ໜັງສືພິມຢອນຮັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງປັກກິ່ງ ແລະໄດ້ມີໝາຍກຳໜົດ ທີ່ຈະເດີນທາງມາຍັງ
ນະຄອນນິວຢອກ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ເພື່ອການໂອ້ລົມສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບການພົບປະສຸດຍອດ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ.
ແຫຼ່ງຂ່າວອື່ນໆ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຫັນອະດີດຫົວໜ້າຝ່າຍສືບລັບທາງທະຫານ ແລະປັດຈຸ
ບັນນີ້ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງປະທານຂອງພັກການເມືອງ ທີ່ປົກຄອງປະເທດ
ຢູ່ໃນຂະນະນີ້ຄື ທ່ານກິມ ຢົງ ໂຊ ທີ່ສະໜາມບິນປັກກິ່ງ. ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ, ທ່ານກໍຈະແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສຸດຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ໄດ້ກະທຳເຊັ່ນນີ້
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ພົບປະກັນ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ເຂດ
ປອດທະຫານ ແລະຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານໂຈ ເຮຈິນ
ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານອື່ນໆ ຈາກຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ບິນໄປຍັງສິງກະໂປ
ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ໝາຍກຳໜົດການ ໃນການພົບປະກັນດັ່ງກ່າວ.
“ພວກເພິ່ນ ອອກເດີນທາງໄປຍັງສິງກະໂປ ເພື່ອເພັ່ງເລັງໃສ່ ການຕຽມການຕ່າງໆ,”
ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຢືນຢັນກັບວີໂອເອ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ກ່ອນໜ້າການພົບປະສຸດຍອດລະຫວ່າງທ່ານທຣຳ ກັບທ່ານກິມ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະ
ລັດວາງແຜນວ່າ ຈະໂອ້ລົມສົນທະນາກັນແບບຊ້ອງໜ້າ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ
ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບ.
“ພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງວ່າ ຈະພົບປະກັນ ກ່ອນໜ້າ ການພົບປະສຸດຍອດ ຂອງສະຫະ
ລັດ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ,” ຊຶ່ງທ່ານອາເບ ໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວ ໃນໂຕກຽວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້
ໂທລະສັບຫາທ່ານທຣຳ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາທາງໂທລະສັບນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານອາເບ ຍັງໄດ້ “ຢືນຢັນ
ເຖິງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຍຸຕິໂຄງການນິວເຄລຍ, ອາວຸດເຄມີ, ອາວຸດຊີວະພາບ
ແລະໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ,” ອີງຕາມລາຍ
ງານຂອງທຳນຽບຂາວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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