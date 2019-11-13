ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນໃໝ່ ຂອງການສືບສວນເພື່ອ ຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໂດຍໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບເປີດເຜີຍ ຮອບທຳອິດ ຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນປັດຈຸບັນ ແລະໃນອະດີດ. ບັນດາພະຍານເຫລົ່ານັ້ນ ຈະສະໜອງລາຍລະອຽດເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບ ຕາມການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຢູເຄຣນເປີດການສືບສວນ ຜູ້ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2020. ດັ່ງທີ່ນັກຂ່າວຂອງ VOA ປະຈຳລັດຖະສະພາ, Katherine Gypson ລາຍງານມາວ່າ ບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການແບບປິດລັບຂອງບັນດາພະຍານ ກໍໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາໃຫ້ເຫັນເປັນຄ້າວໆ ກ່ອນໜ້າສັບປະດາທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານທຣຳ ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ບົວສະຫວັນມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການໃຫ້ຄຳໃຫ້ການແບບປິດລັບຂອງບັນດາພະຍານຢູ່ຫ້ອງການຂອງລັດຖະສະພາໃນຫລາຍອາທິດຜ່ານມາ ດຽວນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນການໃຫ້ຄຳໃຫ້ການແບບເປີດເຜີຍແລ້ວ.
ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບໃນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ, ທ່ານ ອາດາມ ຊິຟ (Adam Schiff), ທີ່ນຳພາໃນເປີດການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບເປີດເຜີຍເວົ້າວ່າ ບັນດາພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈະສະແດງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນເຫັນເຖິງເຫດ ຜົນຂອງການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ.
ທຳອິດແມ່ນການໃຫ້ການຂອງພະຍານສຳຄັນຄົນນຶ່ງຂອງພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິລລຽມ ເທເລີ (William Taylor).
ທ່ານ ອາດາມ ຊິຟ (Adam Schiff) ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ກຳລັງປະຕິບັດງານຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດທີ່ສຳຄັນ ອີກອັນນຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມສົນໃຈຕໍ່-ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫລາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຄວາມສົນໃຈ."
ຫົວໜ້ານັກການທູດປະຈຳຢູເຄຣນທ່ານນີ້ໄດ້ບອກບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳວ່າ ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ວ່າການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ແກ່ຢູເຄຣນ ແມ່ນຖືກຜູກມັດໃສ່ກັບການຮ່ວມມືຂອງປະເທດນັ້ນໃນການເປີດ ການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງຂອງທ່ານທຣຳ, ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນັ້ນ ການໃຫ້ຄຳໃຫ້ການໃນອາທິດນີ້ ຍັງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ຈອດຈ໌ ເຄັນທ໌ (George Kent) ແລະອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳຢູເຄຣນ, ທ່ານນາງມາຣີ ໂຢວາໂນວີສ (Marie Yovanovitch). ພວກເພິ່ນໄດ້ບອກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາວ່າ ທ່ານ ຣູດີ ຈູລີອານີ (Rudy Giuliani), ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂ້າມສາຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ເຄີຍເຮັດມາຂອງສະຫະລັດ ແລະເວົ້າວ່າການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫລືອທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະສະພາ ໄດ້ເອົາໄປເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດທາງການເມືອງແບບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານແຈັກກີ ສເພຍຣ໌ (Jackie Speier), ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດເວົ້າວ່າ: "ອັນນີ້ເປັນກໍລະນີຂອງການໃຫ້ສິນບົນທີ່ຈະແຈ້ງຫລາຍທີ່ສຸດ."
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນໄດ້ສຸມໃສ່ປ້ອງກັນເນື້ອຫາຂອງການລົມໂທລະສັບຂອງທ່ານທຣຳກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທີ່ເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈິມ ຈໍແດນ (Jim Jordan), ຈາກພັກຣີພັບບລິກັນກ່າວວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນໃນການລົມກັນທາງໂທລະສັບນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ປະທານາທິບໍດີເຊເລັນສກີ (Zelenskiy) ແລະ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຢູ່ບ່ອນວ່າ ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວພວກຢູເຄຣນບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າເງິນຊ່ວຍເຫລືອໄດ້ຖືກກັກໄວ້ ແລະພວກຢູເຄຣນກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນນັ້ນຖືກປ່ອຍອອກໄປ. ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຄືຄວາມຈິງທີ່ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນ ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາກັບມີເລື້ອງທັງຫລາຍທັງປວງອັນນີ້ ແລະສຽງນອງນັນອັນອື່ນໆ ທີ່ທ່ານຊິຟຢາກຈະຂຸດຄຸ້ຍຂຶ້ນມາທີ່ ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຢ່າງເປັນພື້ນຖານຕໍ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນ."
