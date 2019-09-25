ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ວາງໄວ້ ຢູ່ທີ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນນິວຢອກໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ສົ່ງຖ້ອຍຄຳທີ່ບາງຄົນເຫັນວ່າ ເປັນການຕ້ານຕໍ່ສະພາບໂລກາພິວັດ ໃນຂະນະທີ່ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີເສລີພາບທາງສາສະໜາ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ຕຳໜິອີຣ່ານຢ່າງແຮງ ວ່າໂຈມຕີສະຖານທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນຂອງຊາອຸດີທີ່ຢູ່ໃນການກ່າວຫາເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ແຕ່ທ່ານກໍສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານຍັງເປີດປະຕູໄວ້ສຳລັບການເຈາລະຈາກັບເຕຫະຣ່ານຢູ່. ນັກຂ່າວວີໂອເອປະຈຳທຳນຽບຂາວ Patsy Widakuswara ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມັນເປັນການກ່າວຄຳປາໄສຄັ້ງທີສາມຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະນີ້ຄືຖ້ອຍຄຳຕົ້ນຕໍທີ່ທ່ານສົ່ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກຊາບ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ:"ອະນາຄົດບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບພວກທີ່ເຫັນໂລກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນຢ່າງບໍ່ມີຊາຍແດນ. ອະນາຄົດແມ່ນເປັນຂອງພວກຮັກຊາດຂອງຕົນ."
ນອກຈາກນັ້ນ ຢູ່ສ່ວນນຶ່ງຂອງຖ້ອຍຖະແຫລງຂອງທ່ານກໍຄື: ທິດສະດີ “ອາເມຣິກາມາກ່ອນໝູ່” ຫລື "America First" ຂອງທ່ານ ແລະການຕຳໜິຈີນກ່ຽວກັບເລື້ອງສົງຄາມດ້ານການເກັບພາສີສິນຄ້າທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່.
ທ່ານທຣຳກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນການບໍ່ດີສຳລັບປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ."
ທ່ານທຣຳຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະວ່າງເພດ, ຊຶ່ງເປັນໂຄງການລິເລີ້ມທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານນາງ ອີວັງກາ (Ivanka), ລູກສາວຂອງທ່ານ ແລະເສລີພາບທາງສາສະໜາ, ຊຶ່ງເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງລັດຖະບານທ່ານ ຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີນີ້.
ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້: "ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຈະບໍ່ມີວັນທີ່ຈະອິດເມື່ອຍດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະສົ່ງເສີມເສລີພາບໃນການກາບໃຫວ້ບູຊາ ແລະນັບຖືສາສະໜາ."
ໂດຍທີ່ເປັນຖ້ອຍຄຳກົງກັນຂ້າມກັບຄຳປາໄສຂອງທ່ານທີ່ກ່າວໃນປີ 2018.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ: "ສະຫະລັດຈະບໍ່ບອກວ່າ ທ່ານຄວນດຳລົງຊີວິດ ຫລືເຮັດວຽກງານ ຫລືກາບໄຫວ້ບູຊາແບບໃດ."
ຊຶ່ງເປັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສັງເຫດເຫັນໄດ້ຂອງທ່ານຣີຊາຣ໌ດ ໂກວານ (Richard Gowan), ອຳນວຍການດ້ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ກຸ່ມວິກິດການສາກົນ. ທ່ານ ໂກວານ (Gowan), ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: "ທ່ານມັກເວົ້າກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕກໍເພາະວ່າທ່ານຢາກປົກປ້ອງອະທິປະໄຕຂອງອາເມຣິກາ. ແຕ່ທ່ານກໍມັກເວົ້າເຖິງບັນຫາສາສະໜາ ເພາະທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບນິຍົມປານໃດຈາກພວກປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງໃນພັກຣີພັບບລິກັນຫລາຍຄົນ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດດອກວ່າ ທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຄຳເວົ້າທີ່ເປັນການຂັດກັນນັ້ນ.”
ທ່ານທຣຳໄດ້ໃຊ້ເວລາຕັ້ງຫລາຍຢູ່ໃນຄຳປາໄສທີ່ຍາວກວ່າ 30 ນາທີຂອງທ່ານ ເພື່ອເວົ້າກ່ຽວກັບອີຣ່ານ. ສະຫະລັດກ່າວຫາເຕຫະຣ່ານວ່າ ທຳການໂຈມຕີຕໍ່ສະຖານທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນຂອງຊາອຸດີ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້.
