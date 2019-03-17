ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການລົງຄະແນນສຽງທີ່ສຳຄັນ ໂດຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ
ອັງກິດເພື່ອເລື່ອນເວລາໃນການຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຫຼືອີຢູ ປະທາ
ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ອີກຄັ້ງກໍໄດ້ເລີ້ມສະແດງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງ ເບຣັກຊິດ ທີ່ຍັງເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະເຮັດ “ຂໍ້
ຕົກລົງການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່” ກັບອັງກິດແລະຂົ່ມຂູ່ສະຫະພາບຢູໂຣບໃນເລື້ອງການ
ຄ້າ. ວິດາຄຸສວາຣາ ນັກຂ່າວວີໂອເອປະຈຳທຳນຽບຂາວ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້
ຊຶ່ງ ໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍ ລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະເພນີປະຈຳປີຢູ່ທຳນຽບຂາວ ກໍແມ່ນການມອບຂັນ Shamrock Bowl ຈາກນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີໄອຣ໌ແລນ ຊຶ່ງເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມໂຊກດີແລະມິດຕະພາບ ລະ
ຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ແຕ່ພວກຜູ້ນຳທັງສອງ ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງເບຣັກຊິດ ຊຶ່ງເປັນ
ການຖອນຕົວຂອງອັງກິດອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື ອີຢູ ທີ່ກຳນົດຈະມີຂຶ້ນໃນ
ວັນທີ 29 ມີນາຈະມານີ້.
ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງອັງກິດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມກັບ
ການເລື່ອນເວລາ ໃນການຖອນຕົວດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ເວລາຕື່ມສຳລັບບັນລຸການຕົກລົງ
ກັບອີຢູ.
“ຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມ ທີ່ຢູ່ທາງຂວາ ແມ່ນ 412 ຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານທີ່ຢູ່ທາງຊ້າຍ
ແມ່ນ 202 ດັ່ງນັ້ນ ຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມ ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ ຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມ
ຈຶ່ງເປັນຝ່າຍຊະນະ.”
ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນໃນເລື້ອງເບຣັກຊິດ ໄດ້
ຕ້ອງຕິການຈັດແຈງ ໃນການເຈລະຈາ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງເທຣີ
ຊາ ເມ. ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະເໜີຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າ ວ່າຄວນເຈລະຈາແບບໃດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານນາງຄວນຈະປະສົບກັບ
ຄວາມສຳເລັດ ແຕ່ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ຟັງຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ແລະ ນັ້ນກໍເປັນການດີ ຂ້າ
ພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານນາງຄວນຈະເຮັດ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານນາງຕ້ອງໄດ້ເຮັດ. ແຕ່
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຄວນໄດ້ຮັບການເຈລະຈາ ໃນວິທີທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກນີ້.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານລີໂອ ວາຣັດກາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄອຣ໌ແລນ ກໍກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາມີຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ປະທານາທິບໍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເສຍໃຈທີ່
ເບຣັກຊິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະອັງກິດແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນແທ້ໆຂອງສະຫະພາບຢູ
ໂຣບ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະຕ້ອງຈາກໄປ ໃນເວລານີ້ ແລະນັ້ນກໍຄືການ ຕັດສິນໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຍັງໄດ້ສະເໜີໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະເຮັດ “ຂໍ້ຕົກລົງການ
ຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ກັບອັງກິດ” ແລະຂົ່ມຂູ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ປະທາ
ນາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ:
“ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໂອ້ລົມກັບພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ທີ່ຈະສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍ ຢ່າງຮ້າຍແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ພວກເຮົາກໍຈະທຳລາຍຜະລິດ
ຕະພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາ ຍ້ອນສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ພວກ
ເຮົາ ແບບບໍ່ເປັນທຳແທ້ໆ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະສະພາຢູໂຣບ ກໍບໍ່ໄດ້ບັນລຸຄວາມເຫັນຢ່າງເປັນເອກກະສັນ
ກ່ຽວກັບວ່າ ຈະເລີ້ມການເຈລະຈາກັບສະຫະລັດຫຼືບໍ່ ເພື່ອຍົກເລີກພາສີ ແລະ ຫລຸດ
ຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການຄ້າ. ທ່ານນາງ ຊີຊີເລຍ ມາລສຕຣັອມ ກຳມາທິ
ການດ້ານການຄ້າຂອງອີຢູ ກ່າວວ່າ:
“ຖ້າສະຫະລັດຫາກເອົາມາດຕະການທາງດ້ານການຄ້າຕາມລຳພັງແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ
ຕໍ່ພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍຈະຕອບໂຕ້ ໃນທັນທີ. ທີ່ຈິງແລ້ວ ການເຈລະຈາອາດຈະຢຸດ
ຊະງັກລົງ ແລະນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ສະໜອງໃຫ້ມີການຮ່າງທິດທາງສຳລັບເຈລະ
ຈາ ແລະພວກເຮົາບາງທີອາດຮັບຮອງເອົາມາດຕະການສ້າງຄວາມສົມດຸນກັນຄືນ
ໃໝ່.”
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຂອງຕົນສຳລັບ
ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ໃນຍຸກຫຼັງເບຣັກຊິດກັບອັງກິດທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ລົບລ້າງຫຼືຫລຸດ
ຜ່ອນກຳແພງການຄ້າສຳລັບຜະລິດຕະພັນກະເສດຕະກຳອາເມຣິກັນແລະປັບປຸງລະ
ບຽບການໃໝ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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