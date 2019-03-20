ບັນດາຜູ້ນຳຈາກສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງຊີກໂລກຕາເວັນຕົກໄດ້
ສັນຍາທີ່ຈະສ້າງສາຍພົວທາງການຄ້າຢ່າງໃກ້ຊິດນຳກັນ, ພ້ອມກັບຍົກລະດັບການ
ຮ່ວມມືທາງທະຫານ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງໄດ້ສະເໜີວ່າ
ບຣາຊິລ ຄວນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດ ສົນທິສັນຍາມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ
ເໜືອ ຫຼື NATO ໄດ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແນວໃດກໍຕາມ, ເພື່ອໃຫ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານຈະ
“ຕ້ອງໄດ້ລົມກັບຫຼາຍຄົນ.”
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ, ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບປະທາ
ນາທິບໍດີ ບຣາຊິລ ທ່ານ ຈາແອ ໂບລໂຊນາໂຣ ນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສັນຍາການສະໜັບສະ
ໜູນຂອງ ອາເມຣິກາ ສຳລັບ ບຣາຊິລ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນອົງການເພື່ອການຮ່ວມ
ມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫຼື OECD ທີ່ມີສະມາຊິກ 36 ປະເທດນັ້ນ, ເຊິ່ງສ່ວນ
ໃຫຍ່ລວມມີເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ພັດທະນາເປັນຢ່າງສູງ.
ທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣ, ເຊິ່ງເວົ້າເປັນພາສາ ປອກຕຸຍການ ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມ
ຢາມຂອງທ່ານ ຈະເປັນການເລີ່ມຕົ້ນ ການຮ່ວມມືບັ້ນໃໝ່ ລະຫວ່າງ ບຣາຊິລ ກັບ
ສະຫະລັດ, ແລະ ເວົ້າຕື່ມວ່າ ດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານ, “ບຣາຊິລ
ໄດ້ມີປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຕໍ່ຕ້ານ ອາເມຣິກາ”, ເຊິ່ງມັນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນສອງ
ສາມທົດສະວັດຜ່ານມານີ້.”
ນາຍທະຫານທີ່ກະສຽນແລ້ວຄົນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ “ທ່ານ ທຣຳ ແຫ່ງ
ເຂດຮ້ອນຂອງໂລກ” ສຳລັບແຜນການທີ່ມີແນວທາງຂວາຈັດ ໃນການປາບປາມອາ
ຊະຍາກຳ ແລະ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະ ຄວາມຄິດຢາກກັບໄປຫາຍຸກການປົກ
ຄອງແບບຜະເດັດການທະຫານຂອງ ບຣາຊິລ.
ຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົບປະກັນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຍັງໄດ້
ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເພິ່ນ ສຳລັບຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ
ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ, ຜູ້ທີ່ຖືກຮັບຮູ້ເປັນຜູ້ນຳທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍໂດຍປະເທດຕາເວັນຕົກສ່ວນຫຼາຍ, ລວມທັງ ສະຫະລັດ ແລະ ບຣາຊິລ. ທ່ານ
ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ “ທາງເລືອກທຸກຢ່າງແມ່ນເປີດໃຫ້ທຳການຕັດສິນໃຈ” ເມື່ອຖືກ
ຖາມໂດຍນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງໃນສວນກຸຫຼາບຂອງທຳນຽບຂາວ ຖ້າການໃຊ້ກຳລັງແຊກ
ແຊງເຂົ້າໃນ ເວເນຊູເອລາ ໂດຍ ສະຫະລັດ ນັ້ນແມ່ນເປັນໄປໄດ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຍັງບໍ່ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ໜັກປານໃດຕໍ່
ລັດຖະບານ ກາຣາກາສ, ເຊິ່ງປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ຫຸ່ນເຊີດຂອງ ຄິວບາ ນັ້ນ” ຍັງຄົງກຳອຳນາດ ດ້ວຍການໜູນ
ຫຼັງຂອງກອງທັບ ເວເນຊູເອລາ.
ໃນປະເທດ ເວເນຊູເອລາ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳມັນນັ້ນ ມັນບໍ່ມີອາຫານ, ນ້ຳໃຫ້
ກິນ ຫຼື ເຄື່ອງປັບອາກາດໃຊ້, ອີງຕາມທ່ານ ທຣຳ, ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງອຶດຫິວຕາຍ.”
ທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເລື່ອງນີ້ສິ້ນສຸດລົງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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