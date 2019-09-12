ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເລື່ອນການຂຶ້ນພາສີຕໍ່ສິນຄ້າ ຈີນ
ມູນຄ່າ 250 ຕື້ໂດລາ ຊຶ່ງເປັນ “ການສະແດງເຈຕະນາດີ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດຢູ່ທວິດເຕີໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຮອງນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ ຈີນ ທ່ານ ຫຼິວ ເຫ ໄດ້ຂໍໃຫ້ເລື່ອນເວລາອອກໄປເພື່ອການສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ
70 ປີຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ, ໃນວັນທີ 1 ຕຸລານີ້.
ການຂຶ້ນພາສີຈາກ 25 ເປີເຊັນ ເປັນ 30 ເປີເຊັນຄວນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ຕອນນີ້ມັນໄດ້ຖືກກຳນົດໃສ່ວັນທີ 15 ຕຸລາ. ລັດຖະບານ ປັກກິ່ງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກ
ມາຕອບໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ການປະກາດຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວ່າ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກເວັ້ນຜະລິດຕະພັນຈຳນວນເລັກນ້ອຍຂອງ ສະຫະລັດ ຈາກມາດຕະ
ການລົງໂທດຊຸດຕໍ່ໄປ ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ. ມັນລວມມີ ກຸ້ງ, ເຄື່ອງຈັກ
ຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກມະເຮັງ, ນ້ຳມັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສານເຄມີນາໆຊະນິດ.
ບັນດານັກເຈລະຈາລະດັບປານກາງ ມີແຜນຈະປະຊຸມກັນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ເພື່ອກະ
ກຽມສຳລັບການເຈລະຈາລະດັບສູງຄັ້ງທຳອິດ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ ເປັນຕົ້ນມາ.
ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້າທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຫວັງທີ່ຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ທີ່ໃນທີ່ສຸດຈະສາມາດສິ້ນສຸດສົງ
ຄາມການຄ້າລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ.
ການຂຶ້ນພາສີຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ຜະລິດຕະພັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ຊື້
ຈາກກັນ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ
ມີທັດສະນະຄະຕິບໍ່ສະບາຍໃຈກັບລາຄາສິນຄ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫາ ຈີນ ມາດົນນານ ກ່ຽວກັບ ການລັກຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ
ຄວບຄຸມສະກຸນເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກ ກວ່າຜະລິດ
ຕະພັນຂອງ ອາເມຣິກາ ໃນຕະຫຼາດໂລກ.
ຈີນ ເວົ້າວ່ານະໂຍບາຍການຄ້າ ສະຫະລັດ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການພະຍາຍາມທີ່ຈະລະ
ງັບຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.