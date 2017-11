ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ປ. ທຣຳ ສູ່ນະຄອນໂຊລ ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ

ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ

ທຣຳ ​ເຂົ້າສູ່ເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດ ແຕ່ວ່າ ບາງພວກກໍພາກັນອອກມາປະທ້ວງ ຜູ້ນຳ

ອາເມຣິກັນ ແລະວາຈາຮຸນແຮງຂອງ​ທ່ານ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສອນ​ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​

ລະອຽດຈາກ ລາຍ​ງານ​ຂອງນັກຂ່າວ VOA Daniel Schearf ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​ໃນ​ອັນ

​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ​ ໄດ້ພາກັນ​ອອກ​ມາ​ຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ

ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຂະນະ​ທີ່​ທ່ານເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫລວງໂຊລ໌

​ເປັນຄັ້ງທຳອິດ.

ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ພາກັນຢືນ​ເປັນແຖວຍາວຢຽດ ເນັ່ງໄປເຖິງທຳນຽບປະທານາ

ທິບໍດີ ສີຟ້າ​ ຫລື Blue House ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.

ບາງຄົນ​ສັນລະເສີນໃນຄຳເວົ້າອັນແຂງຂັນ ​ເພື່ອຍຸຕິການຂົ່ມຂູ່ຂອງໂຄງການອາວຸດ

ນິວເຄລຍ ແລະລູກ​ສອນ​ໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ບາງພວກ

ກໍອອກ ມາ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ການສະໜັບສະໜຸນຄວາມ​ເປັນພັນທະມິດກັນ​ລະຫວ່າງ

ເກົາຫຼີໃຕ້ ກັບ ສະຫະລັດ.

ທ່ານ Jeong Soon-Il ຊາຍ​ຄົນນຶ່ງທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ເດີນ​ຂະ​ບວນສະໜັບສະໜຸນສະຫະລັດ

ກ່າວ​ເປັນ​ພາສາ​ເກົາຫລີວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມາທີ່ນີ້ ເພື່ອຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີຂອງ

ປະເທດ ທີ່ເປັນພັນທະມິດ ແລະເປັນພີ່ນ້ອງຮ່ວມສາຍເລືອດດຽວກັນ ແລະ​ໄດ້ຊ່ອຍ

ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນສົງຄາມເກົາຫຼີ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງມາທີ່ນີ້ ​ເພາະວ່າປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜຸນ​ແກ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ພາຍໃຕ້ການຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.”

ແຕ່ວ່າ ກໍມີປະຊາຊົນ​ໃນກຸ່ມທີ່ນ້ອຍກວ່າ ທີ່ພາກັນອອກມາປະທ້ວງ ຕໍ່ການ​ຢ້ຽມຢາມ

ຂອງ ທ່ານທຣຳ, ຕໍ່ຄຳເວົ້າທີ່ແຂງຂັນຂອງທ່ານຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຕໍ່ການມີໜ້າຂອງ

ກອງທັບ ສະຫະລັດ​ໃນ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້.

ນາງ Kim Jong-Hee ຍິງທີ່​ເປັນຜູ້ປະທ້ວງຕ້ານ​ທ່ານ​ທຣໍາຜູ້​ນຶ່ງ ກ່າວ​ເປັນ​ພາສາ​

ເກົາຫລີວ່າ “ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຢາກ​ໃຫ້ມີສັນຕິພາບຢູ່​ໃນໂລກ ໃນຖານະທີ່

ເປັນປະທາ ນາທິບໍດີຂອງປະເທດທີ່ມີອຳນາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ທ່ານຄວນ

ຈະອອກມາເຈລະຈາ ອອກ​ມາ​ພົບ​ປະກັບເກົາຫຼີເໜືອ​ແບບບໍ່ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານ​ໃຫ້​ຄວາມ​ກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ຈະບໍ່ມີສົງຄາມໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.”

ຕຳຫຼວດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ຢືນ​ລ້ອມພວກປະທ້ວງທີີ່ຕ້ານທ່ານທຣຳ​ຈໍານວນ​ນຶ່ງ

​ໄວ້ຢູ່ໃນຈະຕຸລັດຫຼັກ ກ່ອນທີ່ຂະບວນລົດຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລ່ນຜ່ານ​ໄປ.

ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່​ແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບຜູ້ນຳອາເມຣິກາ ທີ່​ເປັນກຳລັງຊ່ອຍຮັບປະກັນສັນຕິ ພາບໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ມາ​ໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍຫວັງວ່າ ຈະ​ຮັບປະກັນ

ສັນຕິພາບ​ແບບ​ນັ້ນ ​ຕໍ່​ໄປອີກຫຼາຍໆທົດສະວັດ ຕໍ່ໜ້າ.

Thousands of South Koreans have welcomed U.S. President Donald Trump to the capital, but some came out to protest the American leader and his tough rhetoric on North Korea. VOA's Daniel Schearf reports from Seoul.

An excited crowd of South Koreans greeted U.S. President Donald Trump on his first visit to Seoul.

Thousands lined the street leading to South Korea's presidential Blue House.

Some celebrated Trump's tough rhetoric on stopping North Korea's nuclear and missile threats, while others came out to show support for the South Korea-U.S. alliance.

((JEONG SOON-IL, PRO-U.S.A. DEMONSTRATOR, (Male in Korean))

"I came here to welcome the president of the nation that is our ally and blood brother and helped South Korea during the Korean War. I must come here as President Trump is supporting South Korea under threat from North Korea."

But smaller groups protested Trump's visit, his tough words on North Korea, and the U.S. military presence.

((KIM JONG-HEE, ANTI-TRUMP PROTESTER (Female in Korean))

"If he wants peace in the world as a president of the most powerful nation, he should come out for negotiation for unconditional talks with North Korea. And I would like him to clarify that there will be no war on the Korean peninsula."

Police in mass numbers isolated some anti-Trump protesters on a main square before the U.S. president's motorcade drove past.

The vast majority welcomed the leader of America, a force that has helped ensure peace in South Korea for decades and - they hope - for decades to come.