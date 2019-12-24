ປີ 2019 ຈະຖືກຈົດຈຳເປັນປີທີ່ສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ເປັນພຽງຄັ້ງທີສາມເທົ່ານັ້ນ ໃນປະຫວັດສາດຂອງ ສະຫະລັດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນມີຄວາມເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢ່າງສູງວ່າ ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທີ່ມີພັກຣີພັບບລີກັນ ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຈະປົດທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນປີ 2020 ນັ້ນ, ການຕໍ່ສູ້ຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ກ່ຽວກັບ ການຟ້ອງຮ້ອງກໍໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການແຕກແຍກຂອງພັກການເມືອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງການສົນທະນາ ກ່ຽວກັບ ການເມືອງໃນ ສະຫະລັດ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ປະຈຳລັດຖະສະພາ ແຄເທີຣິນ ກິບສັນ ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບ ທາງຕັນຂອງການເມືອງໃນປີນີ້, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການລົງຄະແນນສຽງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ປະທານສະພາຕ່ຳສາມາດປະກາດກໍແມ່ນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ມີພຽງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ສອງທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ປະເຊີນກ່ອນໜ້າທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ, ປະທານສະພາຕ່ຳກ່າວວ່າ “ຂໍ້ເທັດຈິງແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການໂຕ້ແຍ້ງ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ລະເມີດອຳນາດຂອງລາວ ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວທາງການເມືອງຂອງລາວເອງ ດ້ວຍການທຳລາຍຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍການກັກການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ແລະ ຈັດການປະຊຸມທີ່ສຳຄັນຢູ່ຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີ ເພື່ອແລກປ່ຽນສຳລັບການປະກາດການສືບສວນສອບສວນຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງຂອງລາວ.”
ແຕ່ຂໍ້ເທັດຈິງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການລົມໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການໄຂການສືບສວນສອບສວນດົນສາມເດືອນໂດຍສະພາຕ່ຳ ແລະ ການໃຫ້ປາກຄຳຢ່າງເປີດເຜີຍດົນ 80 ຊົ່ວໂມງ ແມ່ນໄດ້ມີການອະພິປາຍກັນຢ່າງດຸເດືອດ, ຈົນໃນທີ່ສຸດ ໄດ້ມີການຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ໃນຮູບແບບຂອງມາດຕາການຟ້ອງຮ້ອງ ທີ່ກ່າວຫາທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດອຳນາດຂອງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ແລະ ການຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະສະພາທີ່ຈະສືບສວນສອບສວນທ່ານ.
ທ່ານ ຈອນ ລູວິສ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະເທດຂອງພວກເຮົາຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມກົດເກນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີເຈົ້າຊີວິດ. ພວກເຮົາມີປະທານາທິບໍດີ. ແລະ ລັດຖະທຳມະນູນແມ່ນເຂັມທິດຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຍຸຕິທຳ, ບໍ່ເປັນທຳ, ເຈົ້າມີພັນທະທາງສິນທຳທີ່ຈະເວົ້າບາງສິ່ງ, ເຮັດບາງຢ່າງ.”
ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ທຳລາຍປະຊາທິປະໄຕຂອງ ອາເມຣິກາ ດ້ວຍການເຊື້ອເຊີນຕ່າງປະເທດໃຫ້ມາແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020.
ທ່ານ ອາດາມ ຊິຟ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເມື່ອປະທານາທິບໍດີເສຍສະຫຼະຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາເພື່ອການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ເສຍສະຫຼະປະເທດເຮົາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງລາວ. ສິ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ນີ້ກໍແມ່ນ ຄວາມຄິດທີ່ແທ້ຈິງ ກ່ຽວກັບ ອາເມຣິກາ ແມ່ນພວກເຮົາເປັນປະເທດແຫ່ງກົດໝາຍ, ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍ.”
ທຳນຽບຂາວໄດ້ເປີດເຜີຍບົດສະຫຼຸບການລົມໂທລະສັບວັນທີ 25 ກໍລະກົດຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາແລ້ວນີ້, ລຸນຫຼັງການຕຳໜິຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ເຮັດໃຫ້ມີການຕີຄວາມໝາຍຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍທຳນຽບຂາວ ແລະ ພັກເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ສູ້ທົນກັບທ່ານ ອາດາມ ຊິຟ ກ່ຽວກັບ ການລົມໂທລະສັບທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດ ຫາປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຂອງ ຢູເຄຣນ. ນັ້ນແມ່ນການໂທລະສັບທີ່ສົມບູນແບບ.”
