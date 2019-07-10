ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນກຳລັງກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະເລັ່ງການກວດສອບພວກຄົນເຂົ້າ
ເມືອງຂໍລີ້ໄພໃນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ດຳເນີນການສຳພາດຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານພາຍໃນມື້ດຽວ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າຂໍລີ້ໄພ ປົກກະຕິຈະຖ້າປະມານ 48 ຊົ່ວໂມງເພື່ອສຳພາດ ແລະ ຟັງກໍ
ລະນີພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ຜູ້ທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ພະແນກສັນຊາດ ແລະ ກວດຄົນເຂົ້າ
ເມືອງສະຫະລັດ ທ່ານ ເຄັນ ຄຸດຊີແນລລີ (Ken Cuccinelli) ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ ສຳພາດພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຖືກກັກຂັງພາຍໃນມື້ດຽວ. ເວັບໄຊ້ຂ່າວ Buzzfeed
ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບສຳເນົາເອກະສານ ກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງທີ່ໄດ້ອອກໃຫ້ບັນດາ
ພະນັກງານ CIS ນັ້ນທຳອິດໄດ້ລາຍ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໃນວັນຈັນທີ່
ຜ່ານມາ.
ວີໂອເອໄດ້ຢືນຢັນລາຍງານດັ່ງກ່າວໃນຄືນວັນຈັນແລ້ວ.
ໂຄສົກພະແນກສັນຊາດ ແລະ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະຫະລັດ ຫຼື USCIS ທ່ານນາງ ເຈັສຊິ
ຄາ ຄອລລິນສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ໃນສ່ວນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ
ທີ່ຈະເລັ່ງຂັ້ນຕອນການຍົກຍ້າຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນນັ້ນ, ທາງພະ
ແນກ USCIS ແມ່ນກຳລັງແກ້ໄຂໄລຍະການປຶກສາຫາລື ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ເປັນຈິງໃນການປະຕິບັດການຂອງປັດຈຸບັນ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານນາງ ຄອລລີນສ໌ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຄຳສັ່ງຊຸດໃໝ່ ຈະເລີ່ມໃຊ້ເມື່ອໃດກໍ
ຕາມນັ້ນ, ທ່ານນາງໄດ້ເວົ້າວ່າ “ມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເລັ່ງຂັ້ນຕອນການຍົກຍ້າຍ
ໄວຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຊັກຊ້າໃນລະບົບ.”
ລາຍງານຂອງເວັບໄຊ້ Buzzfeed ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາທະນາຍຄວາມເຊື່ອວ່າ ການ
ເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ “ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ມີເວລາກະກຽມ
ໜ້ອຍ ສຳລັບການສຳພາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ຟື້ນຕົວຈາກການເດີນທາງທີ່ອັນຕະລາຍ.”
ການສຳພາດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແມ່ນການສຳພາດຂັ້ນຕົ້ນ ເຊິ່ງຜູ້
ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນມີໂອກາດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະ
ຖືກປະຫັດປະຫານ ຫຼື ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນຂອງຄວາມຢ້ານກົວ ໃນການ
ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດຢູ່ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.