ທ່ານ ທຣຳ ໃຫ້ສັນຍານ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນ ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໄບເດັນ

ພວກທະນາຍຄວາມການໂຄສະນາຫາສຽງສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີເຈຕະນາທີ່ຈະໂຕ້ແຍ້ງການຜ່າຍແພ້ຂອງທ່ານໃຫ້ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄປຈົນຮອດເດືອນມັງ ກອນປີໜ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າທຸກລັດຍົກເວັນລັດນຶ່ງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການນັບຄະແນນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາກໍ ຕາມ.
ກົດໝາຍສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງໝົດ 50 ລັດຢືນຢັນຜົນຄະແນນຕ່າງໆຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ 6 ວັນກ່ອນວັນຈັນຂອງອາທິດຕໍ່ໄປໃນແຕ່ລະລັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງຈະພິຈາລະນາຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ. ມີພຽງລັດ ວິສຄອນຊິນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງ ປະເທດທີ່ໄດ້ພາດວັນຢືນຢັນຜົນຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວທີ່ເອີ້ນວ່າ Safe Harbor day, ເຊິ່ງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບ, ແຕ່ໄດ້ເຮັດໃນທ້າຍຂອງສັບປະດາ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຊະນະຄະແນນສຽງຂອງຄະນະຜູ້ແທນດ້ວຍ 306 ຕໍ່ 232 ຄະ ແນນ, ເຊິ່ງແມ່ນຄະແນນລວມດຽວກັນທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016, ແລ້ວໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າ “ໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລ້ວນ” ຕໍ່ທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ. ລັດຖະສະພາແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະທົບທວນ ແລະ ຢືນຢັນຜົນຄະແນນຄະນະຜູ້ແທນໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ, ສອງອາທິດກ່ອນການສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 46 ຂອງປະເທດຂອງທ່ານ ໄບເດັນ.
ແຕ່ພວກທະນາຍຄວາມຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ຣູດີ ຈູລີອານີ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍຍ້ອນຕິດ COVID-19 ແລະ ທ່ານນາງ ເຈັນນາ ແອລລິສ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນານັ້ນ, ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ອະທິບາຍວ່າ “ຂີດເສັ້ນຕາຍການຢືນຢັນຜົນຄະແນນສຽງ” ເປັນ “ເສັ້ນເວລາຕາມກົດໝາຍທີ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະແດງເຖິງວັນສຸດທ້າຍຂອງລັດຕ່າງໆທີ່ຈະຢືນຢັນຜົນການເລືອກຕັ້ງ.”
ພວກເພິ່ນໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ແມ່ນບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນສຳລັບການໂຕ້ແຍ້ງການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະແກ່ຍາວໄປຈົນກາຍວັນທີ 8 ທັນວາ.”
ພວກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າຄຳເວົ້າຂອງມື້ລາງອະດີດຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດທີ່ມີແນວທາງເສລີນິຍົມ ທ່ານນາງ ຣູທ໌ ເບເດີ ກິນສເບີກ ວ່າໃນລະຫວ່າງການຂັດແຍ້ງການເລືອກຕັ້ງປີ 2000 ທີ່ວ່າການທົບທວນ ແລະ ການຢືນຢັນຄະແນນສຽງຂອງຄະນະຜູ້ແທນໃນວັນທີ 6 ມັງກອນໂດຍລັດຖະສະພານັ້ນ ແມ່ນ “ສຳຄັນທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ ຈູລີອານີ ແລະ ທ່ານນາງ ແອລລິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຖິງແມ່ນສື່ມວນຊົນໄດ້ ພະຍາຍາມທີ່ຈະປະກາດຢ່າງສຸດຊີວິດວ່າ ການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງທ່ານ ທຣຳ ແລະ ທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນໄດ້ຈົບລົງແລ້ວນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມຊື່ສັດຂອງການເລືອກຕັ້ງ ຈົນກວ່າຄະແນນສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທຸກໃບຈະຖືກນັບຢ່າງຍຸຕິທຳ ແລະ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມແພ້ໃຫ້ທ່ານ ໄບເດັນ ຫຼື ເວົ້າວ່າທ່ານມີແຜນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຢູ່ຂັ້ນໄດຂອງຫໍລັດຖະສະພາ ແຄັບປິຕອລ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ.