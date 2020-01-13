ໃນນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການສັງຫານຜູ້ບັນຊາການ ກອງກຳລັງຄຸສ ນາຍພົນ ກາສເຊມ ຊູເລມານີ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ຖືກສັບປ່ຽນໂດຍການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ທີ່ສະແດງອອກເຖິງຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ແລະຄວາມໂກດແຄ້ນ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ເປັນອຸບັດເຫດໃນການຍິງເຮືອບິນອາຍພົນໂດຍສານຂອງຢູເຄຣນຕົກ ທີ່ໄດ້ສັງຫານໝົດທຸກຄົນຢູ່ໃນເຮືອບິນ.
ທ່າມກາງຄວາມສົນລະວົນວຸ້ນວາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອີຣ່ານ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ: “ເຖິງ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງອີຣ່ານທັງຫຼາຍ ຢ່າເຂັ່ນຂ້າພວກປະທ້ວງຂອງພວກເຈົ້າ. ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໄປແລ້ວ ຫຼື ຖືກຈັບຂັງໂດຍພວກເຈົ້າ ແລະ ໂລກກຳລັງຈັບຕາເບິ່ງຢູ່. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ ສະຫະລັດ ກຳລັງຈັບຕາເບິ່ງຢູ່.”
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ທ່ານໂຣເບີດ ໂອບຣາຍແອນ ທັງເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວ ວ່າ “ອັນນີ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນສັບປະດາທີ່ດີ ສຳລັບລະບອບການປົກຄອງຂອງອີຣ່ານ ອັນນັ້ນເປັນເລື້ອງທີ່ແນ່ນອນ.”
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ ຄະນະລັດຖະບານ ບໍ່ຢາກເຮັດສົງຄາມ ແຕ່ຈະສືບຕໍ່ກົດດັນເພື່ອໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນອີຣ່ານ.
ທ່ານໂອບຣາຍແອນ ໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ “ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນສິດທິມະນຸດ. ສິ່ງທີ່ດີສຸດ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ສຳລັບປະຊາຊົນຊາວອີຣ່ານ ແລະສຳລັບໂລກ ແມ່ນສືບຕໍ່ການກົດດັນຢ່າງສູງສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ລະບອບປົກຄອງຂອງອີຣ່ານ ຈະບໍ່ຄອບຄອງອາຍຸດນິວເຄລຍເລີຍ ຍຸຕິກິດຈະການທັງຫຼາຍຂອງການກໍ່ການຮ້າຍໃນພາກພື້ນ ແລະຫລຸດຜ່ອນໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ.”
ສ່ວນຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະສະມາຊິກສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນບາງສ່ວນ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍພໍໃຈປານໃດ ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າ ທຳນຽບຂາວ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຫຼັກຖານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທ່ານຊູເລມານີ ໃນອີຣັກ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຊັກຈ໌ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຢ່າງຜິດພາດ ແລະແບບບໍ່ໄດ້ຄິດເສຍກ່ອນ ຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ໃນເມື່ອເປັນເລື້ອງຂອງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ ຫາກແຕ່ເຮັດໃຫ້ກອງກຳລັງຂອງອາເມຣິກາ ຕົກເປັນໄພອັນຕະລາຍແທນ.”
In Tehran, last week's protests against the killing of Quds Force commander Qassem Soleimani have been replaced by demonstrations expressing sorrow and anger over what the government admits was an accidental shootdown of a Ukrainian passenger jet, killing all on board.
Amid the upheaval gripping Iran, U.S. President Donald Trump weighed in Sunday, tweeting: "To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching."
(Amb. Robert O'Brien, National Security Adviser)
"This has not been a good week for the Iranian regime, that's for sure."
National Security Adviser Robert O'Brien told ABC's "This Week" the administration doesn't want war but will continue pressuring for change in Iran.
(Amb. Robert O'Brien, National Security Adviser)
"We're going to support human rights. The best thing we can do for the Iranian people and for the world is to continue our maximum pressure campaign to ensure that the Iranian regime never obtains a nuclear weapon, stops their terrorist activities in the region and cuts back on their ballistic missile program."
On Capitol Hill, Democrats and some Republicans are dissatisfied, alleging the White House has failed to provide evidence justifying the missile strike that killed Soleimani in Iraq.
(Sen. Chuck Schumer, Democratic Minority Leader)
"The president has made several erratic and impulsive decisions when it comes to foreign policy that have made Americans less safe, putting even more American forces in harm's way."
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