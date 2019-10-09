ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມ
ຊາວເຄີດສ໌ໃນຊີເຣຍ ກ່ອນໜ້າແຜນການຮຸກຮານຂອງເທີກີ ເຂົ້າໄປໃນດິນແດນ ທີ່ຊາວ
ເຄີດສ໌ຄວບຄຸມ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ. ຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ການສູ້ລົບດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ ແລະບໍ່ຈຳເປັນໃດໆ
ໂດຍກຳລັງເທີກີ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫາຍຍະນະຕໍ່ເສດຖະກິດເຂົາເຈົ້າ.” ແຕ່ພວກ
ນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ໃນຊີເຣຍ ຜູ້ທີ່ມີສຳຄັນໃນການໂຈມຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຕໍ່ພວກກໍ່
ການຮ້າຍລັດອິສລາມຢູ່ໃນຊີເຣຍກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະຖອນ
ທະຫານສະຫະລັດ ອອກຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ
ຮ້າຍແຮງ. ບັນດາຜູ້ນຳທີ່ໜູນຫຼັງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫຼື SDF ກ່າວຕໍ່ພວກນັກ
ຂ່າວວີໂອເອ ພະແນກພາສາເຄີດສ໌ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍວ່າ ໂດຍການຖອນກຳ
ລັງສະຫະລັດອອກໄປແລ້ວ ເທີກີແມ່ນໄດ້ຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະກວດລ້າງຊາວເຄີດສ໌ໃຫ້ໝົດໄປ
ຈາກພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ. ກຸ່ມພັນທະມິດ SDF ກ່າວວ່າ ເວລານີ້ຕົນ ກຳລັງພິຈາລະ
ນາທີ່ຈະເປັນພາຄີ ກັບປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານບາຊາ ອາສ-ຊາດເພື່ອຂັບໄລ່ທະ
ຫານເທີກີ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ສະລາຕິກາ ຮົກ ມີລາຍງານ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາ
ສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພວກນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການສູ້ລົບທີ່ສຳເລັດຜົນໃນການຕ້ານ
ກຸ່ມລັດອິສລາມຢູ່ໃນຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ສະແດງງອອກມາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໃນເມືອງ
ຄາມີສລີ ຊຶ່ງເປັນເມືອງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຕິດກັບເທີກີ. ນັກ
ລົບຊາວເຄີດສ໌ທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ແມ່ນສະມາຊິກນຶ່ງຂອງກຳລັງ
ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫລື SDF ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດທີ່ນອນຢູ່ກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບ
ພວກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະນັກລົບທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຈາກເທີກີຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ອັງກາຣາອ້າງວ່າຊາວເຄີດສ໌ໃນຊີເຣຍຢາກເຂົ້າຮ່ວມຊາວເຄີດສ໌ທີເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ
ໃນເທີກີທີ່ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແບ່ງເອົາດິນແດນສ່ວນນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ເປັນດິນແດນເອກກະ
ລາດຂອງຊາວເຄີດສ໌ ແລະໄດ້ຕັດສິນໃຈແນ້ວແນ່ ທີ່ຈະເອົາເຂົາເຈົ້າອອກຈາກເຂດ
ຊາຍແດນນັ້ນ ໃຫ້ໄດ້. ຊາວເຄີດສ໌ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີສະຕິດສູງກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງນີ້.
ນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ “ບັດນີ້ ພວກເຮົາຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້
ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຈາກລັດຖະບານຟາຊິດເທີກີ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ ຈຳແນກ
ວ່າແມ່ນເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ເຖົ້າເລີຍ. ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ທຳລາຍ ຫຼືຢຶດຄອງດິນ
ແດນຂອງຜູ້ໃດ. ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຮົາ ແລະເພື່ອເມືອງ ແລະໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານມາສລຳ ແອັບດີ, ຜູ້ບັນຊາການຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫລື SDF ກ່າວ
ຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາເຄີດສ໌ ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດຜ່ານທາງໂທລະສັບວ່າ ການ
ຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ເທີກີຮຸກຮານພາກເໜືອຂອງຊີ
ເຣຍ ແລະເຂັ່ນຂ້າຊາວເຄີດສ໌ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ. ທ່ານ ແອັບດີ ກ່າວວ່າ ການຖອນ
ທະຫານຂອງສະຫະລັດ ຍັງເປັນການຊ່ວຍກຸ່ມລັດອິສລາມອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າ ບັນດາ
ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ SDF ຈະຕ້ອງຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໄປປະຈຳການຢູ່
ຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບເທີກີ.
ໃນຂະນະດຽວກັນກອງທັບເທີກີ ກໍໄດ້ສົ່ງກຳລັງທີ່ໄດ້ຮັບການເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ໄປປະຈຳຢູ່ຊາຍແດນຕິດກັບຊີເຣຍ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກຽມການເລີ້ມໂຈມຕີຕໍ່ຕ້ານ
ພວກນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ຢູ່. ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານເຣີເຊບ ຕາຢິບ ເອີດວານ ໄດ້
ສັນຍາວ່າ ຈະກວດລ້າງພວກນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ຢູ່ຊີເຣຍໃຫ້ໝົດໄປຈາກເຂດຊາຍ
ແດນແຫ່ງນັ້ນ ໂດຍເອີ້ນເຂົາເຈົ້າວ່າເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເທີກີ.
ພວກນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ ແລະນັກລົບກຸ່ມອື່ນໆຂອງ SDF ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ມີ
ການເຊື່ອມໂຍງໃດໆ ກັບການກໍ່ການຮ້າຍ.
ທ້າວອາເມັດ ນັກລົບທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ “ໃນນາມທະຫານຜ່ານ
ເສິກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ທາງພາກເໜືອຊີເຣຍ ພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອແຜ່ນດິນ
ຕອນນີ້ ແລະໄດ້ເຮັດຕໍ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອປ້ອງກັນດິນແດນຂອງພວກເຮົາ ແລະ
ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາປະນາມການໂຈມຕີຂອງເທີກີ ແລະການບຸກ
ລຸກເຂົ້າໄປໃນຊີເຣຍ."
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະລັດ ໃນການເອົາຊະນະກຸ່ມລັດອິສລາມ
ໄດ້ບັນລຸແລ້ວ ແລະມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະນຳເອົາທະຫານກັບຄືນມາບ້ານ. ການ
ຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຕຳນິ ແມ່ນແຕ່ຈາກສະມາຊິກໃນພັກຂອງທ່ານເອງ ຜູ້ທີ່
ເວົ້າວ່າກຸ່ມລັດອິສລາມຍັງຫລົງເຫລືອຢູ່ໃນຊີເຣຍຢູ່. ບັນດາ ຜູ້ຕຳນິເລື້ອງນີ້ ຍັງໄດ້
ເຕືອນວ່າ ການປະລະພັນທະມິດຊາວເຄີດສ໌ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າການບຸກລຸກຂອງເທີກີ ໄດ້ທຳ
ລາຍພາບພົດຂອງສະຫະລັດໃນນາມທີ່ວ່າເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້.
ທ່ານທຣຳເອີ້ນເທີກີວ່າ “ເປັນຄູ່ພາຄີທາງການຄ້າທີ່ໃຫຍ່” ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານເອີດວານ ຈະມາຢ້ຽມ
U.S. President Donald Trump denies that the United States has abandoned Kurds in Syria ahead of Turkey's planned invasion on Kurdish-held territories in northern Syria. In a tweet Tuesday, Trump said that "any unforced and unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy." But Syrian Kurdish fighters who were crucial in an offensive that defeated Islamic State terrorists in Syria say Trump's decision to withdraw U.S. troops from the area puts them in grave danger. Leaders of the U.S.-backed Syrian Democratic Forces told VOA Kurdish Service reporters in northern Syria that with U.S. troops out of the way, Turkey is determined to wipe out Kurds from northern Syria. The SDF alliance says it is now considering a partnership with Syrian President Bashar Assad to repel the Turkish military. VOA's Zlatica Hoke reports.
Kurdish fighters wounded in the successful offensive against Islamic State in Syria demonstrated Tuesday in Qamishli, a northern Syrian town close to the border with Turkey. The U.S.-backed Kurdish militia is a member of the Syrian Democratic Forces, an alliance of groups that fought terrorist groups and Turkey-backed militias in the region. Ankara claims that Syrian Kurds want to join Turkey's Kurdish minority with the goal of carving out territory for an independent Kurdistan and is determined to remove them from the border area. Local Kurds are on high alert.
"Now, we are under a grave threat from the Turkish fascist government, which does not differentiate between children, women and elderly people. We have not destroyed or occupied anyone's territory. We fought for our country, for our families and for our cities and villages."
Mazlum Abdi, commander-in-chief of the Syrian Democratic Forces, told VOA Kurdish Service in a telephone interview that Trump's decision encourages Turkey to invade northern Syria and kill the local Kurds. Abdi said a withdrawal of U.S. troops also helps Islamic State because the SDF anti-terrorist units had to be reassigned to the border with Turkey.
Meanwhile, the Turkish military has dispatched reinforcements to the border with Syria as it prepares to launch an offensive against Kurdish fighters. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has vowed to clear the border area from Syrian Kurdish fighters calling them a terrorist group and a threat to Turkey. Kurdish and other SDF fighters deny any links to terrorism.
"As injured war veterans in northern Syria, we fought for this land and did whatever it took to defend our land and our people. We condemn Turkey's attacks and incursions into Syria."
Trump says the U.S. goal of defeating Islamic State in Syria has been achieved and it is time to bring the troops back home. His decision has been criticized even by some of his own party members, who say Islamic State still has a presence in Syria. Critics also warn that abandoning Kurdish allies in the face of a Turkish invasion undermines the U.S. image as a reliable partner.
Trump called Turkey a "big trading partner" on Tuesday and said Erdogan will visit Washington next month.