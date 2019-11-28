ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍສອງສະບັບຕ່າງກັນ ທີ່ ໜູນຫຼັງການປະທ້ວງສະໜັບສະໜູນປະທິປະໄຕ, ເຖິງແມ່ນຈະມີຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າທີ່ຍັງຕັດສິນບໍ່ໄດ້ ແລະ ການຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆຈາກ ປັກກິ່ງ ກໍຕາມ.
ສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະພາສູງໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍທັງສອງເກືອບເປັນເອກະສັນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງຕ້ອງການໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຮອງໃນແຕ່ລະປີວ່າ ຈີນ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ຮົງກົງ ໄດ້ຮັບການປົກຄອງຕົນເອງພຽງພໍ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖານະພາບການຄ້າທີ່ອຳນວຍຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າຈະຂົ່ມຂູ່ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ ຈີນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໃຫ້ການອະນຸຍາດ.
ກົດໝາຍສະບັບທີສອງຈະຫ້າມການສົ່ງອອກແກັສນ້ຳຕາ, ສະເປໝາກເຜັດ, ລູກປືນຢາງ ແລະ ລູກປືນທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດອື່ນໆໃຫ້ຕຳຫຼວດ ຮົງກົງ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະ “ເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ທີ່ເດັດຂາດ” ຖ້າ ສະຫະລັດ ຍັງແຊກແຊງໃນບັນຫາຂອງ ຈີນ ຢູ່.
ລັດຖະບານ ຮົງກົງ ໄດ້ສະແດງ “ຄວາມຜິດຫວັດຢ່າງຍິງ”, ໂດຍເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຫະລັດ ຈະສົ່ງ “ຂໍ້ຄວາມທີ່ຜິດ” ໃຫ້ຜູ້ປະທ້ວງ.
ແຕ່ທ່ານ ທຣຳ, ໃນການປາກົດຕົວຢູ່ລາຍການຂ່າວ Fox News ໃນແລງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ເອີ້ນປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ວ່າ “ເປັນເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ລາວແມ່ນຄົນທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈຫຼາຍ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍພວກນີ້ ຍ້ອນຄວາມນັບຖືສຳລັບປະທານ ສີ, ຈີນ ແລະ ປະຊາຊົນ ຮົງກົງ. ມັນໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳ ແລະ ຜູ້ແທນຂອງ ຈີນ ແລະ ຮົງກົງ ຈະສາມາດຕົກລົງກັນດ້ວຍດີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຊຶ່ງຈະນຳໄປສູ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນໄລຍະຍາວສຳລັບທຸກຄົນ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ຕາມຖະໜົນໃນ ຮົງກົງ ສອງຄັ້ງວ່າ “ການຈະລາຈົນ” ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຜູ້ປະທ້ວງເວົ້າວ່າ ໃຫ້ຄວາມໄດ້ປຽບແກ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ.
ແຕ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ອ້າງເອົາຜົນງານ ສຳລັບການຂັດຂວາງການຂົ່ມຂູ່ຂອງ ປັກກິ່ງ ທີ່ຈະສົ່ງທະຫານ 1 ລ້ານຄົນໄປປາບປາມການເດີນຂະບວນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະ “ສົ່ງຜົນກະທົບໃນດ້ານລົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ຕໍ່ການເຈລະຈາການຄ້າ.
ການປະທ້ວງໄດ້ປະທຸຂຶ້ນໃນ ຮົງກົງ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນແຜນການຂອງລັດຖະບານໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນອາຊະຍະກອນ ຖືກສົ່ງໄປດຳເນີນຄະດີໃນ ຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່.