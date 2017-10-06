ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດເວົ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເປັນໄປໄດ້ຫລາຍທີ່
ປະທານາທິ ບໍດີທຣໍາ ຈະຖອນການຮັບຮອງ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນີວເຄລຍທີ່ເຊັນກັບອີຣ່ານ
ແລະສົ່ງກັບຄືນໄປໃຫ້ ລັດຖະສະພາເພື່ອໃຫ້ອອກມາດຕະການລົງໂທດ ທີ່ອາດເປັນ
ໄປໄດ້ຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າອີກວ່າ ຄາດວ່າທ່ານທຣໍາຈະປະກາດແຜນການຂອງທ່ານຢູ່ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສໃນອາທິດໜ້ານີ້ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ທ່ານຈະເວົ້າວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ.
ການປະກາດນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ເຊັນກັນໃນປີ 2015 ແຕ່ວ່າ ມັນຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປຫາລັດຖະສະພາ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈະມີເວລາ 60 ມື້ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າຈະທໍາການລົງໂທດ ທີ່ໄດ້ຖືກໂຈະພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຄືນອີກ ຫລືບໍ່.
ການຖອນການຮັບຮອງຍັງສາມາດເປີດປະຕູໃຫ້ມີການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຄືນອີກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານ Hassan Rouhani ປະທານາທິບໍດີຂອງອີຣ່ານຈະເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີທາງເລືອກໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ ກໍຕາມ.
ໃນແຕ່ລະ 90 ວັນໃດ ທ່ານທຣໍາ ຈະຕ້ອງທໍາການປະກາດເທື່ອນຶ່ງວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຫລືບໍ່. ກໍານົດເສັ້ນຕາຍຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ ແມ່ນວັນທີ 15 ຕຸລາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ໃນການປະຊຸມກັບຜູ້ຊ່ວຍຂັ້ນສູງດ້ານການທະຫານຂອງທ່ານທີ່ທໍານຽບຂາວໃນວັນພະຫັດ ວານນີ້ ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າຄໍາຢືນຢັນຂອງທ່ານຄືນອີກ ທີ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ອີຣ່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ "ຈິດໃຈຂອງຂໍ້ຕົກລົງ" ໃຫ້ໄດ້.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ລະບອບປົກຄອງຂອງອີຣ່ານ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ, ການນອງເລືອດ ແລະຄວາມໂກລາຫົນວຸ້ນວາຍ ອອກໄປທົ່ວຂົງເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ. ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຮຸກຮານຂອງອີຣ່ານທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ແລະຄວາມທະເຍີທະຍານ ໃນການຢາກມີອາວຸດນີວເຄລຍນັ້ນ ສິ້ນສຸດລົງ."
ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີມີແຜນການຈະເຮັດແນວໃດ ນອກຈາກເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະ "ປະກາດກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ທີມງານຂອງທ່ານໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ" ໃນບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້.
ອີຣ່ານໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບອະດີດລັດຖະບານຂອງທ່ານໂອບາມາໃນປີ 2015 ພ້ອມກັນກັບປະເທດ ອັງກິດ, ຈີນ, ຝຣັ່ງ, ແລະຣັດເຊຍ.
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