ແລະທ່ານທຣຳເອີ້ນຂັ້ນຕອນດຳເນີນການຟ້ອງວ່າບໍ່ຍຸຕິທຳ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວດັ່ງນີ້:
"ບໍ່ເຄີຍມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃດທີ່ເປັນຄົນມີຄວາມໂປ່ງໃສຈັ່ງຊີ້ຈັກເທື່ອ. ອັນນີ້ຄືການຫາຈັບຜິດ, ຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ ແລະມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຫລາຍຕໍ່ປະເທດ ຊາດ ຂອງພວກເຮົາ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຄືກັນກັບຂັ້ນຕອນໄດ້ໃຊ້ໃນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຣີຊາດ ນິກສັນ (Richard Nixon) ແລະປະທານາທິບໍດີ ບິລ ຄລິນຕັນ (Bill Clinton).
ທ່ານນາງ ເອເລນ ແຄມແຣັກ (Elaine Kamrack) ຈາກສະຖາບັນ Brookings ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
"ຂັ້ນຕອນການຟ້ອງຮ້ອງ, ໃນຈຸດນີ້ ແມ່ນຄືກັນກັບຂັ້ນຕອນອັນນຶ່ງຂອງຄະນະຕຸລາການ. ສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນເຮັດໃນເວລານີ້ກໍຄື ພວກເພິ່ນພຽງແຕ່ຮວບຮວມເອົາຫລັກຖານເທົ່ານັ້ນ. ພວກເພິ່ນກຳລັງຈະຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ. ແລະແນ່ນອນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາເຫລົ່ານັ້ນ.”
ຂໍ້ກ່າວຫາເຫລົ່ານັ້ນ- ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າມາດຕາຂອງການຟ້ອງຮ້ອງ - ເກືອບວ່າ ແນ່ນອນຈະຖືກຮັບຜ່ານຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ. ແຕ່ວ່າ ການໄຕ່ສວນຕໍ່ຜົນການຟ້ອງຮ້ອງຢູ່ໃນສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນມີສຽງສ່ວນຫລາຍນັ້ນ ເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ຊ່ວຍຮັກສາທ່ານທຣຳໃຫ້ດຳລົງຕຳ ແໜ່ງຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນໂດຍຜ່ານການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
House Democrats launch a new phase in the impeachment investigation into US President Donald Trump Wednesday with a round of public testimony from current and former administration officials. Those witnesses will provide a detailed picture of Trump's alleged request to Ukraine to investigate his potential Democratic rival in the 2020 presidential election. As VOA's Congressional correspondent Katherine Gypson reports, newly released transcripts from the closed door testimony preview what could be a pivotal week in the Trump presidency.
Weeks of witness testimony behind closed doors on Capitol Hill now public…
House Intelligence Committee Chairman Adam Schiff leading the open hearings Democrats hope will show the American people the reasons to impeach President Trump.
First to testify one of the Democrats' key witnesses, Ambassador William Taylor.
Rep. Adam Schiff, House Intelligence Committee Chair:
"Someone who is I think performing another vital service for the country in relating the facts that came to his attention- the very disturbing facts that came to his attention."
The top U.S. diplomat to Ukraine told House lawmakers it was clear U.S. security assistance to Ukraine was tied to that country's cooperation in an investigation into Trump's political rival Joe Biden and his family.
Also testifying this week, State Department official George Kent and former U.S. Ambassador to Ukraine Marie Yovanovitch. They told lawmakers the president's personal lawyer Rudy Giuliani subverted traditional U.S. foreign policy channels and that providing Congressionally-approved U.S. aid was linked to Ukraine's compliance with the president's personal political interests.
Rep. Jackie Speier, Democrat:
"This is a very strong case of bribery."
Republicans are focused on defending the substance of Trump's phone call with the Ukrainian president at the heart of the impeachment investigation.
Rep. Jim Jordan, Republican
"I trust the call. I trust President Zelenskiy and President Trump. And I trust the fact that the Ukrainians didn't know that aid had been held and the Ukrainians did nothing to get it released, when it was released. Those are the fundamental facts, but we got all this, all this, other noise that Mr. Schiff wants to stir up that isn't fundamentally critical to what actually took place."
And Trump is calling the House impeachment process unfair.
President Donald Trump
"There's never been a President who's been so transparent. This is a witch-hunt, at the highest level, and it's so bad for our country."
House Democrats are following a similar process used in the impeachments of Presidents Richard Nixon and Bill Clinton.
Elaine Kamrack, Brookings Institution
"The impeachment process, at this point in time, is like a grand jury process. What they're doing now is they're just gathering evidence. They're going to make charges. And obviously House Republicans will have the chance to rebut the charges."
Those charges - known as Articles of Impeachment - would almost certainly pass the Democratic-controlled U.S. House. But the resulting trial in the Republican-majority U.S. Senate would likely not be successful keeping Trump in office through the upcoming 2020 election.