ໂປແລນ ກຽມຕ້ອນຮັບ ການຢ້ຽມຢາມ ຄັ້ງທໍາອິດ ຂອງ ປ. ທຣໍາ

ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ກໍາລັງຈະອອກເດີນທາງໄປຍັງໂປແລນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງທ່ານມີ
ແຜນວ່າ ຈະພົບປະ ກັບບັນດາຜູ້ນໍາຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ກ່ອນຈະໄປກ່າວຄໍາປາໄສຕໍ່ມວນຊົນ ຢູ່ໃຈກາງຂອງນະຄອນຫລວງວໍຊໍ ໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນ. ທໍານຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະເນັ້ນຢໍ້າ ເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງທ່ານ ຕໍ່ອົງການເນໂຕ ແຕ່ກໍຈະຢໍ້າຄືນອີກ ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກພັນທະມິດທຸກປະເທດ ປະກອບສ່ວນ ຈ່າຍຄ່າປ້ອງກັນຂອງຕົນ. ດັ່ງທີ່ Henry Ridgwell ລາຍງານມາຈາກນະຄອນຫລວງຂອງໂປແລນນັ້ນກໍແມ່ນວ່າ ຊາວໂປແລນ ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະມີການຮຸກຮານຈາກຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນເຂດຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ແລະຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນ ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຈາກສະຫະລັດ.
ຢູ່ເຊິ່ງໜ້າ ບ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈະໄປຢືນກ່າວຄໍາປາໄສຢູ່ທີ່ຈະຕຸລັດ Krasinski
ນັ້ນ ແມ່ນຮູບປັ້ນ ຂອງບັນດາວິລະຊົນໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງຂອງໂປແລນ.
ໃນປີ 1944 ໂປແລນໄດ້ຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບພວກຍຶດຄອງນາຊີ ຢູ່ໃນການລຸກຮືຂຶ້ນຢ່າງພິ
ລາດອາດຫານ ແຕ່ວໍຊໍ ກໍບໍ່ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ທ່ານ Adam Kędziorek, ຊາວນະຄອນວໍຊໍ ກ່າວວ່າ:
"ພວກເຮົາມີຄວາມດີໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດຈະມາຢ້ຽມ
ຢາມພວກເຮົາຢູ່ໜີ້ ໃນໂປແລນນີ້. ແລະໂດຍສະເພາະຢູ່ບ່ອນໜີ້ ຍ້ອນວ່າບ່ອນໜີ້ ເປັນ
ສະຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດ ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ສໍາລັບປະຊາຊົນໂປ
ແລນ ແລະສໍາລັບຊາວນະຄອນຫລວງວໍຊໍ."
ຊາວໂປແລນຫລາຍຄົນ ມີຄວາມຍິນດີ ນໍາສາຍພົວພັນທີ່ແໜ້ນແກ່ນຂຶ້ນ ກັບສະຫະລັດ.
ທ່ານ Marcin Zaborowski ຈາກອົງການ VISEGRAD INSIGHT ເວົ້າວ່າ:
"ຢູ່ໃນວໍຊໍ, ບ່ອນທີ່ຖືກກໍາຈັດໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງນັ້ນ
ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ປອດໄພແມ່ນສູງຫລາຍ. ແລະພວກເຮົາກໍຕັ້ງຢູ່ຂ້າງໆກັບຣັດເຊຍ ຊຶ່ງ
ເປັນປະເທດປໍລະປັກກັນນັ້ນອີກດວ້ຍ."
ການທີ່ໂປແລນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບຣັດເຊຍນີ້ ເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວກາງຕໍ່ອາໄສ ການຮັບ
ປະກັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຈາກເນໂຕ.
ສາດສະດາຈານ Zbigniew Lewicki ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊໍ ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ຢາກໄດ້ຍິນວ່າ ສະຫະລັດຈະຮັກສາທະຫານ
ຂອງຕົນໄວ້ ຢູ່ໃນໂປແລນຕໍ່ໄປ, ຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 5 ໃນສົນທິສັນຍາວໍຊິງຕັນ
ຂອງເນໂຕ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມາຊ່ວຍພວກເຮົາຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ."
ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເສດຖະກິດແມ່ນສູງ ຢູ່ໃນແຜນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້. ປະທານາທິບໍດີ
ທຣໍາຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງໂຄງການລິເລີ້ມທະເລສາມແຫ່ງ ຫລື Three
Seas Initiative Summit ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອເພີ້ມທະວີຄວາມເປັນອິດສະຫຼະທາງ
ດ້ານພະລັງງານ. ໂປແລນຫວັງວ່າ ຈະກາຍເປັນສູນກາງ ຂອງການນໍາເຂົ້າອາຍແກັສທຳ
ມະຊາດແຫລວຂອງອາເມຣິກາ.
ສາດສະດາຈານ Zbigniew Lewicki ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊໍ ກ່າວອີກວ່າ:
"ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບອາຍແກັສມາຈາກຣັດເຊຍ, ຈາກບໍລິສັດ Gazprom.
ແລະພວກເຂົາກໍໃຊ້ມັນເພື່ອໃຫ້ເປັນການຊື້ຈ້າງພວກເຮົາ, ເພື່ອຊື້ຈ້າງ ຢູເຄຣນ."
ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນການຢ້ຽມຢາມນີ້ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ມີຫລາຍຢ່າງຄືກັນ
ກັບລັດຖະບານຂອງໂປແລນ. ແຕ່ກໍມີບາງຄົນຢ້ານວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານທຣໍາອາດ
ຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກແຍກລະຫວ່າງຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ກັບຢຸູໂຣບຕາເວັນອອກ
ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ທ່ານ Marcin Zaborowski ຈາກອົງການ VISEGRAD INSIGHT ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ:
"ແລະກ່າວວ່າ ຊາວຢູໂຣບບາງຄົນ ເຊັ່ນຄົນໂປແລນ ແມ່ນດີກວ່າຊາວຢູໂຣບໃນປະເທດ
ອື່ນໆ ເຊັ່ນຄົນຝຣັ່ງ ແລະເຢຍລະມັນເປັນຕົ້ນ ທີ່ທ່ານທຣໍາບໍ່ຄ່ອຍຖືກກັບເຂົາເຈົ້າປານໃດ
ແບບນັ້ນ ມັນຈະບໍ່ຊ່ວຍຝ່າຍໃດເລີຍ."
ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານຕ່າງໆ ບອກວ່າ ຈະ
ເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານທ່ານນາງ Marcelina Zawisla ຈາກພັກໂຮມແຮງກັນຫລື TOGETHER' PARTY ກ່າວເປັນພາສາໂປແລນວ່າ:
“ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນພ້ອມນໍາຄວາມປະພຶດຂອງທ່ານທຣໍາ ທີ່ເຫັນວ່າມີແຕ່ປະເທດຂອງ
ຕົນສໍາຄັນ ຫລື ການທີ່ທ່ານຕັດສິນໃຈຖອນອອກຈາກສັນຍາດ້ານດິນຟ້າອາກາດ
ປາຣີ ທີ່ຄົງຕົວຢູ່ເພື່ອປົກປ້ອງໜ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮົານັ້ນ."
ໄດ້ມີການແທກ ແລະຫຍິບຊຸດແຕ່ງກາຍ ເພື່ອກຽມການແລ້ວ ສຳລັບການປະທ້ວງຄັ້ງນີ້.
ການກະກຽມໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍກໍກໍາລັງດໍາເນີນໄປຢູ່ທີ່ຈະຕຸລັດ Krasinski ໃນຂະນະທີ່ໂປ
ແລນກໍາລັງກຽມເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບການກ່າວຄໍາປາໄສສໍາຄັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີທຣໍາ ຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຢູໂຣບ.
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