ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຢາກຈະໃຫ້ “ໂອກາດສຸດທ້າຍ” ແກ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ກົດໝາຍຂໍລີ້ໄພ ແລະນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະເທດ ກ່ອນຈະເລີ້ມການບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນເພື່ອເນລະເທດພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ.
ທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການນັ້ນ ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ການເອົາທ່າທີຢ່າງແຂງຂັນໃນດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງທ່ານນັ້ນ ຄວນ “ເຈລະຈາກັນ ຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອປ່ຽນແປງກົດໝາຍຂໍລີ້ໄພ ແລະຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆ ນີ້ຈະປົວແປງ ບັນຫາຊາຍແດນທາງໃຕ້ພ້ອມກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເມັກຊິໂກ ທີ່ອຳນວຍໃຫ້ພວກເຮົາໃນເວລານີ້ ບາງທີມັນອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນອີກ ແຕ່ກໍບໍ່ເສຍຫຍັງທີ່ຈະລອງເຮັດເບິ່ງ. ສອງອາທິດ ແລະການເນລະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນ.”
ທ່ານທຣຳໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນ ຢູ່ຕາມຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆຂອງສະຫະລັດ ສິບກວ່າເມືອງ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແຕ່ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກການກວດຄົ້ນດັ່ງກ່າວຢ່າງກະທັນຫັນ ໃນມື້ວັນເສົາຜ່ານມາ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ແພັນສ໌ ກ່າວຕໍ່ຕາໜ່າງໂທລະພາບ CNN ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ອັດຊ່ອງຫວ່າງ” ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ບ່ອນທີ່ທ່ານ ກ່າວວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີເອກກະສານ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈາກອາເມຣິກາກາງ ຄາດວ່າຈະເດີນທາງມາຂໍລີ້ໄພຢູ່ສະຫະລັດໃນປີນີ້.
ທ່ານແພັນສ໌ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍຸຕິມື້ທີ່ພວກຜູ້ຄົນເຊື່ອວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າມາ ແລ້ວກໍຂໍລີ້ໄພແລະກໍຖືກປ່ອຍ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມື້ວັນທີ່ເຂດຊາຍແດນບໍ່ມີການຄວບຄຸມພຽງພໍແມ່ນໝົດລົງແລ້ວ.”
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຍັງກ່າວວ່າ 90 ເປີເຊັນຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີເອກກະສານທີ່ຖືກສັ່ງໃຫ້ໄປປາກົດຕົວຢູ່ສານໃນເວລາຕໍ່ມາເພື່ອຮັບຟັງການຂໍລີ້ໄພຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ໄປເລີຍ ແຕ່ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົວເລກໃນປີ 2018 ແມ່ນກົງກັນຂ້າມ ຄື 89 ເປີເຊັນໄດ້ໄປຕາມທີ່ສານສັ່ງ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການຕົກລົງກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງລະຫວ່າງທ່ານທຣຳ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະສາມາດບັນລຸກັນໄດ້ຫຼືບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນຍັງເປັນຄຳຖາມຢູ່. ການຕົກລົງກັນເປັນບາງສ່ວນກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ຢູ່ໃນສະພາເມື່ອໄວໆມານີ້ ໂດຍທີ່ສະມາຊິກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ບໍ່ສາມາດບັນລຸການຕົກລົງກັນໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະທຳການກວດຄົ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ຕາມຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆ ທີ່ໄດ້ປະນາມຕໍ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈແລະເລີ້ມດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊ່ວຍພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
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