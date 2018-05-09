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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ​ຖອນ​ ສຫລ ​ອອກ​ຈາກ ​ຂໍ້​ຕົກລົງ ​ນິວ​ເຄລຍ ທີ່ເສຍປຽບ ກັບອີຣ່ານ

ປ. ທຣຳ ​ເຊັນບົດບັນທຶກ ປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບ ການຖອນຕົວ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວ​ເຄລຍ ກັບອີຣ່ານ ທີ່ທຳນຽບຂາວ, 8 ພຶດສະພາ 2018.

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ເອີ້ນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ໂຄ​ງການ​ນິວ​ເຄລຍກັບ​ອີຣ່ານ ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ປີ​ແລ້ວ​ວ່າ
​ແມ່ນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ “ຜີບ້າ ​ຫາຍະນະ,” ​ແລະ​ “ໂງ່ຈ້າ​ທີ່​ສຸດບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແລ້ວ,” ​ໃນ​ວັນ
​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກໍ​ໄດ້​ຖອນ​ ສະຫະລັດ ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ
​ດັ່ງກ່າວ.​ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້ກະທົບ​ຢ່າງ​ແຮງ ​ຕໍ່ສັນຍາ​ນິວ​ເຄລຍກັບ
ອີຣ່ານ ທີ່​ໄດ້​ບັນລຸກັນ ​ໃນປີ 2015ລະຫວ່າງອີຣ່ານ ສະຫະລັດ ​ແລະ ພວກ​ມະຫາ
ອຳນາດໂລກ 5 ປະ​ເທດ. ບັດນີ້ ຄຳ​ຖາມ​ໃຫຽ່ໆ ​ມີ​ຢູ່​ວ່າ ພາກສ່ວນ​ອື່ນໆ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ
ດັ່ງກ່າວ ກໍ​ໄດ້ພັງທະລາຍໄປນຳກັນບໍ. ​ວັນນະ​ສອນ​ມີ​ລາຍ​ງານເລື່ອງ​ນີ້ ຈາກ​ນັກ​ຂ່າວ
ວີ​ໂອ​ເອ ບິ​ລ ກາ​ໂລ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ລາຍງານກ່ຽວກັນການທີ່ທ່ານທຣຳ ຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກໂຄງການນິວໂຄລຍກັບອີຣ່ານ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພ້ອມໆກັບການຮ້ອງອອກມາ​ວ່າ “ຄວາມຜິດທີ່ຍັງສະທ້ອນຢູ່​,” ນັ້ນ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ​
ໄດ້​ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດຈະຖອນ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ໂຄ​ງການ​ນິວ​ເຄລຍກັບ​ອີຣ່ານ.

ທ່ານ​ທຣຳ ປະກາດ​ວ່າ “​ຂໍ້ຕົກລົງ​ກັບ​ອີຣ່ານ ​ແມ່ນ​ເໜົ່າເປື່ອຍໄປເຖິງ​ແກນກາງ​ຂອງ​ມັນ.
ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ເຮັດ​ຫຍັງ​ເລີຍ, ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້ແລ້ວ​ວ່າ ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ
ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ປະກາດ​ໃນ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກຂໍ້​ຕົກລົງ​ເລື່ອງ
​ນິວ​ເຄລຍກັບອີຣ່ານ.”

ທ່ານທຣຳ ​ໄດ້ນຳໃຊ້ຄືນ​ທັນທີ ການລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ອີຣ່ານ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກຍົກເລິກໄປ​ ຍ້ອນວ່າ
ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງຂອງ​ຂໍ້​ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ​.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ໃນ​ມື້​ນີ້
ສົ່ງ​ສັນຍາ​ນທີ່​ສຳຄັນ​ວ່າ ​ສະຫະລັດ ບໍ່​ຂົ່ມຂູ່​ແບບ​ປາກ​ເປົ່າ​ເສີຍໆອີກ​ຕໍ່​ໄປ​. ເວລາ​ຂ້າ
ພະ​ເຈົ້າໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແລ້ວ​ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຮັກສາ​ມັນໄວ້.”