ພັກຣີພັບບລີກັນກໍໄດ້ປະທ້ວງວິທີທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ຮັບມືກັບການສືບສວນສອບສວນ ດ້ວຍການສາມັກຄີກັນປົກປ້ອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າພັກເດໂມແຄຮັດ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງປີ 2016.
ທ່ານ ສຕີຟ ສກາລີສ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັດຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເດໂມແຄຮັດ ຊັງປະຊາຊົນ 63 ລ້ານຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີ.”
ຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍຂອງຈຸດປ່ຽນແປງໃນນ້ຳສຽງ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງການໂຕ້ຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບ ການເມືອງຂອງປະເທດ.
ທ່ານນາງ ເຈັນນິເຟີ ວິກເຕີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອຣ໌ຈ ເມສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະພາບຄວາມແຕກແຍກຂອງພັກການເມືອງທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນນັບມື້. ແລະ ມັນກໍບໍ່ມີຄວາມສົງໄສວ່າ ຄວາມແຕກແຍກນັ້ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນເວລານີ້ໃນການຟ້ອງຮ້ອງ. ໃນວິທີທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນ ພວກເຮົາຄິດວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນການຟ້ອງຮ້ອງໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ບໍ່ແມ່ນການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ບິລ ຄລິນຕັນ. ບໍ່ແມ່ນການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ນິກສັນ.”
ໃນທີ່ສຸດ, ການໂຕ້ຖຽງກັນກໍໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມຄິດສອງສາມຄົນຢູ່ໃນຫໍລັດຖະສະພາແຄັບປິຕອລ ຫຼື ຕາມທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງສາທາລະນະ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ໃນທົ່ວປະເທດ. ການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບ ການຟ້ອງຮ້ອງ ແມ່ນເກືອບວ່າເປັນໄປຕຍາມຖັນແຖວຂອງພັກທັງໝົດ ສ້າງຫົນທາງສຳລັບການຕໍ່ສູ້ຢ່າງດຸເດືອດ ໃນຕົ້ນປີໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນຄະດີຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນສະພາສູງ ສະຫະລັດ.
2019 will be remembered as the year the US House of Representatives impeached a president of the United States for just the third time in US history. While it's highly unlikely the Republican-majority US Senate will remove Donald Trump from office in 2020, lawmakers' battles over impeachment exposed deep partisan divides that are changing the political discussion in the United States. VOA's Congressional correspondent Katherine Gypson reports on this year's political stalemate.
The most serious vote a Speaker of the House can announcea vote only two US presidents had faced before Donald Trump.
"The facts are uncontested. The President abused his power for his own personal political benefit at the expenseofour national security by withholding military aid and crucial OvalOffice meeting in exchange for an announcementofan investigation into his political rival."
But the facts of Trump's July 25th phone call with Ukrainian President Volodymyr Zelinskiy, that launched three months of investigation by the House and 80 hours of public testimony…
…..Were fiercely debated, ultimately spawning charges against Trump in the form of Articles of Impeachment alleging he abused the power of his office and obstructed Congress' efforts to investigate him.
"Our nation is founded on the principle that we do not have kings. We have presidents. And the Constitution is our compass. When you see something that is not right, not just, not fair, you have a moral obligation to say something, to do something."
Democrats argued Trump compromised American democracy by inviting foreign interference into the 2020 presidential election.
"When the President sacrifices our interests, our national security for his election, he is sacrificing our country for his personal gain. What is at risk here is the very idea of Americathat idea holds that we are a nation of laws, not of men."
The White House released of a summary of Trump's July 25th phone call in late September, following a whistleblower's complaint about the president's conduct, fueling widely differing interpretations by the White House and Democrats.
"I have to put up with Adam Schiff on an absolutelyperfectphone call to the new president of Ukraine. That was aperfectcall."
Republicans also protested the way Democrats handled the investigation…
….Staying united in their defense of the president, arguing Democrats were trying to overturn the results of the 2016 election.
"Democrats hate the 63 million people who voted for the president."
…Marking a troubling turning point in the tone and substance of the nation's political debate.
"We are in a state of heightened partisan polarization. And there's no question that the polarization affects what's going on now with impeachment. In a way in fact that I think we didn't see in previous impeachments, not with Clinton impeachment. Not with the Nixon impeachment."
In the end, the debate changed few minds on Capitol Hillor as public opinion polling showed, in the rest of the country. The final vote on impeachment fell almost entirely along party linessetting the stage for a fierce battle early next year over Trump's trial in the U.S. Senate.
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