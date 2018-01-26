ຢູ່ກອງປະຊຸມດາໂວ ປ. ທຣໍາ ຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະຕັດ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ ປາແລສໄຕນ໌

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ມີຄຳຖາມວ່າ ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ
ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະປາແລສໄຕນ໌ ຈະເກີດຂຶ້ນອີກຫລືບໍ່.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ
ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ຢູ່ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກທີ່ນະຄອນ ດາໂວ ປະເທດ
ສະວິດເຊີແລນ ບ່ອນທີ່ທ່ານກ່າວຫາປາແລັສໄຕນ໌ ບໍ່ໃຫ້ການນັບຖືສະຫະລັດ ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີປາແລສໄຕນ໌ ທ່ານມາມູດ ອັບບາສ ປະຕິເສດບໍ່ຍອມພົບປະກັບຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດເມື່ອ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຕັດການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ຝ່າຍປາ
ແລສໄຕນ໌.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ເງິນດັ່ງກ່າວຢູ່ເທິງໂຕະ ແລະເງິນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄປຫາ
ເຂົາເຈົ້າ ຢ່າງໜ້ອຍເຂົາເຈົ້ານັ່ງລົງ ແລະເຈລະຈາສັນຕິພາບ ເພາະວ່່າ ຂ້າພະເຈົ້າບອກ
ທ່ານໄດ້ວ່າ ອິສຣາແອລຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ແລະເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງການຢາກ
ໃຫ້ມີສັນຕິພາບເຊັ່ນກັນ ຫລືພວກເຮົາຈະບໍ່ມີຫຍັງເຮັດກັບເລື່ອງນີ້ອີກຕໍ່ໄປ.”
ອີງຕາມໂຕເລກຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດແລ້ວ ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫລືອຕ່າງປະເທດກວ່າ 290 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງ ແມ່ນໍ້າຈໍແດັນ
ແລະແຫລມກາຊາ ໃນປີ 2016. ນອກຈາກນັ້ນ ວໍຊິງຕັນ ຍັງໄດ້ບໍລິຈາກຕື່ມອີກ 355
ລ້ານໂດລາແກ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊາວອົບພະຍົບ
ປາແລສໄຕນ໌ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ UNRWA. ແຕ່ວ່າປີນີ້ ສະຫະລັດໄດ້ຕັດການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ UNRWA ທີ່ໄດ້ປະກາດບໍລິຈາກ 60 ລ້ານໂດລາ.
ມີເງິນທຶນສະຫະລັດພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ ຖືກສົ່ງໂດຍກົງໄປໃຫ້ອຳນາດການ ປົກປາ
ແລສໄຕນ໌ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອ ແມ່ນຜ່ານບັນດາກຸ່ມທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ
ຖະບານ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ໂດຍກົງກັນຂ້າມໃນປີ 2016 ວໍຊິງຕັນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງທະຫານແກ່ອິສຣາ
ແອລ 3 ພັນ 1 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ. ພາຍໃຕ້ການໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ທາງທະຫານ
ສອງຝ່າຍເປັນເວລາ 10 ປີ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໂດຍລັດຖະບານປະທາ ນາທິບໍດີບາຣັກ ໂອ
ບາມາ ໃນປີ 2016 ຊຶ່ງຈຳນວນດັ່ງກ່າວຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 3 ພັນ 8 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ
ເລີ້ມແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປາແລສໄຕນ໌ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ຣີອາດ ມັນຊົວ
ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກວ່າ “ບໍ່ມີປ້າຍລາຄາໃດທີ່ຈະສາມາດ
ນຳມາຊັ່ງຊາ ກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະກຽດສັກສີຂອງປະຊາຊົນໃດໆ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດ
ໄດ້ຮັບການຍົກເລີກດ້ວຍການຂົ່ມຂູ່ ຂູ່ຂວັນຫລືການລົງໂທດແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນທຳນອງນີ້ ຕ້ອງຖືກປະຕິເສດໂດຍທຸກໆຄົນ ຜູ້ທີ່ຊອກສະແຫວງຫາສັນຕິພາບ ແລະ
ຄວາມເປັນທຳ ແລະຜູ້ທີ່ເຊື່ອຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ກົດໝາຍສາກົນ ເປັນເສັ້ນທາງໄປສູ່ການ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຈິງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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