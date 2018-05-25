ປ. ທຣໍາ ລົງນາມ ໃນກົດໝາຍ ຜ່ອນຜັນ ລະບຽບ ທະນາຄານ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເຊັນໃຫ້ເປັນກົດໝາຍໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ ກ່ຽວກັບມາດຕະການທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນກົດລະບຽບ ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ສຳລັບທະນາ
ຄານ ຫຼັງຈາກເກີດວິກິດການທາງດ້ານການເງິນແລະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າທີ່ຮ້າຍແຮງ
ໃນປີ 2008.
ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ອນຜັນກົດລະບຽບ ແລະການຄວບຄຸມຕໍ່ທະນາຄານທີ່ມີຊັບສົມ
ສິນ ຕໍ່າກວ່າ 250 ພັນລ້ານໂດລາ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ທະນາຄານໃຫຍ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ
ຈຳນວນນຶ່ງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແລະການຄວບຄຸມຕໍ່ໄປ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນພິທີລົງນາມວ່າ ກົດລະບຽບແລະການຄວບຄຸມທີ່ໄດ້
ເຮັດຂຶ້ນ ໃນປີ 2010 ທີ່ເອີ້ນວ່າ ກົດໝາຍປະຕິຮູບການເງິນດັອດ-ແຟຣັງ ນັ້ນໄດ້ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ “ທະຄານນ້ອຍ.” ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ສັນລະເສີນການລົງ
ນາມນີ້ວ່າ ເປັນໄຊຊະນະ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທີ່ຈະລົບລ້າງ
ບັນດາກົດລະບຽບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່ນີ້ກໍຈິງ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ
ການປະຕິຮູບດັອດ-ແຟຣງ ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ເຊັນມາດຕະ
ການ ທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະສະພາ ຫຼັງ
ຈາກໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຈຳນວນນຶ່ງ.
ການປະຕິຮູບດັອດ-ແຟຣງໄດ້ຖືກເຊັນເປັນກົດໝາຍໂດຍປະທານາທິບໍດີບາຣັກ
ໂອບາມາ ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການ ທີ່ໄດ້ເປັນຜົນກະທົບ ພາໃຫ້ມີການສູນເສຍວຽກເຮັດ
ງານທຳ 8 ລ້ານໜ້າວຽກ ທະນາຄານຍຶດຄືນເຮືອນຊານ 2 ລ້ານ 5 ແສນຫຼັງ ແລະປິດ
ທຸລະກິດຕ່າງໆ 2 ລ້ານ 5 ແສນທຸລະກິດ ອີງຕາມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລນອດແວັສເທີນ.
ລາຍງານຂອງລັດຖະບານກາງສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ກະກຽມໂດຍຄະນະກຳມາທິການ ສືບ
ສວນກ່ຽວກັບວິກິດການດ້ານການເງິນ ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດທີ່ອ່ອນແອ ທີ່
ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມມາ “ເປັນເວລາຫຼາຍປີ.” ແຕ່ລາຍງານກ່າວວ່າ
“ມັນເປັນການພັງທະລາຍລົງຂອງລາຄາຕະຫຼາດເຮືອນຊານທີ່ເປັນຟອງສະບູ ຊຶ່ງໄດ້
ຮັບແຮງຂັບດັນໂດຍດອກເບ້ຍຕໍ່າ ງ່າຍ ແລະການມີສິນເຊື່ອໄວ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ໂດຍມີກົດລະ
ບຽບແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ແລະຄ່າຈ່າຍເຮືອນທີ່ເປັນຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດ
ການຫຼາຍໆຢ່າງຊຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ການລະເບີດຂອງວິກິດການຢ່າງເຕັມອັດຕາ ໃນລະດູ
ໃດໄມ້ຫຼົ່ນຂອງປີ 2008.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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