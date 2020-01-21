ການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເລີ້ມຂຶ້ນຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ໃນສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນພຽງຄັ້ງທີສາມເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ປະເຊີນກັບການຖືກປົດລົງຕຳແໜ່ງຍ້ອນລະເມີດຕໍ່ຄຳສາບານໃນເວລາ ຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງທີ່ເປັນການກ່າວຫາ.
ການດຳເນີນຂັ້ນຕອນທຳອິດສຳລັບສະພາສູງທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບບລິກັນນັ້ນ ກໍຄືການລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ກຳນົດໄລຍະເວລາໃນການດຳເນີນຄະດີ ທີ່ຢູ່ໃນຄຳສະເໜີຂອງທ່ານມິຈສ໌ ແມັກຄອນແນລ (Mitch McConnell), ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫລາຍ.
ຍະຕິຂອງທ່ານແມັກຄອນແນລ (McConnell) ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຈັດການດ້ານການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳ ທີ່ຈະປະຕິບັດງານໃນນາມເປັນໄອຍະການນັ້ນ ແລະ ທີມງານດ້ານກົດໝາຍຂອງທ່ານທຣຳ ແຕ່ລະຝ່າຍໃຫ້ນຳເອົາກໍລະນີຂອງຕົນຂຶ້ນສະເໜີເປັນເວລາ 24 ຢູ່ໃນໄລຍະ 2 ມື້. ຍະຕິດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະມີການເອີ້ນພະຍານເຂົ້າມາໃຫ້ການ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເອົາຫລັກຖານໃໝ່ຂຶ້ນມາສະເໜີ ຫລືບໍ່.
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ແລະບັນດາພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມລັບແຕ່ຢ່າງໃດທີ່ສະແດງອອກມາໃຫ້ຮູ້ວ່າຢາກຈະເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີ ເປັນໄປໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ທີ່ຈະພາໃຫ້ທ່ານທຣຳພົ້ນໂທດໄດ້.
ທ່ານ ຊຈັກ ຊູມເມີ (Chuck Schumer) ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນໜ້ອຍໃນສະພາສູງ ກ່າວໃນຕອນບ່າຍວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການດຳເນີນຄະດີ ໂດຍບໍ່ມີການນຳເອົາຫລັກຖານ, ພະຍານ ຫລືເອກະສານໃໝ່ ເຂົ້າມາສະເໜີ "ແມ່ນບໍ່ເປັນການດຳເນີນຄະດີຈັກໜ້ອຍເລີຍ."
ທ່ານ ຊູມເມີ ກ່າວດັ່ງນີ້ "ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ອ່ານຍະຕິຂອງທ່ານແມັກຄອນແນລ ແລ້ວ ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເລີຍວ່າ ທ່ານແມັກຄອນແນລ ມີຄວາມຈົງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການຍາກເພີ້ມຫລາຍຂຶ້ນ ທີ່ຈະນຳເອົາພະຍານ ແລະເອກະສານມາ ແລະມີເຈດຈຳນົງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການດຳເນີຄະດີໃຫ້ຜ່ານໄປແບບຟ້າວຟັ່ງ. ຕໍ່ເລື້ອງທີ່ສຳຄັນ ແລະເປັນເລື້ອງໃຫຍ່ເຊັ່ນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີເຊັ່ນນີ້ ຍະຕິຂອງທ່ານແມັກຄອນແນລ (McConnell) ເປັນການສົບປະໝາດຕໍ່ຊາດ.”
ພວກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເປັນ “ພຶດຕະກຳທີ່ຢູ່ນອກລັດຖະທຳມະນູນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ” ໂດຍຢືນຢັດວ່າ ທ່ານ “ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ” ທີ່ໄດ້ກົດດັນໃຫ້ຢູເຄຣນ ເລີ້ມທຳການສອບສວນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເອົງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງການເມືອງ ນັ້ນ.
ພວກທະນາຍຄວາມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ການທີ່ບັນດາພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຜັກດັນໃຫ້ປົດທ່ານທຣຳລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊອກຫາຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບຢູເຄຣນ ແຕ່ກັບເປັນການສະແຫວງຫາຫົນທາງທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2016 ແລະ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຄືນຂອງທ່ານໃນປີ 2020 ນີ້.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳໃນສອງກະທົງ. ອັນທີນຶ່ງ ແມ່ນກ່າວຫາທ່ານວ່າ ໄດ້ລະເມີດການທຳໜ້າທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໂດຍການກົດດັນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນຊ໌ກີ (Volodymyr Zelenskiy) ຂອງຢູເຄຣນໃຫ້ທຳການສືບສວນອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ເປັນຄົນນຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນຄູ່ແຂ່ງໃນລະດັບສູງສຸດຂອງທ່ານສຳລັບການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2020 ນີ້.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດເວົ້າວ່າ ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ “ມີຫລັກຖານອັນແໜ້ນໜາຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານທຣຳມີຄວາມຜິດຢູ່ໃນທັງສອງກະທົງເລີຍ.
ພວກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ໂດຍການຂຽນຢູ່ໃນເອກະສານ 110 ໜ້າທີ່ຍື່ນໄປນັ້ນ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ດຳເນີນວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດແບບທຳມະດາໃນການພົວພັນກັບ ທ່ານເຊເລັນຊ໌ກີ.
ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າ ທ່ານທຣຳບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດທາງອາຍາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຕັດສິນຄວາມຜິດຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທີ່ຖືກຟ້ອງຮ້ອງທ່ານນຶ່ງ ແລະການປົດທ່ານລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບການລະເມີດກົດໝາຍອາຍາສະເພາະຂໍ້ໃດ ຂໍ້ນຶ່ງກໍຕາມ. ກົງກັນຂ້າມ ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວ່າ ບັນດາສະມາຊິກໃນສະພາສູງທີ່ມີ 100 ທ່ານນັ້ນຈະປະຕິບັດຕົນໃນນາມເປັນຄະນະຕຸລາການ, ແປມາດຕະຖານໃນການທຳການຕັດສິນໂທດທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດຄືແນວໃດ ຈະບອກວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີມີຄວາມຜິດ"ໃນການກະທຳທາງອາຍາທີ່ສູງ ແລະປະພຶດຜິດ" ຫລືບໍ່.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