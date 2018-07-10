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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະຕິກິລິຍາ ຕໍ່ຜູ້​ທີ່ ​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່ ໃຫ້ເຂົ້າ ຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນຜູ້​ພິພາກສາ​ ສານ​ສູງ​ສຸດ

ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເປັນຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ​ສູງ​ສຸດສະຫະລັດ ທ່ານ​ແບຣັຕ ຄາ​ເວ​ນໍ ຍິ້ມ ຢູ່ຂ້າງປະທານ​າ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ທີ່ທຳນຽບຂາວ, 9 ກໍລະກົດ 2018
ການ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ຂອງປະທານ​າ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ແບຣັຕ ຄາ​ເວ​ນໍ ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເປັນຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ​ສູງ​ສຸດສະຫະລັດນັ້ນ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ປະຕິກິລິ​ຍາ ຕາມທີ່ຄາດ​ໄວ້ ຈາກ​ທັງ​ພັກຣີພັບ​ບລິກັນ ​ແລະ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ.

ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານ ມິ​ຈ ​ແມັກ​ຄອລແນ​ລ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະແຫຼງການ​ໃນ​ທັນທີ ຫຼັງ​ຈາກການ​ປະກາດ​ຂອງ​ປະທານ​າ​ທິບໍດີທຣໍາ ທາງ​ໂທລະພາບ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຍົກ​ຍ້ອງທ່ານ ຄາ​ເວ​ນໍ ວ່າ ເປັນຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່ ທີ່ມີຄວາມ “ປະ​ທັບ​ໃຈ” ຊຶ່ງມີ “ຄຸ​ນນະ​ວຸດທິ ​ທີ່ເໝາະ​ສົມ​ຍິ່ງ” ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປນັ່ງ ​ໃນ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິກັນ ຈາກ​ລັດເຄັນ​ຕັກ​ກີ້ ທ່ານນີ້ ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ປະຫວັດ​ທາງ​ດ້ານ​ຕຸລາການ ​ຂອງ​ຊາຍ​ໄວ 53 ປີ ທີ່ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ “ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຢ່າງໜັກແໜ້ນ ໃນ​ບົດບາດຂອງຜູ້​ພິພາກສາ​ໃນ​ສາທາລະນະ​ລັດຂອງພວກເຮົາ ​ໂດຍ​ປະທັດສະນະ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ແລະ​ຄວາມ​ຝັກໄຝ່ທາງການເມືອງ ໄວ້​ຕ່າງຫາກ ເພື່ອ​ຈະ
ຕີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວກັບ​ກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາ ​ຕາມທີ່ໄດ້​ຖືກ​ບັນຍັດໄວ້​ນັ້ນ.”

ສ່ວນສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິກັນ ຈາກ​ລັດ​ໄອ​ໂອວາ ທ່ານ ຊັກ ຄຣາສລີ (Chuck Grassley) ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມະ​ທິກາ​ນຝ່າຍ​ຕຸລາການ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້ການ​ ໃນການສະ​ເໜີ​ຊື່ ທ່ານຄາ​ເວ​ນໍ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ໃນສະພາ​ສູງ​ທັງ​ໝົດ, ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ ຂອງ​ທ່ານແມັກ​ຄອລ​ແນ​ລ
ທີ່ເອີ້ນ​ທ່ານ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້ “ສະໝັກ ທີ່​ພິເສດ ສາຍຫຼັກ​ ທີ່​ຄູ່​ຄວນ ສຳລັບການ​ພິຈາລະນາ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ.”

ທ່ານຄຣາສລີ ​ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ຂອງຄະນະ​ກຳມະ​ກາ​ນຝ່າຍ​ຕຸລາການ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ ທີ່​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງກ່ອນ​ທີ່​ມີ​ການປະກາດຊື່ຂອງ​ທ່ານຄາ​ເວ​ນໍ ​ໂດຍເວົ້າວ່າ “ບັນດາຜູ້​ພິພາກສາ ຄວນ​ຈະ​ຕັດສິນອີງຕາມ​ກົດໝາຍ, ບໍ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ມູມມອງຂອງຜົນ​ສະຫຼຸບນະ​ໂຍບາຍ​ທັງຫຼາຍ​ນັ້ນ.​” ທ່ານຄຣາສລີ ​ໄດ້​ປະຕິຍານ​ວ່າ “ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ພິຈາລະນາ​ຈະ​ທ່ຽງ​ທຳ ​ແລະ​ໂປ່ງ​ໃສ ​ເທົ່າ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ປະຕິ​ບັດມາ ​ໃນ​ຮອບ 38 ປີ ຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ສູງ ​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ມັນ.”

ການ​ສະ​ເໜີ​ຊື່ທ່ານ​ແບຣັຕ ຄາ​ເວ​ນໍ ​ຂອງປະທານ​າ​ທິບໍດີ​ທຣໍານັ້ນ ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການຕົບມືຊົມ​ເຊີຍ​ຈາກ ນັກ​ສອນ​ສາສະໜາ ແຟຣັງຄລິນ ​ແກຣມ ຜູ້ນຳ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ດ້ານສາສະ​ໜາ​ທີ່​ນິຍົມ​ແນວທາງ​ເດີມ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຕ່າວ​ປີ້ນ ການຕັດສິນ ​ໂຣ ສູ້ກັບ ​ເວດ ຊຶ່ງ
ເປັນການຕັດສິນທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ປີ 1973 ທີ່​ໃຫ້​ພວກ​ແມ່ຍິງ​ມີ​ສິດ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ແທ້ງໄດ້. “ຂອບ​ໃຈ​ພະ​ເຈົ້າ ສຳລັບ​ການ​ຄອງ​ຄອຍ​ຖ້າ​ທີ່​ຍາວນານ ທີ່​ຈະໄດ້​ມີ​ໂອກາດ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງການ​ປະກອບ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ສະຫະລັດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ​ແກຣມ ທີ່​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

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