ເຊີນຊົມ: ປ. ທຣຳ ​ຖອນສະຫະຣັດ ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງໂຄ​ງການ​ນິວ​ເຄລຍກັບອີຣ່ານ

Trump Withdraws US from Iran Nuclear Deal
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Trump Withdraws US from Iran Nuclear Deal

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ລິງໂດຍກົງ

​ໃນ​ອີຣ່ານ ປະທາ​ນາທິບໍດີ​ອີຣ່ານ ທ່ານ​ຮັສຊານ ຣູຮາ​ນີ ກ່າວວ່າ ທ່ານເປີດ​ກ້ວາງ​ໄວ້ ແລະຍັງຍຶດໝັ້ນຕໍ່ຂໍ້​ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຢູ່ ​ແຕ່​ໄດ້ເຕືອນ​ວ່າ​ ​ເຕຫຣ່ານ ອາດຈະ​ເລີ່​ມກັ່ນ​
ທາດ​ຢູ​ເຣນຽມ​ຄືນ​ໃໝ່ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າການ​ເຈລະຈາລົ້ມ​ແຫຼວ​ ຊຶ່ງທ່ານ​ກ່າວ​ເປັນ​ພາສາ
​ຟ່າ​ຊີ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ອົງການ​ພະລັງງານ​ປະລະມານູ ​ໃຫ້​ຕຽມ
​ພ້ອມ​ໃນ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ, ສະ​ນັ້ນ ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ ພວກ​ເຮົາກໍຈະ​ສາມາດ
​ເລີ່​ມວຽກງານກັ່ນກອງໄດ້ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກ ຂໍ້​ຈຳກັດ​ໃດໆ.”

ພວກພາຄີທີ່​ໃກ້ຊິດທີ່​ສຸດຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຂຶ້ນ ​ໃນ​ນາທີ​ສຸດ​ທ້າຍ
​ເພື່ອ​ເກັ້ຽກ່ອມທ່ານ​ທຣຳ ໃຫ້ຍຶດໝັ້ນໃນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນ​ສັນ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ອັງກິດ ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານຈະ​ເຮັດແນວນັ້ນບໍ່​ໄດ້ ດ້ວຍ​ການໂຍນ​ເດັກ​ທາລົກ​ລົງໄປ​ໃນ​ອ່າງ​ນ້ຳ ​ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ທຳ
ຄວາມສະອາດໃຫ້ດີກ່ອນ​. ​ເພາະວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ເຮັດ​ເຊັ່ນນັ້ນ​, ທ່ານກໍຈະຕ້ອງ​ໄດ້​
ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ວ່າ ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ ຈະຫຽັງຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່​ໄປ.”

ໂຄ​ງການ​ນິວ​ເຄລຍກັບອີຣ່ານ ປີ 2015 ​ໄດ້ລົງ​ນາມກັນ ​ລະຫວ່າງອີຣ່ານ ​ສະຫະລັດ
ອັງກິດ ຈີນ ຝຣັ່ງ ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ເຢຍຣະມັນ.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຈົ່ມ​ວ່າ ໂຄ​ງການ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ອີຣ່ານ ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ເລີ່​ມກິດຈະກຳ
​ບາງ​ຢ່າງກ່ຽວ​ກັບໂຄ​ງການ​ນິວ​ເຄລຍ​ ຫຼັງຈາກ 10 ປີ ​ແລ້ວ.

ເຊີນຊົມ: ປະຕິກິລິຍາ ຂອງປ. ທຣຳ

ທ່ານ​ບໍ່​ມັກ​ກໍເພາະ​ວ່າ ມັນບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ທີ່​ອີຣ່ານ ​ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນ ກຸ່ມຫົວ
ຮຸນ​ແຮງຕ່າງໆ.

​ແລະ​ທ່ານບໍ່ພໍໃຈ ກໍເພາະວ່າ ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຈຳກັດ​ໂຄງການ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ເລີຍ.

ທ່ານ ຈອນ ​ເຄັນ​ເນີ​ດີ ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ ຈາກ​ລັດ ລຸຍ​ເຊຍ​ນາ ກ່າວ​ວ່າ
“​ທ່ານ​ຈະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຜູ້ນຳ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ​ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​
ເວັນ​ອອກ​ກາງ ​ກະທຳ​ຕາມທ່ານ​ອາ​ຢາ​ໂທລາ​ເຮັດບໍ່ໄດ້. ມັນ​ຜິດ, ມັນ​ບໍ່​ມີ​ສິນທຳ
ມັນ​ບໍ່​ດີ​ສຳລັບ​ຊາວ​ອີຣ່ານ ​ແລະ​ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ດີ​ຕໍ່​ໂລກ​ເຮົາ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພິ່ນ​
ເຊົາ ​ແລະການທູດ ​ແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ບໍ່​ໄດ້ ​ແລະ​ບາງ​ເທື່ອ ທ່ານ​ກໍ​ຈະໄດ້​ເຮັດ​
ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ.”

ບາງ​ຄົນ​ເວົ້າ​ວ່າ ຖ້າປາດ​ສະ​ຈາກ​ສະຫະລັດ​, ມັນ​ບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຂໍ້​ຕົກລົງນີ້​ຈະຢືນຢູ່ໄດ້​
ດົນ​ປານ​ໃດ​ ​ຄືຊິບໍ່​ດົນ​ດອກ.

ທ່ານ​ໂຣ​ເບີຣ໌ດ ອີ​ຮອນ ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ບຣຸກຄິງ ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ
ຜົນ​ຂອງມັນຈະ​ແຕກຫັກລົງໃນ​ທັນທີ. ມັນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ພັງ​ລົງ. ​ແຕ່​ວ່າ ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ມັນ​
ຈະ​ນຳ​ໄປສູ່​ການ​ພັງ​ທະລາ​ຍລົງ ​ແລະ​ແລ້ວອີຣ່ານ​ເອງ ກໍຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​
ຈະ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ.”

ສຳລັບບາງ​ພວກ​ແລ້ວ​ນັ້ນ, ນີ້​ແມ່ນ​ວ່າ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອີຣ່ານ ຄອບ​ຄອງໂຄ​ງການ​
ນິວ​ເຄລຍ ​ໄດ້​ ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ.

ທ່ານ​ເບັນ ຟຣີ​ເມນ (Ben Friedman) ຈາກອົງການ ດີ​ເຟັນ​ສ ​ໄພຣອໍຣີຕີສ
(Defense Priorities) ກ່າວ​ວ່າ “ຕອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງໃດນຶ່ງ
ແລະພາຍໃນ 2 ປີ ທ່ານປ່ຽນລັດຖະບານປົກຄອງ ແລະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ກໍຈະ
ປ່ຽນແປງ ຂໍ້ຕົກລົງ, ແນ່ນອນ ມັນເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດອື່ນໆ ທີ່ອາດກ້າວເຂົ້າໄປ
ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທ່ານ - ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດ ເຊັ່ນ ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບອີຣ່ານ ທີ່ສຸດ ຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາກ່ຽວຂ້ອງພົວພັນ
ດ້ວຍ. ຄືມັນຕ້ອງຄິດແລ້ວຄິດອີກ.”

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານສົນໃຈທີ່ຈະເຈລະຈາໃນຂໍ້ຕົກລົງອັນໃໝ່ກັບອີຣ່ານ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ທ່ານໄດ້ກ່າວແບບດຽວກັນນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກສັນຍາກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດປາຣີ ແລະຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຂ້າມມະຫາສະໝຸດ
ປາຊິຟິກ ຫຼື TTP. ຈົນເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີການເຈລະຈາທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ
ເທື່ອ.

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