ທ່ານ Rex Tillerson ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ອີຣ່ານມີການ "ປະຕິບັດໃນດ້ານຫລັກການອັນສອດຄ່ອງກັບ"
ສັນຍາສາກົນ ໃນການຫລຸດຜ່ອນການພັດທະນາອາວຸດນີວເຄລຍລົງ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລທຣໍາ ຢາກໃຫ້ລັດຖະສະພາໃຊ້ "ຍຸດທະສາດທີ່ຄົບຖ້ວນກວ່າ
ເກົ່າ" ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ຜູ້ນໍາຂອງສະຫະລັດເຫັນວ່າມີຈຸດບົກຜ່ອງຢູ່ໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວ.
ຫົວໜ້າສູງສຸດດ້ານການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດກ່າວຕໍ່ສໍານັກຂ່າວ CNN ວ່າ
Tehran ໄດ້ “ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ປະຕິບັດການ ໂດຍຍ່າງກ້າວໄປ
ຫາຂອບເຂດທີ່ຈໍາກັດ" ຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຊັນກັນ ໃນປີ 2015 ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣໍາ
ບໍ່ໃຫ້ການຮັບຮອງໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານີ້ ວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ແລະໄດ້
ນໍາເລື່ອງນີ້ໄປຫາ ລັດຖະສະພາ ໃຫ້ພິຈາລະນາວ່າ ຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດທາງ
ເສດຖະກິດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ ຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ສະຫະລັດ, ສະຫະພາບຢູໂຣບ, ຝຣັ່ງ,
ອັງກິດ, ເຢຍຣະມັນ, ແລະຈີນຈະເຊັນສັນຍາກັບອີຣ່ານ ຄືນຫລືບໍ່.
ທ່ານ Tillerson ເວົ້າວ່າ ທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ລັດຖະສະພາ, ບາງເທື່ອກໍອາດຈະເຮັດຂໍ້
ຕົກລົງຕ່າງຫາກ ເພື່ອແກ້ໄຂ "ຂໍ້ບົກຜ່ອງຈໍານວນນຶ່ງ" ຢູ່ໃນສັນຍາວ່າດ້ວຍນີວເຄລຍ
ແລະ ແກ້ໄຂ "ລາຍການຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ກວ້າງກວ່າ" ຂອງອີຣ່ານ ທີ່ມີການໃຊ້ທະຫານ
ບຸກລຸກ ແລະ "ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບ" ຢູ່ໃນເຂດຕາ
ເວັນອອກກາງ. ທ່ານ Tillerson ເວົ້າວ່າ ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອີ
ຣ່ານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເກືອດຫ້າມ ຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາດ້ານນີວເຄລຍນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຫລຸດຜ່ອນລົງ
ແລະໃຫ້ມີການເກືອດຫ້າມທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ ຕໍ່ໂຄງການນີວເຄລຍຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ ສົນທິສັນຍາປັດຈຸບັນນີ້ "ເປັນພຽງການເລື່ອນການພິຈາລະນາ" ຕໍ່ຄວາມມຸ້ງ
ຫວັງທີ່ທະເຍີທະຍານຢາກມີອາວຸດນີວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ.
ພ້ອມກັນນີ້ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະສະພາກໍາລັງພິຈາລະນາວ່າ ຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດ
ໃໝ່ຫລືບໍ່ ຢູ່ນັ້ນ ທ່ານ Tillerson ກໍເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ ແລະປະເທດອື່ນໆທີ່ລົງນາມໃນ
ສັນຍາ ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ "ປະຕິບັດສັນຍາດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມສ່ວນ."
ທ່ານ Javad Zarif ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ເຈລະຈາສົນທິ
ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເວົ້າຕໍ່ໜັງສືພິມ "Face the Nation" ຂອງສໍານັກຂ່າວ CBS ໂດຍ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການທີ່ທ່ານທຣໍາຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍຕົກລົງດັ່ງກ່າວ "ບໍ່ມີໃຜດອກ ທີ່ຈະເຊື່ອ
ລັດຖະບານສະຫະລັດ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ ໄລຍະຍາວ
ເພາະວ່າ ຄວາມຍາວນານຂອງຂໍ້ຜູກມັດໃດໆ, ໄລຍະຂອງຂໍ້ຜູກມັດໃດໆ ທີ່ມີກັບຄະນະ
ລັດຖະບານສະຫະລັດ ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປ ແມ່ນຈະຂັດກັບວາລະດໍາລົງຕໍາແໜ່ງທີ່ຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່
ຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນ."
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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