ແຕ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ໃຊ້ຖ້ອຍຄຳທີ່ແຮງກໍຕາມ ທ່ານທຣຳ ກໍຍັງຢຸດຢູ່ໃນຂັ້ນໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດຢູ່ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການອົດກັ້ນໄວ້.
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳກ່າວວ່າ:"ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງອີຣ່ານທີ່ໃນທີ່ສຸດກໍຄວນເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນອີຣ່ານມາກ່ອນ. ອາເມຣິກາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອ້າແຂນຮັບເອົາມິດຕະພາບກັບຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ສະແຫວງຫາສັນຕິພາບ ແລະການເຄົາລົບກັນຢ່າງແທ້ຈິງ."
ຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ ແລະອັງກິດ ໄດ້ພ້ອມກັນກັບສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວຕຳໜິອີຣ່ານ ໃນເລື້ອງໂຈມຕີຊາອຸດີ. ຊາວຢູໂຣບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອີຣ່ານມີການປະພຶດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ຖອນຕົວອອກນັ້ນ.
ທ່ານ ໂກວານ (Gowan) ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ: "ຄວາມເຫັນໂດຍລວມຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍຄື ກະແຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບກໍຄື ໃຫ້ສະຫະລັດກັບໄປຫາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານຄືນອີກ. ຖ້າປະທານາທິບໍດີທຣຳຍັງບໍ່ທັນພ້ອມທີ່ຈະກັບໄປຫາຂໍ້ຕົກລົງດ້ານນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານຄືນອີກແລ້ວ ມັນກໍເປັນໄປໄດ້ຍາກ ແມ່ນແຕ່ສຳລັບປະເທດພັນທະມິດເຊັ່ນບັນດາປະເທດຢູໂຣບ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການເອົາບາດກ້າວຮຸນແຮງຕໍ່ອີຣ່ານຢູ່ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້."
ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີ (Hassan Rouhani) ປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ມີກຳນົດທີ່ຈະຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງໃນນັ້ນຄາດວ່າ ທ່ານຈະນຳເອົາແຜນການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍມາສະເໜີ. ທັງທ່ານຣູຮານີ ແລະທ່ານ ທຣຳເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະພົບປະກັນ ແຕ່ທັງສອງທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າເລື້ອງນີ້ຈະເປັນເລື້ອງທີ່ໄປບໍ່ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງເລີຍ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
President Donald Trump delivered his scheduled speech at the UN General Assembly in New York Tuesday, where he gave what some see as an anti-globalist message, while calling for religious freedom worldwide. Trump, also, blasted Iran over its alleged recent attacks on Saudi oil facilities but indicated he is open to talks with Tehran. White House Correspondent Patsy Widakuswara has more.
It's President Trump's third speech at the United Nations, and this is his main message to world leaders.
President Donald Trump: "The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots."
Also part of his message: his "America First" doctrine and his criticism of China over the ongoing tariff war.
President Donald Trump: "I will not accept a bad deal for the American people."
Trump also stressed issues of gender equality, an initiative led by his daughter Ivanka, and religious freedom, his administration's focus at UNGA this year.
President Donald Trump: "Americans will never tire, in our effort to defend and promote freedom of worship and religion."
A contrast to his 2018 speech. President Donald Trump: "The United States will not tell you how to live or work or worship."
A difference noted by Richard Gowan, the UN Director at the International Crisis Group.
Richard Gowan, International Crisis Group: "He likes talking about sovereignty because he wants to defend American sovereignty. But he also likes talking about religious issues, because that does play very well with a lot of Republican voters. And I don't think he's that worried about the contradiction."
Trump spent a substantial amount of time in his more than 30 minute speech on Iran. The U-S accuses Tehran of recent attacks on a Saudi oil facility.
But despite the sharp words, Trump is sticking to sanctions and showing restraint.
President Donald Trump:
"It is time for Iran's leaders to finally put the Iranian people first. America is ready to embrace friendship with all who genuinely seek peace and respect."
France, Germany and the U.K. have joined the U.S. in blaming Iran for the Saudi attacks. The Europeans have called on Iran to act more responsibly, in line with terms of the Iran nuclear deal which Trump has abandoned.
Richard Gowan, International Crisis Group:
"The general view in the UN, is that the key to stabilizing the situation is for the US to return to the Iranian nuclear deal. If President Trump is not ready to return to the Iranian deal, then it is very unlikely that even close allies like the Europeans are going to support strong actions at the UN against the Iranians."
Iranian president Hassan Rouhani is scheduled to give his speech on Wednesday, in which he is expected to present a security plan for the Gulf region. Rouhani and Trump are both saying they don't intend to meet, but neither man has completely ruled it out.