ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖືກແຈ້ງອອກມາ ໂດຍເປັນການຕີຄວາມໝາຍ ບັນດາສະມາຊິກສາສະໜາຢິວ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຊົນຊາດທີ່ເຫັນໄດ້ວ່າ ມີເອກກະລັກສະເພາະໂຕນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນເຈດຕະນາເພື່ອຊ່ອຍໃນການຕໍ່ຕ້ານ ຄວາມກຽດຊັງຫຼືຄວາມອະຄະຕິຕໍ່ຊາວຢິວ ທີ່ກຳລັງມີເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຢູ່ໃນວິທະຍາເຂດຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ.
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວຢິວທີ່ສຳຄັນໆບາງສ່ວນ ໄດ້ຍົກຍ້ອງມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ເພາະວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລທັງຫຼາຍ ອາດຈະສູນເສຍທຶນລັດຖະບານກາງ ຖ້າຫາກພວກມະຫາວິທະຍາໄລ ບໍ່ຢຸດຢັ້ງການຈຳແນກຕໍ່ພວກຊາວຢິວ ຢູ່ວິທະຍາເຂດຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ. ສ່ວນອົງການອື່ນໆ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍໃຈ ກັບມາດຕະການຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະເພດຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຂຶ້ນ ແລະກໍຍັງເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວ່າ ການກະທຳດັ່ງນັ້ນ ຈະກົດຂີ່ຕໍ່ເສລີພາບໃນການສະແດງອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຢູ່ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລທັງຫຼາຍ.
“ອັນນີ້ ເປັນເອກກະສານທີ່ສັກສິດຫຼາຍ ທີ່ພວກເຮົາລົງນາມໃນມື້ນີ້” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄປຢູ່ໃນພິທີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນ ຮານຸກກາຂອງຊາວຢິວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍການປະກາດດຳລັດດັ່ງກ່າວ ໃນຫ້ອງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍບັນດາຊາວຢິວຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ລວມທັງ ຜູ້ລອດຊີວິດຄົນນຶ່ງຈາກການຂ້າລ້າງຊົນຊາດຊາວຢິວໂດຍພວກນາຊີ ຫຼື ໂຮໂລຄອສ ອາຍຸ 102 ປີ ນຳດ້ວຍ.
“ອັນນີ້ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ກະທຳໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທີ່ຈະກຳນົດສະພາບການ ຊຶ່ງພວກນັກສຶກສາຊາວຢິວທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມກຽດຊັງ ຫຼືຄວາມອະຄະຕິ ຢູ່ວິທະຍາເຂດຕ່າງໆໃນອາເມຣິກາ ແທ້ຈິງແລ້ວ ກໍຈະມີສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການປົກປ້ອງ ແລະການຊົດເຊີຍ” ອີງຕາມນັກສອນສາສະໜາຢິວ ຣາບາຍ ເອບຣາແຮມ ຄຸບເປີສ ຈາກສູນກາງໄຊມອນ ວາຍເຊັນຕອລ (Simon Wiesenthal Center) ຊຶ່ງເປັນອົງການສິດທິມະນຸດທີ່ສຳຄັນຂອງຊາວຢິວ ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ.
“ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ຫຼື ພັກເດໂມແຄຣັດ” ຣາບາຍ ຄຸບເປີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ແລະໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ດຳລັດຂອງທ່ານທຣຳ “ແມ່ນເປັນສະບັບຂອງກົດໝາຍແບບດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານສະພາສູງສະຫະລັດມາແລ້ວສອງຄັ້ງ” ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກທັງສອງພັກການເມືອງມາໄດ້ສອງປີແລ້ວ ແຕ່ກໍໄດ້ປະສົບກັບສິ່ງກີດຂວາງມາຕະຫຼອດ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຮັບຜ່ານ ນັ້ນບໍ່ໄປບໍ່ມາ.
“ປີນີ້ ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງໃດໆ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຮັດມັນ ດ້ວຍຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງ” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄປບໍ່ດົນ ກ່ອນທີ່ຈະລົງນາມໃນດຳລັດ.
ການຕ້ອງຕິກ່ຽວກັບດຳລັດ ທີ່ວ່າ ເປັນການສ້າງຄວາມໝາຍຊາດນິຍົມແກ່ຊາວຢິວ ນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ “ລ້ວນແຕ່ ເປັນເລື້ອງໄຮ້ສາລະແທ້ໆ” ຣາບາຍຄຸບເປີ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງໄປ.