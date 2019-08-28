ເສັ້ນທາງໄປສູ່ການໃຫ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີອີກນຶ່ງສະໄໝຂອງ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນປີໜ້າ ປາກົດວ່າກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ນັບມື້ ນັບສັບສົນຂຶ້ນ. ທ່ານທຣຳ ຍັງສືບຕໍ່ເວົ້າອວດອ້າງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ ເຖິງແມ່ນມີຄຳເຕືອນຈາກພວກນັກເສດຖະສາດຈຳນວນນຶ່ງວ່າ ສະຫະລັດອາດຈະມຸ້ງໜ້າເຂົ້າສູ່ເສດຖະກິດຖົດຖອຍໃນປີ 2020 ນີ້ກໍຕາມ. ແລະດຽວນີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບການທ້າທາຍມາຈາກພາຍໃນພັກຂອງທ່ານເອງ ຊຶ່ງກໍຄື ນັກຈັດລາຍການວິທະຍຸຫົວອານຸລັກນິຍົມ ແລະອະດີດຜູ້ແທນສະພາຕ່ຳ ໂຈວອລສ໌ (Joe Walsh). Jim Malone, ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອເອ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະຖືກເລືອກຕັ້ງຄືນ ຈາກນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-7 ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລທຣຳ ວາດເສັ້ນທາງດ້ານການຄ້າ, ເສັ້ນທາງກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ ແລະເສັນທາງຕໍ່ສູ້ກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດປ່ຽນແປງ ໂດຍລຳພັງຜູ້ດຽວ.
ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນເພື່ອປ້ອງກັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ບາງຄົນເຫັນວ່າ ເປັນວິທີທາງ ທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍໃນການຮັບມືກັບຈີນໃນເລື້ອງການຄ້າ.
ທ່ານທຣຳກ່າວດັ່ງນີ້:
"ມັນເປັນວິທີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າທຳການເຈລະຈາ. ມັນໃຊ້ໄດ້ຜົນດີຫລາຍສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າມາຫລາຍປີແລ້ວ ແລະມັນກໍຍິ່ງໃຊ້ການໄດ້ດີກວ່ານັ້ນອີກ ສຳລັບກັບປະເທດ. ຄົນອື່ນຄວນນຳເອົາມັນໄປໃຊ້. ມັນຄວນຖືກນຳໄປໃຊ້ໂດຍທ່ານບຸສ (Bush). ມັນຄວນຖືກນຳໄປໃຊ້ໂດຍທ່ານຄລິນຕັນ (Clinton). ທ່ານບຸສທັງສອງຄົນເລີຍ. ເຂົາເຈົ້າຄວນເຮັດແນວນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງແນວນີ້ຢູ່ໃນເວລານີ້."
ທ່ານ ທຣຳມັກຈະເວົ້າອ້າງວ່າຕົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຂັ້ມແຂງ ໃນເວລາເດີນທາງໄປໂຄສະນາຫາສຽງ ຊຶ່ງທ່ານຫາກໍໄປຫາສຽງຢູ່ໃນລັດນິວແຮມເຊີ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
"ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຖືກຫາຈັບຜິດແບບປອມແປງ ຢູ່ທາງຫລັງຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນດ້ານອື່ນໆກໍຕາມ ພວກເຮົາກໍຍັງຄວບຄຸມກຳປັ່ນໃຫຍ່ທີ່ສວຍງາມລຳນີ້ໃຫ້ເດີນທາງຕໍ່ໄປໄດ້ ແລະມັນກໍໄດ້ຫັນກັບຄືນມາຢ່າງວ່ອງໄວ."
ແຕ່ວ່າສົງຄາມການຄ້າກັບຈີນ ກຳລັງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ພວກນັກເສດຖະສາດຈຳນວນນຶ່ງ ດຽວນີ້ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະມີສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍໃນປີໜ້າທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂອກາດໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຄືນອີກນຶ່ງສະໄໝຂອງທ່ານນັ້ນພົບອຸບປະສັກຫລາຍ.
ບັນດາຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານທຣຳ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກຳລັງແນເປົ້າໝາຍກ່າວຕຳໜິວິຈານ ວິທີການບໍລິຫານເສດຖະກິດຂອງທ່ານຢູ່ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມມີ ທ່ານໂຈ ບາຍເດັນ (Joe Biden), ຜູ້ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າໝູ່ໃນພັກດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໂຈ ບາຍເດັນກ່າວດັ່ງນີ້:
"ມັນໄປສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດໜ້ອຍກວ່າການສະໜັບສະໜຸນແກ່ນະໂຍບາຍດ້ານການຄ້າ, ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະນະໂຍບາຍພາຍໃນປະເທດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມພະວົງໃຈຢູ່ໃນຕະຫລາດບໍ່ຮູ້ວ່າລັດຖະບານຊຸດນີ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫລາຍປານໃດ."
ທ່ານ ທຣຳຍັງມີຜູ້ທ້າຊີງໃໝ່ຢູ່ພາຍໃນພັກຂອງທ່ານເອງອີກ --ຊຶ່ງກໍຄືນັກຈັດລາຍການວິທະຍຸຫົວອານຸລັກນິຍົມ ແລະອະດີດຜູ້ແທນສະພາຕ່ຳ ໂຈວອລສ໌ (Joe Walsh) ຈາກລັດອິລລີນອຍ.
ທ່ານ ໂຈວອລສ໌ (Joe Walsh) ຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງຈາກພັກຣີພັບບລິກກັນ ເວົ້າວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າລົງແຂ່ງຂັນກໍຍ້ອນວ່າລາວບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີ. ຕ້ອງມີໃຜຜູ້ນຶ່ງລຸກຂຶ້ນມາ ແລະຕ້ອງໄດ້ມີຜູ້ອື່ນໃຫ້ຄົນໄດ້ເລືອກເອົາ. ຄົນທັງປະເທດເມື່ອຍຟັງຄວາມໂມໂຫໂທໂສຂອງຄົນຜູ້ນີ້ແລ້ວ. ລາວເປັນເດັກນ້ອຍ."
ທ່ານ ວອລສ໌ (Walsh) ອາດຈະບໍ່ມີຫຍັງຫລາຍເກີນໄປກວ່າການເປັນຜູ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມລຳຄານ ເມື່ອເບິ່ງສະພາບທີ່ມີການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງຖ້ວມ ລົ້ນ ຈາກພວກສັງກັດພັກຣີພັບລິກັນແກ່ທ່ານທຣຳ.
ແຕ່ວ່າ ສະພາບເສດຖະກິດທີ່ຕົກຕ່ຳລົງໃນປີໜ້ານີ້ ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາທາງການເມືອງສຳລັບທ່ານປະທານາທິບໍດີແຜ່ກະຈາຍອອກໄປ, ອີງຕາມຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາງ ຊູແຊນ ເພດຈ໌ (Susan Page) ຈາກໜັງສືພິມ USA Today ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວດັ່ງນີ້:
"ຢູ່ໃນສະໄໝໃໝ່ນີ້ ຢູ່ໃນໄລຍະການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີຄືນ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຂັບໄລ່ ຫລື ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີເສດຖະກິດຟື້ນໂຕຄືນຢ່າງແຮງ ດັ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນການຟື້ນຟູຄືນຂອງເສດຖະກິດ ທີ່ສະຫະລັດກຳລັງມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ເສຍໄຊໄປຈັກເທື່ອ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາກໍບໍ່ເຄີຍເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີທ່ານໃດ ທີ່ລົງແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍ ໃຫ້ດຳລົງຕຳ ແໜ່ງອີກຕໍ່ໄປຈັກເທື່ອເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນ ເລື້ອງນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທາງທຳນຽບຂາວຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວ."
ທ່ານ ທຣຳ ໂດຍລວມແລ້ວ ໄດ້ຮັບຄະແນນສູງໃນດ້ານບໍລິຫານເສດຖະກິດຈາກຜູ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ.
ແຕ່ວ່າ ຕາມການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງອົງການຂ່າວ ເອພີ ຫລື Associated Press ພົບວ່າ ມີຄົນເປັນຫ່ວງຫລາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບລັກສະນະທ່າທາງຂອງປະທານາທິບໍດີ, ອີງຕາມທ່ານ ສະຕີຟ ພີໂພລ໌ (Steve Peoples) ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:
"ມີຈຸດທີ່ເດັ່ນໆ ຢູ່ບາງບ່ອນໃນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະໃນບາງນະໂຍບາຍ. ແຕ່ວ່າ ຄວາມເປັນຫ່ວງໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບລັກສະນະທ່າທາງຂອງປະທານາທິບໍດີທ່ານນີ້, ວິທີທີ່ທ່ານເວົ້າຈາປາໄສ, ວິທີທີ່ທ່ານຂ້ອນຂ້າງວ່າພາໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກກັນຢູ່ໃນບາງບັນຫາ, ແມ່ນສູງຫລາຍກວ່າຜົນປະໂຫຍດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນຢູ່ໃນດ້ານເສດຖະກິດນັ້ນຫລາຍ."
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວຕໍ່ຝຸງຊົນວ່າ:
"ແລະພວກເຮົາກຳລັງເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາ ກັບຄືນມາເປັນປະເທດທີ່ດີເລີດອີກ ຫລື making America great again! ຂອບໃຈຫລາຍໆ, ນິວແຮມເຊີ (New Hampshire)!"
ໃນຕອນນີ້ ປາກົດວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ເຊື່ອວ່າການເຮັດໃຫ້ຖານສຽງສະໜັບສະໜຸນທາງການເມືອງຂອງທ່ານຕື່ນເຕັ້ນນັ້ນ ຍັງເປັນວິທີທີ່ໃຫ້ຄວາມຫວັງຫລາຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ຖືກເລືອກໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປອີກນຶ່ງສະໄໝໃນປີໜ້ານີ້ ຢູ່.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
President Donald Trump's path to re-election next year seems to be getting more complicated. Trump continues to boast about a strong economy despite warnings from a number of economists that the U.S. may be headed for a recession in 2020. And the president must now fend off a primary challenge from within his own party from conservative radio talk show host and former congressman, Joe Walsh. VOA National correspondent Jim Malone has more on the president's re-election prospects from Washington.
At the G-7 summit in France, President Donald Trump charted a solitary path on trade, Russia and combating climate change.
Trump also defended what some see as his chaotic approach to dealing with China on trade.
President Donald Trump
"It is the way I negotiate. It has done very well for me over the years and it is doing even better for the country. It should have been done by other people. It should have been done by Bush. It should have been done by Clinton. Double-Bush. It should have been done. I'm doing it."
Trump often touts the strong U.S. economy on the campaign trail, as he did recently in the state of New Hampshire.
President Donald Trump
"Even though we had fake witch hunts on our back and all the other things that we had to go through, we have taken this big beautiful ship and it is being turned around very quickly."
But the trade war with China is taking a toll and some economists now warn of a recession next year that could possibly cripple Trump's re-election chances.
Trump's Democratic rivals are targeting his handling of the economy, including current frontrunner Joe Biden.
Joe Biden, Democratic Candidate
"It goes less to the underpinning of the economy than to a trade policy, a foreign policy and a domestic policy that has people wondering in the markets how stable this administration is."
Trump also has a new challenger from within his own party -- conservative talk show host and former Illinois congressman Joe Walsh.
Joe Walsh, Republican Candidate
"I'm running because he is unfit. Somebody needs to step up and there needs to be an alternative. The country is sick of this guy's tantrums. He is a child."
Walsh may turn out to be nothing more than an irritant given Trump's overwhelming support from Republicans.
But an economic downturn next year could spell political trouble for the president, says Susan Page.
Susan Page, USA Today
"In modern times we have never expelled a president or defeated for re-election a president who is presiding over a time of robust recovery, the kind of recovery the U.S. is in at this moment. But we have also never re-elected a president who is running for re-election at a time when we are in a recession. So that is something the White House is quite aware of."
Trump generally gets high marks on the economy from voters.
But a recent Associated Press poll found growing concerns about the president's character, says Steve Peoples.
Steve Peoples, Associated Press
"There were some bright spots on the economy and some policies. But that overall concerns about this president's character, the way he communicates, the way he tends to be divisive on some issues, really outweighs any benefit that they are seeing from the economy."
President Donald Trump
"And we are making America great again! Thank you, New Hampshire!"
For the moment, Trump appears to believe that firing up his political base remains his best hope of winning re-election next year.
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