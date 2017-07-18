ລັດຖະບານ ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານ ປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ

ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ອີຣ່ານ
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍນາໆຊາດ ສະບັບປີ 2015 ຊຶ່ງເປັນ
ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ເອີ້ນວ່າ “ເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຂີ້ຮ້າຍສຸດທີ່ໄດ້
ມີການເຈລະຈາກັນ.”
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດແລ້ວ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະສະພາຮູ້ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງອີຣ່ານ ໃນທຸກໆ 90 ມື້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ອີຣ່ານ ໃນທາງ
ເທັກນິກ ແລ້ວ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ມັນຈຶ່ງ “ຈະບໍ່ມີຄຳຖາມ
ໃດໆ ຕໍ່ການເຮັດຜິດຕໍ່ເນື້ອໄນຈິດໃຈຂອງຂໍ້ຕົກລົງ,” ໂດຍກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ລັດຖະ
ບານຂອງທ່ານທຣຳ ແມ່ນເຮັດວຽກຢ່າງແຂງຂັນກັບກຸ່ມປະເທດພັນທະມິດ ໃນການ
ເພີ່ມການກວດຂັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕໍ່ໜ້າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ທຳນຽບຂາວ ເຊື່ອວ່າ ອີຣ່ານຍັງ
ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາລັດຖະບານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ໂດຍອ້າງຫລັກຖານກ່ຽວກັບ
ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຂອງ Tehran ການສືບຕໍ່ເປັນປໍລະປັກ
ກັບ Israel ທຳການໂຈມຕີທາງໄຊເບີຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະລະເມີດສິດທິມະນຸດຫຼາຍໆ
ຢ່າງ.ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ “ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນບ່ອນທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມ
ຕັ້ງໃຈຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນອະວຸໂສ ອີກທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ແມ່ນກຳລັງ
ເຮັດວຽກ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ “ຊຶ່ງມັນມີຫຼາຍຢ່າງດ້ວຍກັນ,”
ແລະຕຳໜິຕິຕຽນ ການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະບານອະດີດປະທານາທິບໍດີ
ຄົນກ່ອນ ກໍຄືທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ທ່າທີຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ
ນິວເຄລຍ ດັ່ງກ່າວກໍແມ່ນວ່າ ຍັງມີການທົບທວນຄືນຢູ່.
“ປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ
ທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຕ່າງໆຂອງຂໍ້ຕົກລົງ...ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງທ່ານ ທີ່ຈະ
ແກ້ໄຂຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນຍັງມີຢູ່ຢ່າງແນ່ວແນ່,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ທີ່ຮູ້ກັນດີຢ່າງເປັນທາງການໃນນາມ ແຜນປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບ
ດ້ານ ຫຼື Join Comprehensive Plan of Action ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນປີ 2015
ຫລັງຈາກໄດ້ມີການເຈລະຈາລະຫວ່າງອີຣ່ານ ແລະກຸ່ມ ທີ່ຮວມມີ ສະຫະລັດ ອັງກິດ
ຝຣັ່ງ ຈີນ ຣັດເຊຍ ແລະເຢຍຣະມັນ.
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