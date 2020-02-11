ລັດຖະບານ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ພວມນຳສະເໜີ ໃຫ້ຕັດການຊ່ອຍເຫຼືອລົງ 21 ເປີເຊັນ ທີ່ສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ຕ່າງປະເທດໂດຍຂໍທຶນງົບປະມານໃນມູນຄ່າ 44,100 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບໂຄງການຕ່າງໆ ເມື່ອປຽບທຽບກັບງົບປະມານໃນປີ 2020 ທີ່ມີມູນຄ່າ 55,700 ລ້ານໂດລາ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ຄາດວ່າ ແຜນການຕັດການຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດລົງ ນຶ່ງສ່ວນຫ້າ ຈາກລະດັບໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ ຈະບໍ່ລອດໃນການກວດສອບ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ໃນປີຂອງການເລືອກຕັ້ງ.
ປະທານຄະນະກຳມະການດ້ານການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານແອລີອັອດ ເອັນໂຈລ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ວ່າ “…ທຳນຽບຂາວ ຄວນຊ່ອຍຮັກສາພວກຕົ້ນໄມ້ໄວ້ ແທນທີ່ຈະສົ່ງງົບປະມານ ມາໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍກົງເລີຍ” ຕິດຂັດມາພ້ອມກັບຂໍ້ຄວາມນີ້ ແມ່ນພາບຂອງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢາງ ສີຟ້າ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ”.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຄະນະລັດຖະບານ ເອີ້ນແຜນການຕັດງົບປະມານການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ວ່າ ບໍ່ສອດຄ້ອງ.
ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ກົມຄຸ້ມຄອງແລະງົບປະມານ ຫຼື OMB ທ່ານຣັສ ວຸດຕ໌ ໄດ້ກ່າວໄປວ່າ “ພວກເຮົາພຽງແຕ່ບໍ່ເຫັນດີນຳ” ໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອ ທີ່ກອງປະຊຸມແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ທ່ານຣັສ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ເຫັນດີນຳແນວຄິດ ທີ່ວ່າ ພວກເຮົາຄວນສືບຕໍ່ຮັກສາລະດັບຂອງທຶນຊ່ອຍເຫຼືອທີ່ເຂັ້ມແຂງແບບນີ້.”
ທ່ານວຸດຕ໌ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພາຍໃຕ້ແຜນການຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງມີທຶນມູນຄ່າທັງໝົດ 4,800 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບລັດຖະບານກາງທັງໝົດ ແລ້ວກໍຍັງຈະມີປະມານ 40,000 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບການຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ.
“ສະນັ້ນ ມັນກໍຍັງເປັນຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານວຸດຕ໌ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາຍັງຈະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງຫຼາຍ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກ ໃນແງ່ຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້. ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ກໍຍັງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ງົບປະມານນີ້ ໂດຍເປັນທຶນສ່ວນເຫຼືອ ຊຶ່ງຈະເປັນລະດັບສູງສຸດອັນດັບສອງ ທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ສະໜອງແກ່ໂລກ.”
ສະພາຕ່ຳ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານ ເມື່ອປີກາຍນີ້ ຍັງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ຈະຕັດການຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານທຣຳ.