນ.
ເຊີນຊົມ: ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບອົງການເນໂຕ
ວໍຊີງຕັນ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນພາຄີຢູໂຣບ ໃນອັນທີ່ຕົນເຫັນວ່າ ຂາດສະຕິ ບໍ່ຖືສາກ່ຽວກັບ
ການຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຈີນ.
ນອກນັ້ນ ບັນດານັກວິຈານທັງຫຼາຍ ຍັງ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພັນທະມິດ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອ
ຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຊຫວຽດ, ບາງພວກສະມາຊິກ ແມ່ນໄດ້ມີການຊັກຊ້າ
ຕໍ່ການມອງເຫັນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າແຊກແຊງໂດຍທ່ານ Vladimir
Putin.
ທ່ານຈອນ ເຮີບຕ໌ສ (John Herbts) ກ່າວວ່າ “ບໍ່ເປັນຈັ່ງບຸນ, ສິ່ງກີດຂວາງຫຼັກ
ທີ່ຍັງຄ້າງຄາ ທີ່ຍັງຢ້ານກົວຢູ່ ຕໍ່ບາງພາກຂອງບັນດາສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ
ຕໍ່ວັງຄຣິມລິນ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານສໂຕລເທັນເບີຣ໌ກ ຈະໄດ້ລົບລ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບ
ສາຍພົວພັນຂອງອົງການເນໂຕ ກັບສະຫະລັດກໍຕາມ, ແຕ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີນີ້ ແມ່ນ
ໄດ້ຫຼຸດລະດັບລົງສູ່ການຮວມຕົວຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແທນທີ່ຈະ
ແມ່ນພວກຜູ້ນຳທັງຫຼາຍ, ເພື່ອຫັນເຫ ໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໂຈມຕີຕື່ມ ທາງວາຈາ
ຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
U.S. President Donald Trump met NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the White House Tuesday, where he took credit for increased burden sharing in collective defense spending. As White House Correspondent Patsy Widakuswara reports, the North Atlantic Treaty Organization is commemorating its 70th birthday in Washington with less pomp than usual, out of concerns for further verbal attacks from an American president who has repeatedly criticized the trans-Atlantic military alliance.
It's one of America's oldest alliance and a cornerstone of U.S. defense strategy, but since President Donald Trump took office, the North Atlantic Treaty Organization has often been left out in the cold.((treated unsympathetically)).
NATO is commemorating its 70th birthday in Washington, in a relatively subdued manner. Secretary General Jens Stoltenberg- at the White House Tuesday - appeared to disarm Trump's criticisms by praising him for pushing other countries to spend more on defense.
((Jens Stoltenberg, NATO Secretary General))
"NATO is a strong alliance, we have increased the readiness of forces, we have stepped up in our joint to fight against the terrorism. And we are investing more."
Trump took credit for NATO's higher level of burden sharing, ...since more of the 28 member-countries are now meeting the defense expenditure requirement.
President Donald Trump
"We're looking at the 2 percent of GDP level and at some point, I think it's going to have to go higher than that. I think probably it should be higher but we're at a level of seven out of the 28."
In line with his "America First" foreign policy, Trump has questioned NATO's benefit.
Nicholas Burns, Former U.S. Ambassador to NATO
"The most important crisis that NATO faces is the absence, for the first time in its history, of a strong principled American president who believes in NATO. Donald Trump has been NATO's biggest critic."
American and European leaders have disagreed over the Iran nuclear deal and nuclear arms pact with Russia. Trump withdrew from both deals.
Washington is also criticizing European partners over what it sees as a lax attitude about Chinese security threats.
Critics also point out that for an alliance created to contain Soviet expansionism, some members have been slow to recognize Vladimir Putin's aggressive foreign policy.
John Herbts, The Atlantic Council
"Unfortunately, the main obstacles remain the timidity on the part of some European members of NATO regarding the Kremlin."
Although Stoltenberg dismissed concerns about NATOU.S. relations, this year's annual meetings have been downgraded to a gathering of foreign ministers instead of leaders, to avert the risk of further verbal attacks from the American president.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